Le classement RSF, ou l’universalisme à géométrie variable

Chaque année, le classement de Reporters sans frontières est présenté comme une photographie objective de la liberté de la presse dans le monde — mais il mesure cette liberté à partir d’une conception très occidentale du journalisme, appliquée à des sociétés dont l’histoire politique, médiatique et sécuritaire est radicalement différente.

Le paradoxe qatari l’illustre : en 2026, le Qatar est classé 75e malgré un écosystème médiatique structuré autour d’un agenda politique national, quand les Émirats — principal hub médiatique régional — se retrouvent au 158e rang.

Le classement ne mesure plus seulement la liberté de la presse : il reflète aussi la proximité d’un pays avec les sensibilités idéologiques dominantes dans certains milieux occidentaux — et cette confusion entre outil d’alerte et instrument de classement moral est précisément ce qui le fragilise.

Chaque année, le classement de Reporters sans frontières est présenté comme une photographie objective de la liberté de la presse dans le monde. Il a son utilité : rappeler que des journalistes sont emprisonnés, intimidés ou tués pour avoir fait leur métier. Mais il souffre aussi d’un biais rarement interrogé : il mesure la liberté de la presse à partir d’une conception très occidentale du journalisme, puis applique cette grille à des sociétés africaines, arabes ou asiatiques dont l’histoire politique, médiatique et sécuritaire est radicalement différente.

RSF classe 180 pays et territoires selon cinq indicateurs — politique, économique, légal, social et sécuritaire — et combine des données quantitatives avec les réponses d’experts, journalistes, chercheurs ou défenseurs des droits humains sélectionnés par l’organisation. Ce choix méthodologique n’est pas neutre : il donne une place importante à des perceptions issues de réseaux professionnels souvent proches des standards libéraux occidentaux du journalisme.

Le modèle occidental érigé en norme mondiale

Le problème n’est pas de défendre la censure. Le problème est de prétendre qu’un seul modèle médiatique serait universel : celui du média conçu comme contre-pouvoir frontal, entièrement séparé de l’État, très judiciarisé, porté par une culture de confrontation permanente avec les institutions. Ce modèle correspond à une histoire occidentale particulière. Il ne permet pas toujours de comprendre les équilibres de pays où les médias remplissent aussi une fonction de stabilité, de cohésion nationale ou de médiation sociale.

Cette grille produit mécaniquement une hiérarchie morale : les pays du Nord en haut, une grande partie de l’Afrique et du Moyen-Orient en bas. En 2026, RSF estime que plus de la moitié des pays du monde — 52,2 % — se trouvent désormais dans une situation « difficile » ou « très grave ». Mais derrière cette catégorie unique se mélangent des réalités incomparables : États en guerre, économies médiatiques fragiles, pays confrontés au terrorisme, régimes autoritaires, sociétés traversées par des tensions communautaires.

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Le paradoxe qatari

L’exemple du Golfe illustre les limites de cette lecture. En 2026, le Qatar est classé 75e sur 180, avec un score de 59,79. Les Émirats arabes unis, eux, sont 158e, avec un score de 30,86. L’écart est considérable. Pourtant, RSF reconnaît elle-même que la ligne éditoriale des médias qataris est souvent alignée sur la position officielle du gouvernement, que les sujets de politique intérieure y restent très sensibles, et que la couverture de certains dossiers est étroitement encadrée.

À l’inverse, les Émirats, et notamment Dubaï, sont devenus l’un des principaux hubs médiatiques de la région. RSF reconnaît d’ailleurs que Dubaï est un centre régional important pour les agences de presse internationales. Dubai Media City accueille des acteurs mondiaux comme CNN et Reuters, et Thomson Reuters y dispose d’une implantation régionale. RSF cite le cas de l’emprisonnement d’Ahmed Mansoor. Mais ce n’est pas un journaliste – d’ailleurs, aucun journaliste n’est emprisonné aux Émirats, mais un militant condamné pour son implication dans des opérations visant à déstabiliser l’État, notamment via des groupes apparentés aux Frères musulmans.

Comment un pays qui concentre une partie importante de l’infrastructure médiatique internationale de la région peut-il être classé si loin derrière un État dont l’écosystème médiatique reste fortement structuré autour d’un agenda politique national ?

Ce décalage pose une question simple : comment un pays qui concentre une partie importante de l’infrastructure médiatique internationale de la région peut-il être classé si loin derrière un État dont l’écosystème médiatique reste fortement structuré autour d’un agenda politique national ?

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Les angles morts de l’islam politique

Autre angle mort : l’influence idéologique. Le Qatar a longtemps été décrit par plusieurs analyses comme un acteur ayant entretenu des liens politiques avec des mouvements issus ou proches des Frères musulmans. Cette réalité pèse dans le paysage informationnel régional, notamment à travers une rhétorique victimaire très efficace : présenter certains mouvements politiques islamistes non comme des acteurs de pouvoir, mais comme des victimes permanentes de l’autoritarisme arabe.

Or, cette grille victimaire a pénétré une partie du regard médiatique et militant occidental. Les États qui combattent frontalement ces réseaux, comme les Émirats, sont spontanément suspectés de répression. Ceux qui leur offrent un espace politique, médiatique ou diplomatique bénéficient parfois d’une lecture plus indulgente, au nom du pluralisme. C’est là que le classement devient contestable : il ne mesure plus seulement la liberté de la presse, mais aussi la proximité d’un pays avec les sensibilités idéologiques dominantes dans certains milieux occidentaux.

Pour une lecture moins paresseuse

Un classement crédible devrait intégrer davantage d’indicateurs locaux : solidité économique des médias, formation des journalistes, pluralisme linguistique, accès numérique, sécurité physique, présence d’acteurs non étatiques armés, influence des groupes idéologiques, rôle des plateformes et poids des médias internationaux. Sans cela, RSF reste utile pour alerter, mais insuffisant pour comprendre.

La liberté de la presse ne peut pas être réduite à la conformité avec le modèle occidental du journaliste contre-pouvoir. En Afrique comme au Moyen-Orient, les réalités médiatiques sont plus complexes. Les ignorer, c’est transformer un outil de défense du journalisme en instrument de classement moral du monde.

La liberté de la presse ne peut pas être réduite à la conformité avec le modèle occidental du journaliste contre-pouvoir. En Afrique comme au Moyen-Orient, les réalités médiatiques sont plus complexes. Les ignorer, c’est transformer un outil de défense du journalisme en instrument de classement moral du monde.

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