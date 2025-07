Vitalba : les plantes et la terre

Dans la vallée de l’Ortolo, la distillerie Vitalba cultive des plantes du maquis transformées en huiles essentielles. Une distillation qui plonge ses origines dans le terroir corse et dans l’histoire de la région

Il y avait le maquis, une terre granitique, les vents de la vallée de l’Ortolo, sur le territoire de Sartène, la montagne et ses déclivités. Un travail de passionnés a transformé la nature pour en faire un lieu dédié à la production des plantes du maquis et à leur transformation en huiles essentielles.

Il fallut araser le terrain, apporter l’eau, l’électricité et les pierres pour édifier les bâtiments. Il fallut défricher un maquis impénétrable pour le transformer en champ de plantes où poussent de nombreuses variétés, dont l’immortelle de Corse. Ce qui était un lieu de maquis est devenu un domaine où les plantes sont reines et où la nature est magnifiée par la culture. Vitalba est désormais intégré dans la Route des sens qui permet de découvrir toute la richesse du maquis, cette végétation si particulière qui se déploie sur les sols acides.

Une fois cueillis s’opère le processus d’extraction des plantes, qui permet d’en tirer toutes leurs propriétés. Soit par distillation, soit par macération dans des jarres en verre, remplies d’huile d’olive ou de jojoba. Les jarres, disposées en plein soleil, sont le réceptacle d’une distillation de plusieurs jours où l’huile retire le meilleur des plantes pour produire un concentré.

Dans le cas de la distillation, c’est par l’alambic que s’effectue le procédé. À chaque fois, il faut plusieurs dizaines de kilos de plantes pour recueillir quelques millilitres d’huile essentielle, qui pourra ensuite être diluée selon les besoins de la composition.

C’est un savoir-faire millénaire qui se perpétue, l’extraction des plantes étant déjà connues sous l’Antiquité, mais avec des méthodes et des savoirs d’aujourd’hui. C’est une activité qui mêle chimie et agriculture, travail des plantes et maîtrise des températures et du temps. Dans un décor rugueux et immense, où s’étire à perte de vue la vallée de l’Ortolo.

La distillerie Vitalba est l’un des nombreux exemples de cette nature maîtrisée et déployée pour le soin des hommes, celui des corps et aussi celui des âmes, de cette tradition ancestrale perpétuée et développée, qui contribue à façonner les paysages et à faire la beauté de la région.