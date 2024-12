Conflits, revue de géopolitique

L’arrestation de Boualem Sansal démontre la fin du système algérien qui vit de la rente mémorielle et énergétique. Un système à bout de souffle, qui ne parvient pas à offrir un avenir à sa jeunesse et qui se maintient par l’opposition contre la France.

L’Algérie traverse une crise politique et économique marquée par l’épuisement de sa rente pétrolière et l’usure de sa rente mémorielle. Le régime, hérité des luttes d’indépendance, accuse la France pour mobiliser l’opinion, mais reste isolé sur la scène internationale, notamment après la reconnaissance du Sahara occidental par plusieurs puissances. Les tensions sociales, le chômage et la pauvreté paralysent le pays, tandis que des risques sécuritaires perdurent : djihadisme au sud et potentielle guerre civile au nord. La France, confrontée à ces enjeux, devrait cesser la repentance et repenser ses relations avec ce voisin en crise.

A lire également : L’Algérie doit plus à la France que la France à l’Algérie