Vidéo – Le pouvoir des jeux vidéos. Ophélie Roque

Les jeux vidéos sont partout. Puissance industrielle et économique, représentations culturelles et politiques. Analyse du phénomène par Ophélie Roque

Bienvenue dans cette nouvelle émission de Conflits ! Aujourd’hui, nous plongeons dans un phénomène qui transcende les écrans : le pouvoir des jeux vidéo. Plus qu’un simple divertisse-ment, ces jeux sont devenus un véritable outil d’influence et de stratégie, et des personnalités comme Elon Musk l’ont bien compris. Comment les jeux vidéo façonnent-ils les mentalités, les comportements, et même les politiques ? Comment Elon Musk utilise-t-il cet univers pour mener ses projets et influencer l’opinion publique ?

Nous explorerons les liens entre jeux vidéo et pouvoir, de l’impact des mécaniques de jeu sur nos perceptions, à la manière dont les leaders politiques, comme Musk, intègrent cet outil dans leurs stratégies. Quelle est l’ampleur de l’influence des jeux vidéo sur notre société ? Et comment cette influence pourrait-elle redéfinir l’avenir du pouvoir mondial ?

Ophélie Roque est professeur de français et journaliste. Découvrez ses ouvrages.