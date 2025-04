Vidéo – La révolution bitcoin. Théo Mogenet

Quel est le véritable projet politique derrière le Bitcoin ? Peut-il réellement s’opposer aux États, aux banques centrales et aux monnaies traditionnelles ? Et si le Bitcoin portait en lui une révolution monétaire d’une ampleur historique ? Analyse avec Théo Mogenet.

Quel est le véritable projet politique derrière le Bitcoin ? Peut-il réellement s’opposer aux États, aux banques centrales et aux monnaies traditionnelles ? Et si le Bitcoin portait en lui une révolution monétaire d’une ampleur historique ? Théo Mogenet, directeur France de Bull Bitcoin, explore pour nous les fondements idéologiques, économiques et stratégiques de cette technologie qui bouleverse l’ordre établi.

Dans cet entretien, Théo Mogenet revient sur l’origine du Bitcoin, sa philosophie libertarienne, et les raisons pour lesquelles il est bien plus qu’un simple actif spéculatif. Décentralisation, souveraineté individuelle, résistance à la censure monétaire : découvrez comment le Bitcoin se positionne comme une alternative radicale au système financier actuel. Une conversation passionnante sur le futur de l’argent, les tensions géopolitiques qu’il engendre, et les enjeux de pouvoir qui s’y attachent.