Adresses Conflits à Rome

Restaurants, artisans, oenoteca, Conflits vous livre quelques unes de ses adresses à Rome. Liste non exhaustive.

Que ce soit dans l’alimentaire, l’habillement, les cafés, les adresses foisonnent. Nous n’indiquons ici que des valeurs sûres, testées plusieurs fois et qui se rapprochent davantage de la vie romaine que de la vie touristique. Ne pas se fier à la taille des boutiques : la plupart sont très petites, y compris pour les marchands de vin. Ce qui n’empêche pas une grande qualité.

Article régulièrement mis à jour.

Conseil : à Rome, il est bien vu de régler ses achats en liquide, surtout dans les boutiques familiales et traditionnelles. L’usage de l’argent liquide est beaucoup plus habituel qu’en France.

Où boire et manger

Sant’Eustachio. L’un des meilleurs cafés (au sens de produit) de Rome. Il y a l’établissement traditionnel à côté du Sénat et une boutique ouverte dans une rue adjacente pour acheter le café en poudre afin de le faire chez soi.

À Rome, le café ne se boit pas à la française : on ne le prend pas assis en terrasse ou en salle, mais debout au comptoir.

Sachet jaune et noir reconnaissable.

https://caffesanteustachio.com/

Enoteca Bortone. Une boutique minuscule pour un choix de vin large, à tous les prix et de tous les styles (rouges, blancs, pétillants). Se fier à l’aveugle aux conseils de la propriétaire, ils sont toujours justes. Possibilité de prendre un verre dans la rue.

Via di Monserrato, 4, 00186 Roma

Entre le Colisée et la place de Venise, l’Hotel Forum et son American Bar dispose d’une très belle vue sur le forum depuis sa terrasse. Un lieu idéal pour boire un verre tout en contemplant la Rome antique.

American Bar, Via Tor de’ Conti, 25.

Gelateria del teatro. Un très grand choix de glaces artisanales. Des parfums variés, tous de grande qualité.

https://www.gelateriadelteatro.it/

Chiostro del Bramante. Un café connu uniquement des initiés. Il faut se rendre dans le cloître de Bramante (inutile de prendre un ticket). Le café est situé à l’étage, le long du patio. Lieu calme, grands fauteuils confortables. Cocktails, boissons et snacking à prix raisonnable. Une adresse très agréable pour lire ou discuter.

https://www.chiostrodelbramante.it/

Restaurants familiaux

Osteria da Mario. Le restaurant typique de Rome, pour déguster une cuisine typique de Rome. Osteria familiale depuis plusieurs générations.

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187791-d1081860-Reviews-Osteria_da_Mario-Rome_Lazio.html

Enoteca Corsi. Via del Gesu, 88. Enoteca familiale, cuisine typiquement romaine. Possibilité d’acheter du vin à emporter. Très large choix de vins italiens.

Mariuccia. Bonnes pizzas, bonnes pâtes, bons vins. Une cuisine plus napolitaine que romaine. Pizzas et produits de Naples. Large choix de vins.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187791-d2291843-Reviews-Mariuccia-Rome_Lazio.html

Vatican. Le quartier du Vatican et du Borgo est un désert gastronomique. Quelques petites adresses se distinguent toutefois.

On se rapatriera sur le seul lieu potable : l’enoteca De’ Penitenzieri. Un lieu incontournable, très romain. Là aussi, toute petite boutique, mais très grand choix de vins et très belle carte. On y déguste de délicieux plats, idéal pour un apéritif qui se transforme en dîner.

Taverna Le Coppelle. Excellentes pizzas. Cuisine généreuse et abordable. Présence de nombreux Romains du quartier.

https://www.tavernalecoppelle.it/menu/

Il Fornaio. Pâtisseries bonnes et généreuses. Idéal pour un encas, une pause sucrée ou salée. À emporter uniquement.

Via Dei Baullari

Sartorial

Troncarelli. L’un des plus anciens et célèbres chapeliers de Rome. Choix important. Personnel très compétent et professionnel. Pour tous les goûts et toutes les bourses.

https://cappellitroncarelli.it/en/

Les amateurs pourront bien sûr se rendre à la boutique Borsalino, située plazza del popolo.

Talarico. Cravate haut de gamme de grande qualité. Ne pas confondre avec son homonyme, qui lui vend des parapluies de haute qualité, mais à Naples. Cravate typiquement romaine.

https://www.talaricocravatte.it/

Bocache & Salvucci. Souliers de grande qualité, fabriqués dans les règles de l’art. Pour les amateurs on y trouve notamment un très grand choix de bottes.

https://bocachesalvucci.com/

Bracci. adresse idéale pour des chemises de qualité à petit prix (environ 70€ la chemise sur-mesure). Le tailleur parle français, ce qui ne gâche rien. Un très bon choix également de cravates, de très bonne qualité, à prix plus doux que Talarico. Il livre dans le monde entier.

https://www.braccicamiceriasartoria.com/

Gamarelli. Ce n’est pas parce que c’est un incontournable qu’il faut le contourner. Chaussettes mythiques, boutique mythique, nom mythique. Sinon, on peut trouver leurs produits en France chez Mes chaussettes rouges.

http://www.gammarelli.fr/

Marinella. Une marque napolitaine qui possède une boutique à Rome. Cravates, pochettes, écharpes, pour homme et femme.

À visiter ; lieux moins connus

En plus des lieux spirituels et historiques incontournables, quelques lieux à visiter pour ceux qui font des séjours longs.

Pour tous les grands musées, il est vivement recommandé (voire obligatoire) de réserver. Cela permet en outre d’avoir un créneau disponible. Attention : les sites de réservation sont souvent mal faits et on tombe plus facilement sur des sites de tour operator que sur les sites officiels.

Galerie Pamphilj. Très beaux bâtiments, magnifiques tableaux, dans le pur style de la potestas ecclésiale romaine. Fait regretter l’époque des papes de la Renaissance.

https://www.rome-roma.net/galerie-et-palais-doria-pamhilj/

Palais Barberini. Palais de la famille Barberini. Très beau palais, très belles peintures. Amoureux d’art, y courir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Barberini

Le Trastevere. Le quartier populaire de Rome, loin des touristes, mais si agréable. Magnifique vue quand on monte à son sommet, très grand parc, idéal pour y lire. De belles églises, notamment l’église des Corses. Un lieu où il faut flâner et se perdre.

Le Campo di Fiori est une belle place entre la place Navone et le palais Farnèse. On y trouve chaque jour un marché intéressant, de nombreuses boutiques et restaurants de qualité. Dont Mariucia. Faire abstraction de la statue centrale, qui représente Giordano Bruno, un fou mort brûlé, héros des carbonaristes athées italiens.

Pour ceux qui veulent vraiment découvrir Rome

Le quartier de la Garbatella, construit dans les années 1920, mélange de maisons de briques ocres, de rues tortueuses et de jardins. Un lieu très agréable pour une balade. L’édification de ce quartier est la conséquence de la percée de la via della Conciliazione et de la via dei Fori imperiali. De nombreux bâtiments ayant été détruits, ce quartier fut construit en parallèle pour reloger la population. S’il est aujourd’hui champêtre et bucolique, c’était pourtant le bastion du parti communiste italien. C’est le QG des tifosi de l’AS Roma (club de gauche), quand la Lazio est le club de droite.

L’EUR : quartier des années 1920-1930, toujours moderne. Le quartier des affaires. À visiter de nui pour admirer le colisée moderne éclairé.

Ostia antica. Moins connue que Pompéi et pourtant. Superbe site archéologique pour découvrir le port antique de Rome. S’y rendre en train, la station est à quelques centaines de mètres de l’entrée du parc.

Remarques sur la cuisine romaine

La cuisine romaine est une cuisine populaire et simple. D’où la présence de mets issus de bas morceaux : abats, joue, queue, poumons, etc. On trouve peu de viandes fraiches, type entrecôte ou côte de bœuf. On trouve également peu de poissons frais, sauf dans quelques restaurants spécialisés. Les poissons sont servis fris ou transformés (à l’huile notamment, type anchois et thon).

C’est une nourriture de travail, d’où le fait de manger debout, rapidement.

Le suppli est typiquement romain. Petite boulette de riz, chapelure frite, mozzarella au cœur. Se déguste debout, à toute heure de la journée.

Les pâtes sont toujours un plat seul. Ce n’est pas, comme en France, un accompagnement mais un plat pour lui-même.

La pizza ronde se consomme le soir et à table. Elle est cuite au feu de bois, or ce type de four nécessite beaucoup de temps pour chauffer. D’où le fait qu’elle n’est cuite que le soir (même si pour les besoins touristiques on trouve des pizzas rondes au déjeuner, cuites au four électrique).

Les pizzas de la journée sont des pizzas carrées vendues découpées (al taglio) dans des établissements spécialisés (comme Il Fornaio). Elles sont achetées pour être consommées à l’extérieur.

La pizza bianca est la véritable pizza romaine. Sans tomate ni fromage, c’est une pâte feuilletée et croustillante qui peut servir de contenant pour d’autres garnitures, comme un sandwich.

Plus loin

Le réseau ferré italien fonctionne bien, avantage des réseaux privatisés. Depuis Rome, il est aisé de se rendre à Florence et Naples, même pour la journée.

Naples. De très belles balades à réaliser sur la côte amalfitaine.

Visite également de Pompéi, Herculanum et randonnée le long du Vésuve.

Pérouse, superbe ville d’Ombrie