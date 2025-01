Au Caire, Conflits a lu pour vous

La vie intellectuelle est dense au Caire, en témoigne les nombreuses publications que l’on peut y trouver. Tigrane Yégavian a sélection trois ouvrages qui éclairent sur l’histoire contemporaine de l’Égypte et du monde arabe.

Amr Mahmoud Abu Zeid Moussa est né le 3 octobre 1936 au Caire, dans une famille appartenant à l’élite politique égyptienne. Son père, Mahmoud Abu Zeid Moussa, était député à l’Assemblée nationale pour le parti Wafd, et Amr Moussa s’est lancé en politique et a insisté pour rejoindre la Faculté de droit dès son enfance. Il y adhère effectivement et obtient un diplôme en droit de l’Université du Caire en 1957 et rejoint le corps diplomatique du ministère égyptien des Affaires étrangères en 1958. Il a travaillé comme directeur du département des organisations internationales au ministère égyptien des Affaires étrangères en 1977, représentant permanent de l’Égypte auprès des Nations Unies en 1990, ministre des Affaires étrangères en 1991 et secrétaire général de la Ligue arabe en 2001. Il est un homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères égyptien et secrétaire général de la Ligue arabe. Né en 1936, il est diplômé de la Faculté de droit et a été ministre des Affaires étrangères en Égypte de 1991 à 2001. Il a été élu secrétaire général de la Ligue arabe en mai 2001 et a occupé ce poste jusqu’en 2011, date à laquelle il a été remplacé par Nabil Elaraby. Il s’est présenté aux élections présidentielles égyptiennes de 2012, mais a perdu et est arrivé à la cinquième place, recevant environ 10 % des votes valides. En septembre 2013, il a été nommé membre du Comité des Cinquante chargé d’amender la Constitution égyptienne, et les membres du comité l’ont élu président.

Dans ses mémoires publiées la première fois en 2017, et republiées à cinq reprises depuis lors, l’auteur nous offre le témoignage d’un acteur de premier plan des nombreux événements importants survenus en Égypte et dans le monde arabe, événements qu’il présente dans une langue arabe au style fluide et élégant.

Le livre passe en revue l’éducation politique de Musa et son rôle dans les batailles diplomatiques égyptiennes, tant au niveau international qu’arabe. Il traite d’un certain nombre de rois et de présidents arabes, et partage ses opinions à leur sujet, à commencer par Gamal Abdel Nasser, Anouar el-Sadate, Mouammar Kadhafi, Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Yasser Arafat, “le roi Hussein ben Talal de Jordanie, les rois les princes du Golfe ainsi que les dirigeants des pays du Maghreb. Sans oublier les présidents et secrétaires d’État des États-Unis d’Amérique. Il passe en revue en toute franchise les détails des nombreuses confrontations avec les politiciens israéliens, la vérité de ses efforts dans la lutte contre le programme nucléaire israélien et la résistance à la « ruée arabe » vers la normalisation, et sa contribution au développement et au renforcement du rôle de ce grand ministère égyptien qu’est celui des Affaires étrangères.

Dans ces mémoires, un des plus grands diplomates égyptiens revient sur un demi-siècle d’événements internationaux, régionaux et nationaux suivi de près par son auteur.

Fils d’un diplomate chevronné et éminent ministre des Affaires étrangères à des moments critiques de l’histoire de la nation, puis membre du cabinet présidentiel en charge de la communication, Nabil Fahmi a exercé le métier de diplomate dans de nombreuses missions et ambassades égyptiennes. Tour à tour conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, puis ambassadeur d’Égypte au Japon et aux États-Unis, enfin ministre des Affaires étrangères. Il traite des événements d’une décennie chargée, qui a vu les succès et les échecs du processus de paix entre les Arabes et Israël, une course aux armements effrayante au Moyen-Orient, la fin de la guerre froide entre les grandes puissances, l’invasion irakienne du Koweït, la catastrophe de l’avion d’EgyptAir au large des côtes du Massachusetts en octobre 1999, la pénétration du terrorisme dans différentes parties du monde… Cela a été suivi par les événements en Afghanistan, les attentats du 11 septembre et l’invasion de l’Irak. Il révèle également les secrets de la période précédant la révolution du 25 janvier 2011, jusqu’au 30 juin 2013, date à laquelle l’auteur a rejoint le gouvernement égyptien en tant que ministre des Affaires étrangères, contribuant à relever les défis auxquels s’étaient retrouvées confrontées les banques nationales et à protéger l’indépendance de prise de décision souveraine dans la sphère étrangère. Nabil Fahmy présente sa vision des événements importants et historiques en toute transparence sous différents angles, passant en revue ses expériences et ses idées en enregistrant et en évaluant les événements dont il a été témoin ou auxquels il a participé sans équivoque ni flatterie.

Hussein abd el Khaleq Hassouna, Itifaqat wa khilafat al arab (accords et désaccords arabes), Le Caire, Dar El Shorouk, 2024

Illustre diplomate égyptien qui, fait rare, avait servi sous la monarchie puis la république nassérienne, Abdel Khaleq Hassouna a exercé de longues années durant le poste de secrétaire général de la Ligue arabe de 1952 à 1972. Il fut le second à occuper ce poste après la création de l’organisation et œuvra avec énergie à bâtir les fondations de cette organisation intergouvernementale.

Rédigé par son fils, Hussein, lui-même diplomate, l’ouvrage extrêmement bien documenté nous apporte des clés de compréhension de la diplomatie égyptienne et arabe à un moment charnière. Abdel Khaleq Hassouna rejoignit le ministère des Affaires étrangères de l’Égypte l’année de sa création en 1922, année de l’indépendance (nominale) du royaume d’Égypte vis-à-vis de l’Empire britannique. Il en gravit les échelons jusqu’à devenir ministre en 1952, année du coup d’État des officiers libres après avoir été gouverneur d’Alexandrie en charge de la défense de la ville en 1942 face à l’avancée de l’armée allemande.

Depuis son poste de diplomate, il fut témoin des négociations avec la Grande-Bretagne avant la Seconde Guerre mondiale, qui aboutirent à la signature du Traité d’alliance et d’amitié entre les deux pays en 1936, annulés par l’Égypte en 1951. Il a également été témoin des efforts de l’Égypte qui ont conduit à la conclusion d’un accord avec les pays occidentaux. Sur la suppression des privilèges étrangers en Égypte en vertu du traité de Montreux signé en 1937, puis, au cours de la même période, il a participé aux cérémonies d’adhésion de l’Égypte à la Société des Nations à son siège à Genève, l’Égypte est ainsi devenue l’un des premiers pays du tiers monde à devenir membre de cette organisation internationale.

Ce livre est une référence dans la mesure où il explique comment la diplomatie de l’Égypte indépendante est née et s’est affirmée sous la monarchie puis sous le nassérisme.

On y retrouve un exposé sur la manière dont la diplomatie a mené des batailles au cours de ces années pour obtenir l’indépendance de l’Égypte, mettre fin à l’occupation britannique, liquider les privilèges étrangers et défendre l’unité nationale. Cela confirme que la diplomatie égyptienne était et est toujours l’une des diplomaties les plus actives et les plus accomplies, et la raison en est qu’elle représente une école ancienne avec ses propres origines, ses concepts, ses coutumes et traditions. Enfin, l’ouvrage propose un point de vue égyptien sur l’histoire de la Ligue arabe en tant que première organisation régionale du système international établi après la Seconde Guerre mondiale. Il souligne l’importance du rôle de la Ligue dans la coordination des positions arabes sur les défis auxquels la nation arabe est confrontée.