Carte : Les gazoducs en Europe.

Cette carte montre le réseau gazier en Europe (2022). L’Union Européenne est le plus gros importateur de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde.

On remarque une forte ramification du réseau gazier à travers tous les pays, mais on peut également repérer des zones isolées par l’absence de gazoducs (Écosse, Corse, côte Ouest des Balkans…). Les pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne ont l’air d’avoir moins d’infrastructures concernant le gaz. Par exemple, la Norvège, quatrième exportateur mondial de gaz, a refusé à deux reprises d’enter dans l’UE. Elle en dépend cependant financièrement, comme en témoigne les nombreux gazoducs à travers la Mer du Nord vers des pays de l’UE : un tiers du PNB norvégien découlait des exportations de gaz en 2022.

Il est également possible d’observer que les plus gros gazoducs, provenant de Russie et se déversant directement en Europe, ont été interrompus (guerre en Ukraine par où transitait 40 milliards de mètres cube de gaz russe, sabotages…). Seuls demeurent Turk Stream et Blue Stream, qui font passer le gaz russe par la Mer Noire, puis par la Turquie. Or, les principaux bénéficiaires du gaz via Turkstream sont la Hongrie et la Serbie, pays non membres de l’UE.

En France, près de la moitié du gaz consommé vient d’Europe. Le fournisseur principal est la Norvège avec environ 36% du gaz naturel qui entre en France. Les Pays-Bas, l’Algérie, le Nigéria, le Qatar, les Etats-Unis, et d’autres encore alimentent également l’Hexagone. Le gaz russe en France ne représente plus que 9% des importations, contre 17% en 2022.

Cette carte reflète donc, au delà de l’aspect géographique du trajet des gazoducs en Europe, l’impact de celui-ci sur la géopolitique européenne.

