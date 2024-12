L’Italie, nouvel eldorado pour les riches européens

Allègements fiscaux, investissements immobiliers et zéro impôt sur la propriété : l’Italie adapte sa politique fiscale pour devenir le nouvel eldorado des riches européens.

La Flat Tax, entrée en vigueur en 2017, concerne les nouveaux résidents à revenus élevés qui choisissent de transférer leur résidence fiscale en Italie, prévoyant un impôt forfaitaire de 200 000 € sur les revenus produits à l’étranger. Si la mesure a permis des rapatriements vers le pays pour attirer de nombreuses personnes riches, il faudra encore attendre pour évaluer les bénéfices réels pour l’économie du pays.

L’Italie est devenue la nouvelle patrie pour les grandes fortunes. En 2023, le pays a assisté à une véritable vague de nouveaux résidents étrangers, notamment en provenance de pays connus comme paradis fiscaux. Chypre, Panama, Antigua, les Bahamas et la Barbade ont connu un flux migratoire « inversé » inhabituel, avec des dizaines de personnes fortunées choisissant de déplacer leur résidence fiscale vers l’Italie.

À la base de ce boom se trouve l’impôt forfaitaire italien « flat tax », qui permet à ceux qui transfèrent leur résidence fiscale de payer un montant fixe sur les revenus produits à l’étranger. Il y a quelques mois, le seuil est passé de 100 000 à 200 000 euros par an. Pour ceux qui ont un revenu de 10 millions dans un pays européen, en déménageant en Italie, ils peuvent économiser 4 à 5 millions d’impôts. Selon les estimations du « Private Wealth Migration Report 2024 » de Henley & Partners, cette année 128 000 millionnaires ont changé de résidence fiscale et l’Italie, en tant que nouvelle destination, occupe la première place en Europe et la sixième place au monde, avec un afflux de 2 200 super riches.

Milan est la capitale qui attire les plus grandes fortunes

Milan s’impose comme la capitale italienne attirant le plus grand nombre des nouveaux résidants étrangers. Ce phénomène s’observe dans l’augmentation des investissements immobiliers de luxe. Milan est devenue une alternative à Londres pour les professionnels des secteurs financiers et juridiques, attirés également par un coût de la vie relativement compétitif par rapport à d’autres grandes villes européennes, comme Paris ou Zurich.

L’afflux de capitaux a eu de premiers effets économiques, alimentant des dépenses importantes, avec des bénéfices pour le secteur immobilier et les services associés, comme ceux proposés par les conseillers fiscaux et les notaires.

Toutefois, l’arrivée d’une classe de résidents aux revenus très élevés déclenche un début de métamorphose sociale. Dans une ville relativement petite comme Milan, la concentration des richesses fait monter les prix de l’immobilier et, par conséquent, aussi les loyers. Mais les salaires moyens ne suivent pas le même rythme, ce qui menace l’émergence de profondes inégalités entre les classes sociales. Le défi pour les administrateurs sera de trouver l’équilibre entre attractivité internationale et durabilité sociale.

La Flat Tax a eu des avantages concrets, notamment en termes d’attraction de richesses et d’investissements étrangers, mais son impact reste relativement limité dans le contexte plus large de l’économie italienne. La présence de ces nouveaux riches n’a pas encore permis d’obtenir les bénéfices adéquats en termes d’investissements et de création de richesse pour le pays.

Pour transformer ces nouveaux riches en « citoyens » engagés, il serait utile d’accompagner cette mesure avec des politiques complémentaires qui encouragent davantage les investissements locaux, le soutien aux entreprises et à l’innovation comme :

Construire une communauté active et participative : créer des clubs pour résidents étrangers, en collaboration avec les autorités locales, qui les impliquent dans des activités de réseautage et des projets philanthropiques. Impliquer les résidents fortunés dans des initiatives sociales et environnementales, en les liant émotionnellement à la communauté.

Investir dans des infrastructures et des services de haut niveau : améliorer l’accès aux établissements de santé privés et aux écoles internationales, rendant le territoire plus attractif pour les familles étrangères. Développer des connexions Internet à haut débit et des services intelligents pour répondre aux besoins d’une population riche et mondialisée.

Inciter les investissements locaux : offrir des opportunités d’investissement dans des start-ups ou des entreprises innovantes italiennes, notamment dans des secteurs tels que le tourisme durable, l’artisanat ou la technologie.

