Livres 18 avril

Guerres, histoire de France, Orient, résistance. Aperçu des livres de la semaine

La réédition du Ministère Clemenceau d’Henri Mordacq permet de redécouvrir ce précieux témoignage sur la fin de la Première Guerre mondiale et l’après-guerre. Mordacq, chef du cabinet militaire de Clemenceau, livre une chronique détaillée des décisions du gouvernement et des coulisses du pouvoir durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre. Il décrit ainsi avec précision les décisions du « Père la Victoire », ses relations avec les chefs militaires comme Foch et Pétain, ainsi que les tensions politiques internes, notamment avec les parlementaires et certains membres du gouvernement. Publié initialement en quatre volumes entre 1930 et 1931, cet ouvrage offre un regard direct sur la conduite du conflit et la gestion de la victoire. Une réédition précieuse pour comprendre les rouages du pouvoir en temps de guerre.

Mobilisant une impressionnante documentation, la romancière et dramaturge Carine Marret retrace dans ce volumineux ouvrage l’histoire longue et complexe des relations entre la France et les chrétiens d’Orient, depuis les premières interactions diplomatiques et religieuses à l’époque de Charlemagne jusqu’à la période contemporaine. Une fascinante fresque qui va des apôtres à la tragédie de l’Artsakh annexé par l’Azerbaïdjan en 2023.

Mettant son talent littéraire au service de sa passion des chrétiens orientaux, l’auteure, retrace dans un premier temps la genèse et l’odyssée des premiers chrétiens, l’occasion de mettre en évidence que le christianisme est une religion importée d’Orient. S’en suivent plusieurs séquences historiques des moments clés qui ont façonné ce lien avec la France. L’époque médiévale et les croisades, d’abord, où l’auteur évoque la manière dont les Francs et les royaumes chrétiens d’Orient ont tissé des alliances stratégiques, souvent empreintes d’ambiguïtés, de contradiction et de cynisme. Puis elle revient sur les capitulations de l’Empire ottoman, à savoir l’intervention de François Ier en faveur des chrétiens d’Orient analysé ici dans sa dimension géopolitique et économique, avec le souci du détail, mais aussi de l’ironie.

À partir de l’apparition de la Question d’Orient au mitan du XIXe siècle, l’ouvrage accorde une place importante au rôle de la France dans la protection des minorités chrétiennes sous l’Empire ottoman, puis à l’impact du mandat français au Levant.

L’intérêt majeur du livre réside dans sa capacité à conjuguer histoire, géopolitique et considérations culturelles pour offrir une vision nuancée des rapports entre la France ou plutôt de ses abandons – et les chrétiens d’Orient. Carine Marret ne se contente pas d’une approche strictement événementielle ; elle cherche à montrer comment ces relations ont évolué à travers le prisme des intérêts politiques, des jeux d’influence et des engagements fluctuants de la France.

Fil conducteur de ce livre qui a fait le pari de l’exhaustivité, le martyre infini, des chrétiens oubliés de tous. La beauté du style de cette femme de lettres rend la complexité digeste, la densité fluide. Si on aurait aimé cependant l’entendre critiquer davantage les élites chrétiennes dans la responsabilité de leur propre malheur, comme au Liban dans les années 1970 et 1980, Carine Marret a écrit la fresque sur le sujet que l’on attendait depuis la parution de la somme de Jean Pierre Vallognes parue en 1994.

Tigrane Yégavian

Les archives demeurées longtemps inaccessibles sur les réseaux de résistance viennent d’être ouvertes. Guillaume Pollack livre dès lors une étude approfondie de ces acteurs méconnus qui ont vécu, œuvré et se sont éteints dans l’anonymat. Les services secrets de la France Libre et des Alliés appartiennent à l’obscurité. Pourtant, leur investissement dans la Seconde Guerre mondiale a été majeur et décisif dans la victoire. Cette résistance transnationale s’inscrit dans le contexte d’une véritable guerre du renseignement qui implique de multiples agents : MI6, réseaux polonais, BCRA, Afrique du Nord, Indochine, SOE. À travers cette synthèse est aussi posée la question du genre et de l’engagement dans les réseaux de résistance, qui met en exergue l’implication non négligeable des femmes dans le renseignement.

Roland de Margerie fut chef du cabinet diplomatique de Paul Reynaud du 16 mars au 20 juin 1940, précédent le grand naufrage qui marqua le début de l’occupation allemande. Dans son journal, il met en lumière les doutes et impérities au sein des arènes du pouvoir en France. À travers un dessin finement dressé du gouvernement, Roland de Margerie nous donne à voir son propre portrait : celui d’un homme à la résolution inébranlable, dévoué au bien public et doué de capacités intellectuelles hors du commun. Il s’agit du dernier grand témoignage sur les jours qui précèdent l’une des périodes les plus sombres de l’histoire. Certes, les écrits ne manquent pas sur ce sujet. Mais la personnalité et la plume du mémorialiste, combiné à sa position au sein du gouvernement, font de son journal une œuvre inédite.

À l’heure où les questions fusent sur un nouvel ordre mondial bipolaire, il est indispensable de revenir aux bases de ce qu’il fut. À travers cet ouvrage, Jenny Raflik analyse un conflit aux modalités exceptionnelles et qui s’étend sur près de la deuxième moitié du XXe siècle. Un livre structuré en neuf parties qui retracent l’histoire et la complexité de la guerre froide, enrichie par de nombreuses cartes et illustrations. De la division des deux blocs en 1947 à l’étrange fin de guerre, en passant par l’instrumentalisation des sociétés ou les guerres ouvertes, l’étude est exhaustive. L’auteure cherche de fait à mieux comprendre le monde d’hier pour appréhender celui de demain.