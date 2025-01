Vidéo – La culture et les humanités pour former au regard géopolitique

Jean-Baptiste Noé revient sur l’importance des humanités, de l’art et de la littérature dans la formation aux études géopolitiques.

Est-il encore utile d’étudier les humanités ? Ces disciplines ne servent apparemment à rien, n’ont pas de finalités pratiques et ne débouchent pas sur des métiers définis. Pourtant, dans un monde de plus en plus marqué par la technologie, le numérique et l’intelligence artificielle, les humanités sont plus nécessaires que jamais. C’est le vibrant plaidoyer auquel se livre ici Jean-Baptiste Noé. En compagnie des grands auteurs, sur les chemins des lettres, il démontre pourquoi les humanités sont indispensables à la vie des hommes et au bon fonctionnement des sociétés.

