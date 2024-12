Vidéo – L’Allemagne s’attaque au nucléaire français

L’Allemagne a financé des ONG pour mener une guerre économique contre la France afin de saboter sa filière nucléaire. Retour en cartes sur cet épisode de la guerre économique avec Jean-Baptiste Noé.

L’Allemagne a favorisé un mix énergétique éolien-gaz en raison de son opposition historique au nucléaire, influencée par des mouvements pacifistes. Cette stratégie l’a rendue dépendante du gaz russe, acheminé via plusieurs gazoducs. La guerre en Ukraine a bouleversé cette dépendance, remettant en cause la légitimité des approvisionnements russes. L’Allemagne aurait également financé des ONG pour discréditer le nucléaire français et influencer les normes européennes en faveur de son modèle. Face à ces pressions, la France redynamise sa filière nucléaire et explore les petites centrales modulaires pour l’avenir.

