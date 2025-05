Vidéo – Le 1er RPIMA. Rémi Bernier

C’est l’un des régiments mythiques de l’armée de Terre. Le 1er RPIMA, les forces d’élite française. Entretien avec le lieutenant-colonel Rémi Bernier.

Analyse d’une unité stratégique au cœur de l’appareil militaire français : le 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine.

Héritier des commandos parachutistes de la France libre, le 1er RPIMa est aujourd’hui un pilier des forces spéciales françaises, réputé pour ses capacités d’action, de renseignement et d’intervention dans les contextes les plus exigeants. 🔎 Comment ce régiment s’est-il imposé comme l’un des plus prestigieux de l’armée française ? Quelles sont ses origines, son évolution, et surtout les sections et techniques qui le rendent si redoutable ? Nous reviendrons sur l’histoire de ce régiment d’élite, ses missions emblématiques et l’organisation interne qui en fait une référence à l’international.

Cette émission s'appuie sur l'interview exclusive du Lieutenant-Colonel Rémi Bernier, ancien membre du régiment et auteur du nouvel ouvrage « Histoire du 1er RPIMa, le régiment d'exception des forces spéciales ».