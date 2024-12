Vidéo – Les ports : points d’échange de la géopolitique

Les ports sont les points d’échange essentiels de la géopolitique. A travers l’exemple du port d’Ostie, Jean-Baptiste Noé revient sur ces éléments clefs de la géopolitique mondiale.

Les ports, essentiels depuis l’Antiquité, combinent échanges, production et développement économique. Ostie, port de Rome, illustre leur rôle stratégique, lié aux besoins commerciaux et industriels des villes terrestres. Leur richesse dépend de la production locale plutôt que de leur taille maritime. Historiquement, les ports sont des hubs économiques et géopolitiques majeurs, indispensables à la puissance des États.

