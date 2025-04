Vidéo – Stalingrad, la bataille de Paulus. Boris Laurent

Une bataille mythique de la Seconde Guerre mondiale, la grande affaire du maréchal Paulus : Stalingrad racontée par Boris Laurent.

Pourquoi la bataille de Stalingrad fut-elle un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale ? Qui était Friedrich Paulus, cet officier promu maréchal dans les derniers instants, et comment a-t-il vécu cette défaite historique ? Boris Laurent, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et auteur d’un ouvrage de référence sur la bataille de Stalingrad et sur la figure de Paulus, répond à nos questions et décrypte pour vous cet affrontement titanesque entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique.

Découvrez les ouvrages de Boris Laurent.