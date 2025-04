Vidéo – Tout savoir sur le conclave

À la mort du pape s’ouvre la période très particulière du conclave qui va permettre l’élection du prochain successeur de Pierre. Un moment très codifié que présente Jean-Baptiste Noé

Tout savoir sur le conclave : Que se passe-t-il après la mort d’un pape ?

Bienvenue dans cette nouvelle émission de Conflits ! Aujourd’hui, nous sommes accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour une plongée fascinante dans l’un des événements les plus secrets et solennels de l’Église catholique : le conclave. Depuis la fumée blanche jusqu’au célèbre Habemus Papam, découvrez tous les mystères du conclave, ses traditions et son importance dans l’histoire de l’Église.