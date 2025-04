Vidéo – Georges Patton, stratège et électron libre. Boris Laurent

Georges Patton, un général charismatique et complexe. Retour sur la vie et l’action du général américain, avec Boris Laurent

Comment George S. Patton s’est-il imposé comme l’un des chefs militaires les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale ? Quelles furent ses méthodes, ses succès… et ses controverses ? Boris Laurent, historien et auteur d’un ouvrage de référence sur le général Patton, décrypte pour nous le parcours de ce personnage flamboyant et complexe, au cœur des opérations alliées en Europe.

Une expertise signée Boris Laurent Dans cette vidéo, Boris Laurent revient sur les grandes étapes de la carrière du général Patton : de la campagne de Sicile au débarquement en Normandie, jusqu’à son rôle décisif durant la bataille des Ardennes. Découvrez une personnalité hors du commun, à la fois admirée pour son efficacité militaire et critiquée pour son tempérament explosif. Quelle place occupe Patton dans l’histoire militaire américaine ? Et pourquoi continue-t-il de susciter autant de débats aujourd’hui ?