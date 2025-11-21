Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Blake et Mortimer : La menace atlante

21 novembre 2025

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Blake et Mortimer tome 31 (c) Dargaud

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Livres

Blake et Mortimer : La menace atlante

par

Blake et Mortimer sont de retour, dans une aventure très réussie, tant par le graphisme que par l’intrigue. Une mise en abîme des défis géopolitiques contemporains dans l’intemporalité des deux héros anglais. 

Blake et Mortimer, La Menace atlante (Jean Van Hamme, Peter van Dongen & Teun Berserik, Éditions Blake et Mortimer, 2024), 17,50 euros.

Le dernier tome des aventures de Blake et Mortimer s’inscrit dans la grande tradition des récits où l’imaginaire sert de révélateur aux tensions géopolitiques contemporaines. En renouant avec l’héritage d’Edgar P. Jacobs, ce nouvel album propose une intrigue haletante qui, sous les atours de l’aventure scientifique, déploie une lecture subtile des rapports de puissance, des enjeux maritimes et des territoires fantasmés.

Le récit démarre avec la découverte de vestiges liés à l’Atlantide, réactivant les vieux mythes des civilisations disparues dont les échos n’ont jamais cessé d’alimenter la rivalité entre grandes puissances. Van Hamme exploite cette matière avec une remarquable acuité : la quête archéologique devient une lutte pour le contrôle des savoirs stratégiques, dans un monde déjà polarisé par la compétition technologique et les avancées militaires. Blake incarne l’approche rationaliste et juridique des démocraties occidentales, tandis que Mortimer, figure du savant humaniste, rappelle que la maîtrise du savoir reste une arme de pouvoir.

L’intérêt géopolitique du récit réside surtout dans sa capacité à faire de l’espace maritime un véritable personnage. Les abysses deviennent un terrain de confrontation où se rejouent la course aux ressources, la militarisation des océans et le spectre d’armes capables de modifier l’équilibre stratégique mondial. Le parallèle avec les tensions contemporaines — exploitation minière des fonds marins, câbles sous-marins, souverainetés contestées — est constant sans jamais être didactique.

Graphiquement, van Dongen et Berserik offrent une ligne claire somptueuse, précise et élégante, qui redonne à Blake et Mortimer leur souffle épique. L’atmosphère rétro-techno, les machines improbables, les cités englouties, composent un univers où le merveilleux scientifique éclaire les inquiétudes d’aujourd’hui.

La Menace atlante rappelle qu’une bonne bande dessinée d’aventures peut aussi être une excellente porte d’entrée à la géopolitique : elle montre comment les mythes structurent encore les stratégies des États, comment l’imaginaire des profondeurs nourrit les rivalités, et comment la science, loin d’être neutre, s’inscrit toujours dans un rapport de forces. Un album maîtrisé, riche et stimulant, qui confirme la force intemporelle de Blake et Mortimer.

Mots-clefs : ,

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
Tigrane Yégavian

Tigrane Yégavian

Doctorant en histoire, professeur à la Schiller University, Tigrane Yegavian est membre du comité de rédaction de Conflits. Après avoir étudié la question turkmène en Irak et la question des minorités en Syrie et au Liban, il s’est tourné vers le journalisme spécialisé. Il a notamment publié "Arménie à l’ombre de la montagne sacrée", Névicata, 2015, "Mission", (coécrit avec Bernard Kinvi), éd. du Cerf, 2019, "Minorités d'Orient les oubliés de l'Histoire", (Le Rocher, 2019) et "Géopolitique de l'Arménie" (Bibliomonde, 2019).

Voir aussi

Read abroad. Baku, nest of spies

The English love spy novels. As much to remember their memories as to mythologise their national novel. Review of Most Secret Agent of Empire, Reginald Teague-Jones Master Spy of the Great Game. Across the Channel, historical works on espionage and the Great Game are designed to...

Edward Mickolus and international terrorism in 2023–2024. New data.

Edward Mickolus's works are a valuable resource for those studying terrorism. Review of his latest publications. The scientific study of terrorism is largely dependent on access to reliable, comparable data sets covering the longest possible periods. Currently, only two easily...

Livres 7 novembre

Général Catroux, Jean de Miribel, 2e Dragons, espionnage, criminalité. Aperçu des livres de la semaine. François Cochet, Le général Catroux. Un militaire bien diplomate, Perrin, Pierre de Taillac, 2025, 24,90 € Le général Georges Catroux (1877-1969) a connu toutes les grandes guerres...

Plus d‘articles