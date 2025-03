Collision en mer du Nord : que sait-on ?

En mer du Nord, un pétrolier chargé de kérosène et un porte-conteneurs se sont éperonnés. Un mort, une marée toxique en suspens : la facture d’un commerce maritime sous tension s’alourdit. Voici ce que l’on sait.

Le 10 mars 2025, un spectaculaire accident maritime a secoué la mer du Nord, à plus de 20 km au large de Hull, dans l’est de l’Angleterre. Le pétrolier Stena Immaculate, ancré et chargé de 220 000 barils de kérosène destinés à l’armée américaine, a été percuté en plein jour par le porte-conteneurs portugais Solong. L’impact a déclenché explosions, incendies et une fuite de carburant, ravivant les craintes d’une catastrophe écologique dans une région déjà vulnérable. Alors que les flammes persistent et qu’un membre d’équipage est présumé mort, les autorités britanniques et les experts scrutent les causes et les conséquences de cette collision.

Une rencontre imprévue

Selon Crowley, l’opérateur américain du Stena Immaculate, l’alerte a retenti à 09h48 GMT. Un membre d’équipage, s’exprimant à la BBC, a décrit le Solong comme surgissant « de nulle part ». Le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a écarté mardi toute suspicion d’acte criminel, bien que des zones d’ombre subsistent. Le propriétaire allemand du Solong, Ernst Russ, a démenti les rumeurs selon lesquelles le navire transportait du cyanure de sodium – un gaz toxique et inflammable – précisant que quatre conteneurs vides ayant contenu cette substance avaient semé la confusion. La cargaison réelle reste floue.

Le Stena Immaculate, un tanker suédois de 183 mètres affrété par le Military Sealift Command américain, avait quitté la Grèce le 27 février pour Killingholme, en Angleterre. Le Solong, long de 140 mètres, reliait l’Écosse à Rotterdam. Depuis l’accident, ce dernier dérive vers le sud, sous la surveillance des garde-côtes britanniques, qui ont bouclé un périmètre d’un kilomètre autour des deux navires.

Dommages humains et matériels

Les incendies, bien que moins intenses sur le pétrolier mardi, continuent de compliquer l’intervention. Sur les 36 membres d’équipage évacués lundi, tous ont rejoint la terre sauf un, porté disparu et présumé mort selon le secrétaire d’État britannique aux Transports maritimes. Un trou béant dans la coque du Stena Immaculate, visible sur les images de la BBC, témoigne de la violence de l’impact – et de la fuite de kérosène qui en a résulté.

Une menace environnementale incertaine

Les garde-côtes évaluent l’ampleur de la pollution, sans estimation précise pour l’heure. Greenpeace, alarmée, pointe les « multiples risques toxiques » pour la faune marine, notamment dans une zone de reproduction des marsouins. Paul Johnston, scientifique à l’université d’Exeter, souligne la toxicité du kérosène pour les poissons. Pourtant, Ivan Vince, expert en risques environnementaux chez ASK Consultants, tempère : le kérosène, peu persistant, devrait s’évaporer ou être dégradé rapidement par les micro-organismes marins. Reste à savoir si cette prédiction tiendra face à une fuite de cette échelle.

Un accident dans un contexte familier

La mer du Nord n’est pas étrangère aux collisions. En 2023, un accident près de Heligoland avait coûté la vie à trois personnes ; en 2015, le naufrage du Flinterstar au large de la Belgique avait libéré des produits pétroliers. David McFarlane, consultant en sécurité maritime, note qu’entre 200 et 300 collisions surviennent chaque année dans le monde, souvent bénignes. Celle-ci, par son ampleur, sort du lot.

Enquête à venir

Une fois les incendies maîtrisés, les autorités récupéreront les enregistreurs vidéo des navires – les « boîtes noires » du maritime. Radars et communications vocales devraient éclaircir les circonstances : y a-t-il eu une erreur humaine, une défaillance technique ou un défaut de coordination ? Les réponses pourraient influencer les normes de sécurité dans une région où le trafic maritime, vital pour l’économie européenne, ne cesse de croître.

Les leçons à tirer

Cet incident met en lumière les fragilités d’une chaîne logistique mondiale dépendante de corridors maritimes saturés. Alors que le Royaume-Uni et ses voisins évaluent les dégâts, les coûts – humains, environnementaux et économiques – rappellent une vérité tenace : la mer, moteur du commerce, reste un théâtre d’imprévus.

