Inscription : Master Géopolitique, sécurité et défense

Présentation et inscription du Master « Géopolitique, sécurité et défense ». Programme, professeurs, déroulement de l’année.

Un master porté par trois partenaires : Université Lumsa (Rome), École supérieure de journalisme (ESJ Paris), revue de géopolitique Conflits.

Un master ancré dans le monde professionnel, avec de nombreux intervenants issus des grandes entreprises de la défense françaises et italiennes.

Un master qui propose une formation théorique et pratique : une réflexion sur les grands enjeux de la géopolitique, sur les aspects techniques de la défense, en lien avec les entreprises.

Un master international pour se former aux enjeux de la géopolitique et de la défense. Une formation entre Paris et Rome pour connaître les enjeux internationaux et pouvoir travailler dans les entreprises de la défense françaises et italiennes.

Des questions ? Contactez-nous à cette adresse : revue.conflits @ protonmail.com

Ouverture : septembre 2026

Organisation

Les cours sont donnés à distance, depuis Rome et Paris.

8 heures de cours par semaine, le mercredi (14-18h) et le samedi (9h-13) à suivre via les logiciels dédiés.

Langues du master : français, italien, anglais. Traduction des cours en français et italien.

Possibilité de travailler les autres jours de la semaine.

Un mémoire de recherche à réaliser.

Deux semaines intensives de visites et de rencontres : une à Paris (novembre) et une à Rome (mars).

Niveau d’entrée

Bac +3. Une licence est nécessaire pour suivre ce master.

Reconnaissance

Grade de master 1 délivré par l’Université Lumsa (Rome). Reconnaissance du grade de master par l’État français grâce aux accords de Bologne.

À l’issu de cette année, possibilité de poursuivre ses études en master 2 en Italie et en France.

Public visé

Être titulaire d’une licence

Étudiant sortant de licence et désireux de réaliser un master

Professionnel déjà en activité, souhaitant compléter et approfondir sa formation

Durée

1 an (2 semestres)

60 crédits ECTS

Organisation de l’année

220 heures de cours

2 semaines intensives (une semaine à Rome, une semaine à Paris) pour des visites de sites et des rencontres avec des industriels et des professionnels.

Un mémoire de recherche à réaliser.

Validation du diplôme par des examens finaux et en cours d’année.

Organisation des cours

Cours le mercredi (14h-18h) et le samedi (9h-13h).

Cours en distanciel.

Deux semaines intensives dans l’année (rencontres, visites d’établissements et d’usines).

Compatible avec l’exercice d’un travail (4/5e de temps).

Un mémoire de recherche à réaliser.

Débouchés

Industrie de la Défense : communication, marketing, commercial, secteur juridique.

Affaires publiques.

Recherche.

Intelligence économique.

Journalisme.

Cabinets de conseil et audit.

Cabinets d’avocat et juristes.

Communication.

Situations

À Rome, les cours sont délivrés par l’Université Lumsa, située à proximité du Vatican.

À Paris, les cours sont donnés dans les locaux de l’ESJ (École supérieure de journalisme), située dans le 15e arrondissement.

Suivi individualisé des étudiants pour l’insertion professionnelle.

Responsable du master à Paris : Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique, rédacteur en chef de Conflits.

Responsable du master à Rome : Pr. Riccardo Di Stefano, université Lumsa

Frais de scolarité

5 400 €

Pourquoi réaliser cette formation ?

Une formation internationale, entre la France et l’Italie, en lien avec des entreprises de la défense.

Des rencontres et des échanges avec les grandes entreprises de la défense : Dassault, Leonardo, MBDA, Ficantieri, etc. ainsi que de nombreuses PME.

Une formation pour comprendre le fonctionnement du secteur de la défense, son environnement juridique et financier, son histoire, afin de pouvoir travailler dans de nombreuses branches des entreprises de défense.

Deux semaines intensives pour des visites de sites et des rencontres avec des professionnels.

Un grade de master délivré par la Lumsa et reconnu par l’État français (accords de Bologne).

Une formation qui associe géopolitique et formations techniques de la défense.

Exemples de cours et de professeurs

Emmanuel Dupic, Ancien procureur de la République. Directeur éthique et conformité, groupe Dassault : compliance et conformité

Général Olivier Kempf : stratégies

Guillaume Lagane, Science Po Paris : Europe et politique de défense

Gil Mihaely, docteur en histoire, techniques de la défense.

Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits : géopolitique.

Georges-Emmanuel Rosmade, directeur du master Finance de Science po Paris : financement de la défense.

Questions / réponses

Est-il possible de travailler pendant cette année de master ou d’effectuer des stages ?

Oui, c’est même le but de la formation : allier les cours et la recherche et un emploi. Les étudiants peuvent travailler en parallèle du suivi du master, en se mettant d’accord avec leur employeur sur le fait qu’ils seront en cours le mercredi.

Le master peut également être suivi par des personnes qui sont déjà dans le monde professionnel et qui voudrait compléter leur formation pour acquérir d’autres compétences et évoluer dans leurs métiers.

Les cours sont toute l’année sur le même plan que le calendrier scolaire (septembre-mai) ?

Les cours débutent fin septembre et se terminent en mai. Après la fin des cours, il est possible d’effectuer un stage en entreprise.

Est-il possible de poursuivre ses études en master 2 à l’issu de l’obtention de ce master ?

Tout à fait. Le diplôme délivré est un M1, délivré par l’université Lumsa et qui est reconnu en France par équivalence. Donc, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en M2 dans n’importe quelle autre université : en France, en Italie et ailleurs en Europe du reste, comme tous les M1.

S’agissant de l’inscription, est-ce que l’envoi du formulaire suffit ou faut-il aussi s’inscrire sur Mon Master ?

Le formulaire d’inscription suffit. Le master n’est pas dans la plateforme Mon Master.

Quelle est la date limite d’inscription ?

Fin juin. Un second tour a lieu durant l’été. Vous pouvez nous contacter jusqu’à fin août.

Le paiement doit-il être effectué en une fois ou peut-il y avoir un étalement des paiements sur plusieurs mois ?

Le paiement de la scolarité se fait en plusieurs fois.

Candidature

Pour candidater envoyer un CV et le questionnaire de candidature à l’adresse suivante : revue.conflits @ protonmail.com

Télécharger le questionnaire

Procesus d’admission:

Analyse des candidatures

Entretien d’admission