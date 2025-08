Cuivre : l’étonnante découverte

Le Chili s’impose comme le premier producteur mondial de cuivre, grâce à des découvertes constantes sur son sol. Aperçu de la production mondiale de cuivre

En 2024, la production mondiale de cuivre a atteint environ 23 millions de tonnes, marquant une hausse de +3,2 % par rapport à 2023, portée par des expansions dans plusieurs régions majeures.

Les principaux pays producteurs

Selon les estimations les plus récentes (USGS, données 2024) :

Chili : ~5,3 Mt (~23 % du total)

République démocratique du Congo (RDC) : ~3,3 Mt

Pérou : ~2,6 Mt

Chine : ~1,8 Mt

États‑Unis : ~1,1 Mt

Indonésie : ~1,1 Mt

Russie : ~0,93 Mt

Australie : ~0,8 Mt

Kazakhstan : ~0,74 Mt

Mexique : ~0,7 Mt

Ces cinq premiers pays produisent environ 60 % de l’offre mondiale de cuivre.

Concentration des réserves

Les réserves exploitables sont également concentrées : plus de la moitié se trouve au Chili, Pérou, RDC, Russie et Australie. La Chine, quant à elle, domine nettement le raffinage mondial, avec 44 % du cuivre raffiné en 2024, bien qu’elle mine moins via ses propres sites.

Tendances structurelles et défis futurs

Surplus anticipé malgré la forte demande

Malgré la croissance de la production, l’International Copper Study Group (ICSG) prévoyait un surplus de 469 000 t en 2024 et 194 000 t en 2025, dû à une production rampante des mines et des fonderies.

Défi énergétique et demande en hausse

Le cuivre, indispensable aux technologies propres, à l’électronique, aux véhicules électriques et aux centres de données, voit sa demande mondiale monter. En 2024, celle-ci était de l’ordre de 26 Mt, et pourrait atteindre près de 40 Mt d’ici 2050. Toutefois, l’IEA alerte sur un risque de pénurie de 30 % à l’horizon 2030 si des actions structurelles ne sont pas menées.

Focus : producteurs majeurs et géants de l’industrie

Selon le classement des plus grandes compagnies minières :

Freeport‑McMoRan (USA) : ~1,900 kt

BHP (Chili, Australie) : ~1,865 kt

Codelco (Chili) : ~1,329 kt

Zijin Mining (Chine/DRC) : ~1,070 kt

Southern Copper (Mexique) : ~974 kt

Glencore (Suisse/DRC) : ~952 kt