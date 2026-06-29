Dans le Kordofan soudanais, une offensive paramilitaire se profile, la ville d’El-Obeid tremble

À El-Obeid, verrou stratégique du Kordofan, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) massent leurs troupes en vue d’un assaut terrestre, qui serait le plus violent à ce jour contre cette ville d’un demi-million d’habitants.

Frappes de drones sur la centrale électrique et les dépôts de carburant, eau imbuvable, prix de la nourriture en hausse de 300 % : assiégés, les habitants et quelque 100 000 déplacés redoutent une répétition des atrocités d’El-Facher.

Carrefour reliant le centre du pays au Darfour, dotée d’une base aérienne, d’un oléoduc et du marché de la gomme arabique, El-Obeid est un enjeu de « pouvoir, de territoire et d’argent » dont la prise ouvrirait aux FSR la route de Khartoum.

Équipe de l’AFP au Soudan, avec Menna Farouk au Caire

Dans un camp de déplacés près d’El-Obeid, dans la région soudanaise du Kordofan, Agsam Hamad brave péniblement la chaleur écrasante pour aller chercher de l’eau trouble dans un puits. Déjà assiégés, les habitants vivent dans la crainte d’un assaut des paramilitaires, qui serait le plus violent à ce jour contre cette grande ville stratégique.

« Nous faisons de longues distances pour cette eau et elle est imbuvable », dit à l’AFP cette femme de 35 ans, mère de sept enfants. « Notre situation est très difficile. Nous avons besoin de nourriture et d’eau » potable.

El-Obeid est un enjeu majeur dans la guerre qui oppose depuis trois ans l’armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

La ville d’un demi-million d’habitants accueille environ 100 000 réfugiés, déplacés par la violence ailleurs dans le pays.

Ces dernières semaines, elle a fait face à des attaques des FSR, les plus intenses jusqu’à présent.

Après avoir brisé un siège prolongé en février de l’année dernière, l’armée a peiné à empêcher les paramilitaires de réimposer un blocus par le biais de frappes répétées de drones contre la ville, ses infrastructures et la principale route de sortie.

De récentes attaques ont frappé la principale centrale électrique et les dépôts de carburant, plongeant des quartiers dans l’obscurité et mettant les pompes à eau hors service.

Les habitants doivent aujourd’hui s’en remettre à des camions-citernes, des puits et quelques points de distribution d’eau, ont-ils expliqué à l’AFP.

« Pouvoir et argent »

L’ONU a alerté sur un renforcement de la présence des FSR autour de la ville avant un possible assaut terrestre, ce qui fait craindre une répétition des atrocités observées à El-Facher.

Cette ville du Darfour est tombée aux mains des paramilitaires en octobre dernier, lors d’une attaque présentant, selon l’ONU, les caractéristiques d’un « génocide ».

D’après Noha Eltayeb, de l’ONG américaine ACLED, des mouvements de troupes ont été observés au cours du mois passé à environ 60 kilomètres au nord, au sud et à l’ouest d’El-Obeid.

El-Obeid se trouve à un carrefour stratégique reliant les régions du centre et de l’est du Soudan contrôlées par l’armée, dont Khartoum, au Darfour sous contrôle des FSR à l’ouest.

Selon des analystes, sa prise consoliderait le contrôle des FSR sur l’ouest du Soudan et pourrait ouvrir la voie à une avancée vers la capitale.

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El-Obeid abrite une division d’infanterie, une base aérienne, un oléoduc stratégique et un important marché de gomme arabique. Pour l’analyste Kholood Khair, l’enjeu est limpide.

La contrôler, c’est une question de pouvoir, de territoire et d’argent.

Les combats et les restrictions ont pratiquement coupé tout accès à la ville, rendant de plus en plus difficile toute couverture indépendante.

De rares images obtenues par l’AFP dans le camp d’Al-Rahmaniyah montrent des femmes épuisées avançant sous un soleil accablant, des jerricans sur la tête après des heures passées à attendre de l’eau à un puits éloigné.

Trop fatigués

Dans le camp, près de 200 familles s’entassent dans des abris précaires.

Des enfants traînent dans l’étroite zone d’ombre projetée par les huttes. Certains sont trop fatigués pour jouer, d’autres suivent silencieusement leur mère. Waseela Mohamed, grand-mère de 70 ans, résume leur dénuement.

Nous n’avons rien. Ni eau, ni nourriture, ni matelas.

Les livraisons d’aide qui avaient réussi à atteindre le camp il y a plusieurs semaines se sont raréfiées.

« Les organisations humanitaires font ce qu’elles peuvent, mais les besoins sont bien plus importants », explique un bénévole qui a requis l’anonymat.

À l’intérieur d’El-Obeid, les drones bourdonnent presque en permanence, raconte Adam Hussein — un pseudonyme.

« Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. Tout est en crise. Les civils et les infrastructures sont constamment pris pour cible », a-t-il confié à l’AFP.

Au moment où il parlait, un drone s’est écrasé tout près, sans faire de victimes.

Alors que le prix de l’eau a doublé, que celui de la nourriture a augmenté jusqu’à 300 % et que les tarifs des transports ont aussi grimpé en flèche, de nombreux habitants sont désormais, de fait, « encerclés », selon Kholood Khair.

« Boucliers humains »

Mohamed Refaat, de l’Organisation internationale pour les migrations, a averti que la ville se rapprochait d’un siège total, les civils pouvant bientôt « ne plus être capables de partir ni de revenir ».

Sans aide immédiate, les conditions pourraient « en quelques semaines » ressembler à celles observées à El-Facher, où les civils ont survécu en se nourrissant d’aliments pour animaux pendant 18 mois de siège, a-t-il prévenu.

Selon l’ONU, plus de 6 000 personnes ont été tuées durant les trois premiers jours de sa chute.

Une source gouvernementale a indiqué à l’AFP que l’armée avait tenté de ralentir l’avancée des paramilitaires.

Une source proche des FSR a, elle, accusé l’armée d’utiliser des civils comme « boucliers humains », estimant qu’ils devraient être évacués.

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Bien que la composition démographique de la ville diffère de celle d’El-Facher, où les violences ont suivi des lignes ethniques, Noha Eltayeb prévient que les civils « pourraient néanmoins être confrontés à des pillages, des violences sexuelles et des attaques contre ceux accusés de soutenir l’armée ».

© Agence France-Presse