De Trieste à Naples, l’Italie terre de café

Nulle part au monde le café n’a autant d’âme qu’en Italie. De Trieste à Naples, chaque ville possède son arôme, son histoire et sa maison emblématique. Illy, Lavazza, Bialetti, Kimbo ou Segafredo : derrière ces noms mythiques se cache une géographie du goût, faite d’ingéniosité, de passion et de design. À travers ces marques, c’est tout un art de vivre italien qui se raconte, entre comptoirs animés, cafés historiques et inventions géniales.

Trieste, la cité d’Illy et des marchands de café

Située sur l’Adriatique, Trieste est sans doute la ville italienne la plus étroitement liée au café. Port franc de l’Empire austro-hongrois au XVIIIᵉ siècle, elle est devenue la principale porte d’entrée du café en Europe centrale. Le climat cosmopolite de la ville, à la croisée de l’Italie et de l’empire d’Autriche, a favorisé la naissance d’une véritable culture du café, mêlant influences méditerranéennes et viennoises.

C’est dans ce contexte que Francesco Illy, un entrepreneur d’origine hongroise, fonde en 1933 la maison Illycaffè. Il invente un système révolutionnaire de conservation du café sous pression, garantissant fraîcheur et arôme, et conçoit les premières machines à espresso automatiques. Trieste devient ainsi la capitale italienne du café de qualité, siège d’un savoir-faire technique et gustatif. Aujourd’hui encore, Illy incarne le raffinement du café italien et entretient à Trieste une université du café dédiée à la formation et à la recherche.

Turin et la saga Lavazza

Plus au nord, Turin est le berceau d’une autre légende : Lavazza. L’entreprise naît en 1895 lorsque Luigi Lavazza, épicier passionné, commence à torréfier et à mélanger des cafés venus du monde entier dans sa boutique du centre-ville. Son idée est simple et novatrice : proposer des assemblages équilibrés, associant les arômes d’origines diverses pour créer un goût harmonieux et constant.

Turin, ville industrielle et innovante, offre un terreau idéal à cette aventure entrepreneuriale. Dès le milieu du XXᵉ siècle, Lavazza devient un symbole du café italien moderne, soutenu par une communication audacieuse et élégante. La marque a su concilier tradition et technologie, en misant sur le design, les machines professionnelles et une identité visuelle forte. Aujourd’hui, le siège de Lavazza à Turin abrite un musée et un centre culturel, célébrant l’histoire du café et son rôle dans la société italienne.

Bialetti et la révolution du café domestique

À une centaine de kilomètres de Turin, dans la petite ville piémontaise de Crusinallo, naît en 1933 une invention qui allait changer la manière de boire le café : la Moka Express. Son créateur, Alfonso Bialetti, imagine une cafetière en aluminium à huit faces, simple et ingénieuse, capable de reproduire à la maison l’intensité de l’espresso du bar. Ce petit objet devient un symbole du design italien et un compagnon incontournable de la vie quotidienne.

Le célèbre logo de Bialetti, le « petit homme à moustache », incarne à lui seul la convivialité du café familial. Grâce à cette invention, l’Italie a démocratisé le plaisir du café fort et aromatique, accessible à tous. Encore aujourd’hui, la Moka Express reste un objet culte, exposé dans les musées du design et utilisée dans des millions de foyers à travers le monde.

Chieri et Caffè Vergnano : la tradition piémontaise

Non loin de Turin, dans la ville de Chieri, la maison Caffè Vergnano perpétue une tradition vieille de plus d’un siècle. Fondée en 1882, c’est la plus ancienne entreprise de café italienne encore en activité. Restée familiale, elle cultive une approche artisanale de la torréfaction, alliant respect des origines, traçabilité et durabilité. Ses mélanges subtils et équilibrés témoignent du goût raffiné du Piémont, où le café est un art autant qu’un plaisir quotidien.

Bologne et Segafredo Zanetti : le café à l’échelle mondiale

À Bologne, dans la région d’Émilie-Romagne, le café prend une dimension internationale avec Segafredo Zanetti, fondé en 1973 par Massimo Zanetti. En quelques décennies, la marque s’impose dans les bars italiens puis dans le monde entier, grâce à un goût constant et un savoir-faire de torréfaction précis. Segafredo incarne l’esprit du café de comptoir italien, servi rapidement, partagé entre amis, et désormais exporté sur tous les continents. Bologne devient ainsi un centre majeur du commerce mondial du café italien.

Pesaro et Ilcaffè Pascucci : un café éthique et contemporain

Sur la côte adriatique, la ville de Pesaro, dans les Marches, abrite la maison Ilcaffè Pascucci. Née dans les années 1990, elle a choisi de s’engager dans une démarche écologique et équitable. Pascucci privilégie les cafés issus du commerce durable et de l’agriculture biologique, tout en cultivant une image jeune et cosmopolite. Avec ses bars modernes et ses mélanges aromatiques, elle incarne le renouveau du café italien au XXIᵉ siècle.

Rome et Sant’Eustachio : l’âme du café à l’italienne

À Rome, le café est un art sacré, et le Sant’Eustachio il Caffè, fondé en 1938 près du Panthéon, en est l’un des temples. Torréfiant encore ses grains sur place selon une recette jalousement gardée, ce lieu emblématique symbolise la tradition romaine : une saveur douce mais intense, servie avec élégance dans un décor immuable. À Sant’Eustachio, chaque espresso est un hommage à la lenteur, au goût et à la convivialité.

Naples et la passion du café

Au sud, Naples incarne une autre facette du café italien : plus populaire, plus intense, plus passionnée. Dans les ruelles du centre historique, le café est un rituel social, presque sacré. C’est la ville du caffè sospeso, cette tradition de générosité qui consiste à payer un café d’avance pour un client inconnu.

C’est ici qu’est née la maison Caffè Borbone, fondée dans les années 1990 mais héritière d’une longue tradition napolitaine. Inspirée par le goût corsé et l’arôme puissant typiques du sud, la marque a conquis l’Italie en misant sur la capsule et l’expresso domestique. Son nom rend hommage à la dynastie des Bourbons, qui régna sur Naples au XVIIIᵉ siècle, époque où le café fit son entrée dans les cafés aristocratiques de la ville.

Kimbo : l’autre visage du café napolitain

Née dans les années 1960 dans les quartiers populaires de Naples, Kimbo (issue de l’entreprise familiale fondée par les frères Rubino, alors Caffè do Brasil) a imposé le profil aromatique typiquement partenopeo : torréfaction plus poussée, corps puissant et crème dense à l’extraction. D’abord reine du bar napolitain, la marque s’est diffusée dans toute l’Italie puis à l’international grâce à une industrialisation précoce, des mélanges réguliers et, plus tard, l’expresso domestique. Aux côtés de Caffè Borbone, Kimbo incarne l’identité du café à Naples : intensité, convivialité et fidélité au rituel du comptoir.

D’autres foyers de la culture du café

Outre ces pôles emblématiques, d’autres villes italiennes ont contribué à façonner la culture du café. Milan, capitale du design et de la mode, a vu naître des enseignes tournées vers l’innovation et le style de vie contemporain. Venise, dès le XVIIᵉ siècle, fut la première à importer le café en Europe, ouvrant en 1720 le mythique Caffè Florian sur la place Saint-Marc. Quant à Rome, elle perpétue la tradition du bar à espresso, temple de la convivialité quotidienne.

Un patrimoine vivant

De Trieste à Naples, de Turin à Crusinallo, de Bologne à Rome, le café raconte l’histoire industrielle et culturelle de l’Italie. Derrière chaque marque se dessine une identité régionale : la rigueur du Nord, la créativité du Piémont, la chaleur du Sud. Ces maisons ont su transformer une simple boisson en un art de vivre et faire du café italien un symbole universel de goût, de savoir-faire et de partage.