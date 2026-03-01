Dubaï dans la tourmente

Dubaï et les Émirats ont été visés par plusieurs attaques iraniennes. Fil d’actualité sur la situation dans le pays

Une nouvelle série d’explosions entendue à Dubaï (journalistes AFP) (7h10)

Des correspondants de l’AFP à Dubaï ont entendu une deuxième série d’explosions dimanche matin, au lendemain du début des attaques de l’Iran dans le Golfe, en riposte aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême iranien.

Des explosions avaient déjà été entendues plus tôt à Dubaï, ainsi qu’à Doha au Qatar et dans la capitale de Bahreïn, Manama.

Incendie dans le port de Dubaï après des frappes de missiles iraniennes

Un incendie s’est déclaré dans le port de Dubaï à la suite d’une attaque de missiles iranienne, ont annoncé dimanche les autorités de l’émirat.

« Les autorités de Dubaï confirment que des débris résultant d’une interception aérienne ont provoqué un incendie sur l’un des postes d’amarrage du port de Djebel Ali. Les équipes de la défense civile de Dubaï sont immédiatement intervenues et poursuivent leurs efforts pour éteindre complètement l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer », ont-elles écrit dans un communiqué publié sur X.

Un mort, sept blessés dans un « incident » à l’aéroport d’Abou Dhabi

Au moins une personne a été tuée et sept blessées dans un « incident » à l’aéroport d’Abou Dhabi, a annoncé ce dernier dimanche en pleine vague de frappes iraniennes contre les Emirats arabes unis et d’autres états du Golfe.

« Abu Dhabi Airports a confirmé un incident à l’aéroport international Zayed qui a causé la mort d’un ressortissant asiatique et fait sept blessés », a écrit l’organisme qui gère l’aéroport dans un communiqué publié sur X.

Dubaï: les débris d’un drone iranien provoquent un incendie dans un hôtel de luxe (autorités)

Les débris d’un drone iranien ont provoqué un incendie, qui n’a pas fait de blessé, dans un hôtel de luxe à Dubaï, ont annoncé les autorités émiraties dans la nuit de samedi à dimanche.

Un drone tiré par l’Iran, en riposte à l’attaque israélo-américaine, « a été intercepté » et les débris ont provoqué un « léger incendie » au niveau de la façade de l’hôtel Burj Al Arab, a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

Quatre personnes ont par ailleurs été blessés à l’aéroport de Dubaï lors d’un « incident », a annoncé l’établissement sans établir de lien avec les attaques iraniennes.

Les Emirats disent avoir été visés par 137 missiles et 209 drones tirés par l’Iran (ministère de la Défense)

Les Emirats ont été visés par 137 missiles et 209 drones tirés par l’Iran, majoritairement détruits ou interceptés, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche le ministère de la Défense après des attaques menées par Téhéran en riposte à l’attaque israélo-américaine.

Le ministère a ajouté être en « état d’alerte maximale » et prendre « toutes les mesures nécessaires pour contrer avec fermeté tout ce qui vise à perturber la sécurité et la stabilité du pays », dans un communiqué publié sur X.