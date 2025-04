Funérailles du pape François : un rituel séculaire

Les funérailles du pape François, décédé le lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans​, se dérouleront le samedi 26 avril à 10 heures sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Après la messe, la procession se dirigera vers la basilique sainte Marie-Majeure où François sera inhumé.

Un hommage mondial

La messe des funérailles sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, conformément au protocole des funérailles pontificales. Plus de 250 cardinaux, ainsi qu’une multitude d’évêques, de prêtres, de religieux et de religieuses, participeront à la cérémonie. Environ 60 chefs d’État et de gouvernement sont attendus pour rendre hommage au souverain pontife.

Le cercueil du pape François, en bois et zinc, a été scellé le vendredi soir et sera déposé sur le parvis de la basilique, devant l’autel. Le pape François sera inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, une première depuis plusieurs siècles. Sa tombe, en marbre de Ligurie, portera l’inscription « Franciscus ».

Un rituel millénaire

Les funérailles du pape François s’inscrivent dans la tradition des « novemdiales », une période de neuf jours de deuil et de prières suivant le décès d’un pape. Chaque jour, une messe de requiem est célébrée en son honneur, culminant avec la messe funèbre du samedi. Ce rituel ancestral symbolise la continuité de l’Église catholique à travers les siècles. De nombreux aspects du rite sont hérités de l’époque romaine et grecque. Les couleurs, les vêtements, les symboles sont directement issus de l’Empire romain. ​

De la basilique Saint-Pierre à la basilique sainte Marie Majeure

Après la messe solennelle, le cercueil du pape François sera transporté en procession à travers Rome. Ce cortège funèbre parcourra environ 4 kilomètres, traversant le centre historique de la ville jusqu’à la basilique Sainte-Marie-Majeure, conformément aux souhaits exprimés par le pape dans son testament rédigé en 2022.

Un itinéraire symbolique

Le parcours emprunté par la procession reflète les déplacements habituels du pape François, qui se rendait régulièrement à Sainte-Marie-Majeure pour prier avant et après ses voyages apostoliques.