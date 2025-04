Hommage à Robert Papin (1939-2025) qui vient de décéder. Fondateur du programme HEC-Entrepreneurs, ancien commando marine, il a formé des générations d’entrepreneurs.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris la mort de Robert Papin. Christian Harbulot nous avait présentés l’un à l’autre il y a une petite dizaine d’années, dans les locaux de l’Ecole de Guerre Economique – EGE.

De cette rencontre est sorti un livre qui retrace le parcours hors norme de Robert, des commandos à la création de HEC Paris -Entrepreneurs.

Robin Papin a côtoyé l’élite des forces armées avant de former, en 30 ans, 2000 étudiants dont la moitié occupe aujourd’hui un poste de directeur général ou de président-directeur général et qui sont à l’origine de la création d’un million d’emplois en France.

Un tel succès est le fruit d’un enseignement disruptif : les formations-action dérivées d’une expérience militaire fondatrice et de l’évaluation pragmatique des besoins des entrepreneurs.

La méthode Papin a inspiré un établissement aussi prestigieux qu’Harvard Business School mais demeure paradoxalement inconnue à ce jour en France. Elle permettrait pourtant de répondre à l’inadéquation du système de formation de nos élites avec les réalités et les contraintes modernes.

Entrepreneur lui-même et consultant pour de nombreuses entreprises de toutes tailles dont plusieurs de nos fleurons nationaux, Papin a acquis au long de sa vie une expérience pratique rassemblée dans son maître ouvrage, La création d’entreprise, vendu à près de 100 000 exemplaires.

L’œuvre de Papin représente une fusion originale et d’une redoutable efficacité entre la culture du combat militaire et celle de l’entrepreneuriat dans un contexte de guerreéconomique.

Elle apporte des éléments pratiques mais aussi un éclairage sur le rôle social de l’entrepreneur et les qualités d’un chef dans un contexte concurrentiel extrême.

Robert Papin est à rapprocher d’un autre grand français méconnu, Georges Doriot. Inventeur du capital-risque et officier général pendant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier a été classé par The Wall Street Journal parmi les 10 personnalités ayant le plus contribué à changer le monde de l’entreprise.

Robert Papin nous a quittés au moment même où la guerre économique atteint son acmée dans un monde qui se durcit. Il nous lègue une réflexion et un modèle à re-découvrir de toute urgence pour repenser, sur le mode du combat, le rôle et la formation de nos cadres, de nos entrepreneurs, de nos dirigeants en vue d’en faire à la fois de véritables chefs et des créateurs de richesse.

Merci pour les moments que nous avons partagés, cher Robert. Merci pour votre héritage. Reposez en paix aux côtés de votre femme qui vous manquait tant. Adieu.

Photo : Robert Papin, source HEC