Carte – Groenland : Les minéraux critiques

Le Groenland est devenu un territoire stratégique dans la compétition mondiale pour l’accès aux minéraux critiques. Son sous-sol recèle d’importantes réserves de terres rares, de graphite, de titane, de molybdène et de vanadium, essentielles aux technologies de pointe et à la transition énergétique.

L’attrait des puissances mondiales pour les ressources groenlandaises

L’intérêt croissant des grandes puissances pour les ressources minières du Groenland s’explique par leur rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie électronique, des énergies renouvelables et de la défense. La Chine, qui domine actuellement l’extraction et le raffinage des terres rares, cherche à sécuriser son influence sur l’île via des investissements miniers. En parallèle, les États-Unis et l’Union européenne tentent de diversifier leurs sources d’approvisionnement afin de réduire leur dépendance à Pékin. En janvier 2024, la Commission européenne a annoncé un accord de coopération avec le Groenland pour l’exploitation de minerais critiques en conformité avec les normes environnementales de l’UE.

Trump relance la question de l’achat du Groenland

Lors de son discours devant le Congrès en mars 2025, Donald Trump a renouvelé son offre d’achat du Groenland, affirmant que l’île représentait un enjeu stratégique majeur pour la sécurité économique et militaire des États-Unis. Selon lui, le Groenland pourrait jouer un rôle clé dans la réduction de la dépendance américaine aux terres rares chinoises. Toutefois, cette déclaration a été rejetée par les autorités locales et le gouvernement danois. Le Premier ministre groenlandais, Múte Egede, a dénoncé un manque de respect envers la souveraineté de l’île et réaffirmé l’aspiration de son territoire à une autonomie vis-à-vis du Danemark. Au-delà des ressources minières, le Groenland est un point stratégique dans la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie dans l’Arctique. Les États-Unis renforcent leur présence militaire sur l’île avec la modernisation de la base de Thulé.

Les montagnes du Groenland et leur lien avec les terres rares

Bien que la carte ne montre pas le relief, le Groenland est caractérisé par un paysage montagneux, notamment dans sa partie sud et le long de ses côtes. Ces formations géologiques sont cruciales pour l’accumulation des minéraux critiques, car les processus de formation des montagnes favorisent la concentration de gisements riches en terres rares et en métaux stratégiques. Certaines des principales réserves se situent dans des massifs isolés, rendant leur exploitation complexe et nécessitant des infrastructures adaptées pour l’extraction et le transport.

Une exploitation sous conditions environnementales strictes

Si le Groenland représente une alternative aux sources traditionnelles de minéraux critiques, l’exploitation de ces ressources pose des défis environnementaux majeurs. La fonte accélérée des glaciers due au réchauffement climatique facilite l’accès aux gisements, mais soulève des préoccupations écologiques. En 2024, le gouvernement groenlandais a adopté une réglementation renforçant les exigences environnementales et limitant l’extraction des terres rares aux projets conformes aux normes internationales. L’Union européenne s’engage à soutenir ces initiatives en promouvant une exploitation durable des ressources tout en consolidant sa position dans la course aux matières premières stratégiques.

