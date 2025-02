Infographie – Le Louvre, musée le plus visité au monde

Le Musée du Louvre à Paris s’impose une nouvelle fois comme le musée le plus visité au monde, avec 8,86 millions de visiteurs en 2023, selon les données du baromètre annuel de The Art Newspaper. Ce chiffre marque une hausse significative par rapport aux années précédentes, illustrant l’attrait mondial pour ses collections emblématiques et la reprise après la crise sanitaire.

Évolution de la fréquentation mondiale

En 2019, avant la pandémie de Covid-19, le Louvre avait attiré près de 10 millions de visiteurs, suivi de près par le Musée national de Chine à Pékin. La crise sanitaire a provoqué une baisse drastique de la fréquentation mondiale des musées, réduisant par trois le nombre de visiteurs. Le Louvre n’a pas échappé à cette baisse, mais a conservé sa première place du classement.

Depuis 2022, la fréquentation reprend, portée par la réouverture des frontières et le retour des touristes internationaux, notamment des États-Unis et d’Asie. En 2023, le Louvre devance nettement le British Museum à Londres et les Musées du Vatican, consolidant son statut de référence culturelle mondiale. Selon The Art Newspaper, la diversité des expositions temporaires, comme celles dédiées à Napoléon, aux civilisations antiques et aux chefs-d’œuvre de l’art islamique, a contribué à attirer un large public, en plus des chefs d’œuvre présents en permanence dans le premier musée du monde.

Plan de développement et de rénovation

En janvier 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan ambitieux de rénovation du Louvre, comprenant la création d’une salle dédiée à la Joconde pour mieux gérer les foules, la modernisation des infrastructures vieillissantes telles que la climatisation et les espaces d’accueil, ainsi qu’une amélioration de la signalétique et l’ajout de nouvelles galeries temporaires. Ce plan, d’un budget estimé à 500 millions d’euros, vise à rendre l’expérience des visiteurs plus agréable et à renforcer l’attractivité du musée.

Le Louvre, financé en partie par ses revenus de billetterie et par des mécènes privés, vise à maintenir ce dynamisme en développant de nouvelles initiatives numériques et des partenariats internationaux, dans la veine de ce qui existe avec le Louvre Abu Dhabi. Avec plus de 35 000 œuvres exposées et une politique active d’acquisition et de restauration, le musée parisien continue de jouer un rôle central dans la préservation et la diffusion du patrimoine artistique mondial.

