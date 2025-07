Le Japon revoit sa place dans le monde. Entretien avec Kei Hakata

Après 1945, le Japon a opté pour une ligne internationale marquée par le pacifisme. Mais face à la montée de la Chine et aux transformations du monde, il est en train de revoir son positionnement. Dans les limites de ses moyens compte tenu de sa démographie déclinante. Entretien avec Kei Hakata.

Kei Hakata est professeur à l’université Seikei à Tokyo, spécialisé en politique internationale et en questions de sécurité. Propos recueillis par Henrik Werenskiold.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a renoncé à l’usage de la force comme moyen d’atteindre ses objectifs de politique étrangère, inscrivant le pacifisme dans sa Constitution. Mais nous vivons aujourd’hui dans une autre époque : la realpolitik est revenue en force, abaissant considérablement le seuil de recours à la puissance militaire dans les relations internationales.

Il semble que le Japon, ou du moins la classe politique japonaise, ait accepté cette réalité. Mais comment le pays prépare-t-il sa population à un changement aussi radical ?

Les défis sécuritaires auxquels le Japon est confronté ont atteint un niveau alarmant. La population japonaise a pris conscience de la détérioration de l’environnement sécuritaire du pays et des mesures nécessaires pour y faire face.

Si l’on compare la situation en 2015 avec celle de 2022, le changement est profond. En 2015, un clivage profond est apparu sur la manière dont le Japon devait faire face à sa situation sécuritaire. À l’époque, le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe avait du mal à convaincre l’opinion publique japonaise de la nécessité d’une politique de défense forte.

Mais en décembre 2022, lorsque le gouvernement de Fumio Kishida a dévoilé ses trois documents stratégiques, dont la stratégie de sécurité nationale, l’opinion publique n’a pas réagi avec la même virulence à l’égard des projets du gouvernement. Le timing de décembre 2022 a permis une acceptation en douceur. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déjà modifié la conscience publique japonaise et incité les citoyens japonais à prendre davantage conscience de la nécessité d’une approche réaliste des questions de défense.

Ainsi, la comparaison des calendriers de 2015 et 2022 révèle une évolution particulière de la mentalité du peuple japonais. Et cet esprit du temps a ouvert la voie à un changement radical de la politique de défense japonaise vers une puissance plus dure, avec l’accord du public. Par exemple, il aurait été impossible de disposer de capacités de contre-attaque avec un budget aussi important si le climat n’avait pas changé.

La montée en puissance de la Chine a été assez spectaculaire au cours des 25 dernières années, avec un développement et une croissance économiques impressionnants, accompagnés d’un renforcement et d’une modernisation de son armée. Le fait que la Chine soit devenue plus affirmée dans le voisinage immédiat du Japon a-t-il également influencé ce changement de perception parmi la population japonaise ?

Oui, sans aucun doute. Je pense que l’essor de la Chine sous Xi Jinping a conduit le gouvernement japonais à adopter une posture de défense plus affirmée, et cela a certainement incité l’opinion publique japonaise à soutenir le gouvernement de Shinzo Abe. L’essor de la Chine a donc été un facteur déterminant dans l’évolution de la politique de défense du Japon, ainsi que dans la façon dont les citoyens japonais perçoivent notre voisinage troublé.

Nous devons admettre que la Chine moderne est en partie le produit du Japon. Vous savez, depuis les années 1980, le Japon et les dirigeants d’entreprises japonaises ont aidé la Chine à moderniser son économie. À la demande de Deng Xiaoping, des entreprises japonaises telles que Panasonic et Nippon Steel Corporation ont investi massivement en Chine continentale. Et c’est ainsi que nous avons créé un monstre qui nous fait maintenant du tort.

Dans un sens, c’est la faute de la politique japonaise passée, menée par les dirigeants japonais et le secteur privé japonais. Même si le Japon a été l’un des principaux investisseurs, cela vaut également pour d’autres démocraties industrielles avancées, telles que les États-Unis et l’Allemagne. La montée en puissance de la Chine est la responsabilité collective de l’Occident. Nous avons tous investi massivement en Chine, et nous en payons aujourd’hui le prix.

Une politique proactive envers la Chine a été préconisée par les dirigeants à Washington, dans l’espoir que l’engagement économique conduirait à la libéralisation de son système politique. Et bien sûr, il existait un lobby pro-chinois très enthousiaste dans la politique japonaise, qui était ravi de s’y rallier. Il s’agissait d’une manœuvre minutieuse menée par le Front uni du Parti communiste chinois, souvent avec l’aide des pandas.

La Chine, de son côté, a joué le jeu, attendant son heure et cachant sa force. Ils ont pu tromper les dirigeants et les citoyens japonais avec le discours de « l’amitié sino-japonaise » (Nicchu-yuko). Pékin a attendu et s’est préparé pour le moment propice pour prendre le pouvoir, avant de changer de comportement et d’adopter une attitude plus agressive. Le monstre était en train de se former, mais nous ne pouvions pas le voir.

Maintenant que le monstre est là, le Japon est probablement le pays le plus menacé, compte tenu de sa proximité géographique avec la Chine. Alors, comment le Japon peut-il y faire face au mieux ?

La situation devient désormais assez difficile. Les incursions chinoises dans les eaux territoriales japonaises sont plus fréquentes que jamais. L’équilibre militaire entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique occidental a été rompu par le renforcement considérable des capacités militaires chinoises. Il est donc tout à fait naturel que le Japon ait tenté de renforcer ses efforts de défense, à la fois en renforçant l’alliance entre le Japon et les États-Unis et en réorganisant ses propres capacités de défense.

Le gouvernement s’efforce également de créer une coalition plus large pour contrer la Chine avec un ton plus modéré. Dans les années 2010, le Japon a lancé la vision « Indo-Pacifique libre et ouvert » (FOIP), qui combine discours normatif, sécurité maritime et stratégie géoéconomique. En résumé, la FOIP est la grande stratégie du Japon qui vise un régionalisme indo-pacifique fondé sur le respect des principes et l’État de droit.

L’explication officielle du gouvernement japonais est que cette vision FOIP ne vise aucun pays en particulier, mais tout le monde comprend qu’il s’agit de la Chine. Il faut bien admettre que s’il ne s’agit pas d’une stratégie anti-chinoise, il s’agit alors d’encercler la Chine avec les alliés du Japon.

Le Japon a donc tenté d’attirer autant de pays partageant les mêmes idées que possible pour rejoindre cette initiative, mais naturellement, certains pays sont plus importants que d’autres. À cet égard, la géostratégie de Tokyo repose avant tout sur la coopération quadripartite (Quad) entre l’Australie, l’Inde, les États-Unis et le Japon, qui sert de base à son approche plus large des affaires indo-pacifiques.

Avec le Quad comme élément central, le Japon s’est également engagé dans un effort plus large et plus vaste pour établir des partenariats avec d’autres pays de la région. Ceux-ci ne partagent pas nécessairement les mêmes priorités stratégiques que Tokyo, mais ont néanmoins des intérêts géopolitiques et géoéconomiques communs. Le Japon a privilégié une coalition souple pour faire face à la Chine.

Malgré tous ces efforts, les tentatives du Japon sont restées à mi-chemin si l’on considère que Tokyo et ses partenaires ne sont pas parvenus à endiguer la montée en puissance de la Chine. Mais réfléchissons-y de cette manière. Sans la FOIP et les efforts continus de Tokyo pour élargir la coalition et les partenariats, l’équilibre des pouvoirs aurait été beaucoup plus asymétrique en faveur de la Chine. Ainsi, dans un certain sens, le Japon a réussi à contrer la montée en puissance de la Chine et à atteindre un équilibre qui aurait été impossible autrement.

Pouvez-vous expliquer l’approche régionale du Japon dans la conduite de sa diplomatie stratégique ? L’Asie du Sud-Est étant une région pivot dans l’Indo-Pacifique, que pensez-vous de l’approche de Tokyo lorsque vous évoquez cette initiative FOIP ?

Comme par le passé, l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) a été privilégiée comme théâtre de la diplomatie stratégique du Japon. Tokyo a également mis l’accent sur ses liens avec les États insulaires du Pacifique Sud, comme en témoigne la réunion des dirigeants des îles du Pacifique (PALM).

De plus, les efforts du Japon ont même dépassé les limites de la région indo-pacifique. Le gouvernement a commencé à réfléchir à la manière d’atteindre les pays du Sud. En outre, l’Europe est désormais considérée d’un point de vue stratégique. Par exemple, l’Europe centrale et orientale, qui constituait le flanc oriental de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), est devenue la nouvelle frontière de l’action stratégique du Japon. Tokyo a également lancé l’initiative « diplomatie nordique » lorsque la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Yoko Kamikawa, s’est rendue en Finlande et en Suède en janvier 2024.

Pour en revenir à l’Asie du Sud-Est, Tokyo s’attendait à ce que les membres de l’ASEAN soutiennent l’initiative FOIP du Japon et se rangent à ses côtés contre la Chine, ce qui aurait constitué un changement radical. Mais il faut reconnaître que la réponse de l’ASEAN a été de rester neutre, ce qui a déçu le Japon.

Par exemple, lorsque l’ASEAN a publié en juin 2019 son document intitulé « ASEAN Outlook on the Indo-Pacific », sa position était beaucoup plus nuancée que Tokyo ne l’aurait souhaité. Ce document reflétait le positionnement non aligné de l’ASEAN dans la politique internationale, notamment en ce qui concerne la rivalité entre les États-Unis et la Chine et, par extension, le rôle du Japon en tant qu’allié proche des États-Unis. Tokyo a donc cherché à promouvoir ses intérêts en Asie du Sud-Est sur une base bilatérale. C’est une approche assez réaliste.

En principe, le Japon dit respecter la centralité de l’ASEAN, et il le fait dans une certaine mesure. Mais compte tenu de l’inertie de l’ASEAN, le Japon préfère les relations bilatérales avec des pays de l’ASEAN qui partagent davantage ses vues, tels que les Philippines et le Vietnam. Il est intéressant de noter que Tokyo s’est progressivement aligné sur Manille sur un large éventail de questions géopolitiques. Le cadre « Squad », qui intègre les Philippines dans le trio Australie-Japon-États-Unis, en est le meilleur exemple.

En tant que nations insulaires démocratiques alliées des États-Unis à la périphérie de la Chine, les avantages géopolitiques d’une relation étroite entre Tokyo et Manille sont évidents. Mais pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les relations entre Tokyo et Hanoï et sur la manière dont elles servent leurs intérêts respectifs ?

Le Vietnam et les Philippines sont situés respectivement à l’ouest et à l’est de la mer de Chine méridionale. Cette mer stratégiquement importante, que la Chine revendique dans son intégralité comme ses eaux territoriales, est enclavée entre les deux pays. Avoir le Vietnam et les Philippines de son côté peut aider à faire pencher la balance maritime en sa faveur.

Dans ce contexte, il est tout à fait naturel que les Philippines, en raison de leur proximité géographique avec Taïwan et le Japon, soient devenues un partenaire naturel de Tokyo. Mais les relations avec le Vietnam sont beaucoup plus complexes en raison de l’histoire mouvementée de ce pays avec les États-Unis, le Japon et l’Occident en général. Non seulement la guerre du Vietnam a laissé des traces, mais le pays a également été un allié stratégique de l’Union soviétique et entretient encore des liens avec la Russie.

Les relations étroites entre Tokyo et Hanoï ne sont donc pas aussi évidentes qu’avec Manille. Le Japon a institutionnalisé ses liens avec les Philippines à travers divers cadres. Ceux-ci comprennent une coopération renforcée en matière de défense et des consultations politiques avec les États-Unis et l’Australie, ce qui n’est pas le cas avec le Vietnam. Néanmoins, le Premier ministre Shigeru Ishiba s’est rendu aux Philippines et au Vietnam en avril dernier, ce qui souligne les priorités stratégiques du Japon.

Pouvez-vous me donner des exemples concrets de l’aide apportée par le Japon au Vietnam ?

Il ne fait aucun doute que le Vietnam occupe une place centrale dans la diplomatie stratégique de Tokyo pour la région indo-pacifique. L’aide apportée par le Japon est liée aux relations stratégiques que ce dernier cherche à établir avec le Vietnam depuis les années 2000.

En décembre 2008, le Japon et le Vietnam ont signé un accord de partenariat économique (APE). Dans les années 2010, les dirigeants des deux pays ont également développé de manière constante un partenariat stratégique, qui a été élevé au rang de « partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » en 2023. Comme le terme « global » peut le suggérer, l’engagement du Japon envers le Vietnam est holistique et s’effectue par le biais de canaux gouvernementaux et privés.

Pour le Vietnam, le Japon est le premier donateur bilatéral, devant les autres pays occidentaux. Le Vietnam figure parmi les principaux bénéficiaires de l’aide bilatérale japonaise. L’aide japonaise est principalement sous forme de prêts et vise à soutenir la croissance économique et la compétitivité du Vietnam.

Le Vietnam est essentiel pour les efforts plus larges du Japon en matière de connectivité économique dans la région du Mékong et dans toute la péninsule indochinoise. En outre, d’un point de vue commercial, le Vietnam est devenu un lieu de prédilection pour de nombreuses entreprises japonaises.

En effet, les risques croissants liés aux relations commerciales avec la Chine ont conduit de nombreuses entreprises japonaises à adopter une stratégie « Chine plus un », consistant à délocaliser une partie de leur production vers d’autres pays afin de rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus résilientes. Dans ce contexte, le Vietnam est apparu comme l’alternative privilégiée par de nombreux chefs d’entreprise japonais.

Qu’en est-il de la coopération militaire ?

La coopération militaire entre le Japon et le Vietnam stagne malgré les documents signés et les consultations politiques. En septembre 2021, les deux pays ont signé un accord concernant le transfert d’équipements et de technologies de défense, mais la fourniture de véhicules de transport au Vietnam n’aura lieu qu’à la fin de 2024.

Dans ce contexte, la récente visite du Premier ministre Ishiba à Hanoï a constitué une avancée majeure. Son homologue vietnamien et lui ont décidé d’instaurer des consultations entre hauts responsables chargés des affaires étrangères et de la défense. Les deux pays ont également décidé d’étudier la possibilité d’une aide officielle à la sécurité (OSA) du Japon au Vietnam, qui est devenue un nouvel outil important de la politique étrangère japonaise. Même si l’attitude prudente du Vietnam ne devrait pas changer de manière significative, il est encourageant de constater que des progrès sont progressivement réalisés entre Tokyo et Hanoï.

À l’ère Trump, les alliances traditionnelles des États-Unis semblent plus fragiles que jamais. Comment voyez-vous l’évolution des relations de sécurité entre le Japon et les États-Unis ? Dans le même ordre d’idées, le Japon semble prêt à reprendre son rôle de superpuissance militaire en Asie de l’Est. Comment cette capacité croissante pourrait-elle affecter ses relations avec les États-Unis, d’autant plus qu’une plus grande puissance militaire implique une plus grande souveraineté dans les décisions liées à la sécurité ?

L’architecture de défense du Japon repose fondamentalement sur l’alliance nippo-américaine. Il est difficile, voire impossible, d’imaginer la sécurité nationale du Japon sans l’implication des États-Unis. Cela dit, dès les années 2010, le Japon a commencé à diversifier ses partenariats en matière de sécurité au-delà des États-Unis, en grande partie en raison de l’incertitude croissante quant à l’engagement à long terme de Washington en Asie de l’Est.

C’est le Premier ministre Shinzo Abe qui a été le fer de lance de cette approche stratégique plus large. Il a joué un rôle clé dans le lancement des consultations Quad en mai 2007. Il a été le premier Premier ministre japonais à se rendre au siège de l’OTAN pour y prononcer un discours en janvier 2007. Il a également établi des liens solides avec l’OTAN sous Anders Fogh Rasmussen, puis Jens Stoltenberg, deux secrétaires généraux nordiques, dans les années 2010.

Ces initiatives montrent que l’intention du Japon d’étendre ses liens en matière de sécurité est antérieure à la présidence de Donald Trump. L’objectif a toujours été de renforcer l’autonomie stratégique du Japon tout en conservant une base solide dans l’alliance avec les États-Unis.

En ce qui concerne les relations récentes entre les États-Unis et le Japon, en particulier sous l’administration Trump, le gouvernement Ishiba actuel a adopté une approche diplomatique nettement différente de celle du Premier ministre Abe. Abe était un communicateur habile et savait facilement gagner la confiance des dirigeants étrangers, y compris le président Trump. Son charisme et son tact ont aidé le Japon à mener à bien des négociations diplomatiques difficiles et à obtenir des résultats favorables.

Le Premier ministre Ishiba, en revanche, ne possède pas ce charisme personnel et s’appuie sur un style diplomatique plus conventionnel et institutionnel. Par exemple, plutôt que de cultiver une relation personnelle étroite avec Trump, Ishiba a préféré envoyer un envoyé à Washington pour traiter les questions commerciales, notamment les négociations tarifaires. Bien que son ton ne soit pas conflictuel, le Japon sous Ishiba a néanmoins adopté une position ferme. Je dirais que le Japon s’est révélé être un négociateur stable et efficace dans ses relations avec Washington.

Compte tenu de l’imprévisibilité de la politique étrangère de l’administration Trump, le Japon a dû se préparer à un environnement stratégique plus instable. Il est intéressant de noter que, tant pendant le premier mandat de Trump que maintenant, pendant son second mandat, le Japon a réagi en approfondissant ses liens avec ses partenaires européens. En 2017 et 2018, le Japon a renforcé ses relations avec l’UE (Union européenne), ce qui a abouti à la conclusion d’un accord de partenariat stratégique en juillet 2018.

Nous assistons aujourd’hui à la réapparition d’un schéma similaire, avec un regain d’élan en faveur d’une coopération plus étroite en matière de sécurité entre Tokyo et Bruxelles. Ironiquement, les turbulences de l’ère Trump ont rapproché le Japon et l’Europe. L’UE est confrontée à divers problèmes inhérents, notamment le déficit démocratique, l’approche trop idéaliste et le rôle dominant de grandes puissances telles que l’Allemagne. Elle n’en reste pas moins le partenaire stratégique du Japon.

Ainsi, à l’horizon 2029, je m’attends à ce que cette tendance se poursuive. Nous devrions assister à une coopération accrue entre le Japon et l’UE dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de la politique, en partie pour se prémunir contre l’imprévisibilité des États-Unis et en partie pour refléter l’évolution plus large de la politique étrangère du Japon.

L’Europe et le Japon sont très éloignés géographiquement, il est donc difficile d’imaginer un scénario réaliste dans lequel du matériel militaire européen serait déployé de manière significative en Asie de l’Est. À quoi ressemblerait concrètement une coopération plus étroite entre l’Europe et le Japon en matière de sécurité ?

C’est un argument valable. Lorsque le Premier ministre Abe s’est rendu au siège de l’OTAN en 2007, les experts en sécurité japonais étaient sceptiques quant à son engagement auprès de l’OTAN, car l’alliance avec les États-Unis était l’idée dominante. Cependant, le Japon a investi régulièrement dans le renforcement de ses relations avec l’OTAN, et ces efforts commencent à porter leurs fruits. Par exemple, le concept stratégique de l’OTAN de juin 2022 identifie explicitement la Chine comme un « défi systémique ».

En effet, Tokyo ne peut pas espérer de manière réaliste un partenariat de défense à part entière avec l’OTAN, dont l’objectif principal restera la Russie. La réalité est que la perception des menaces est loin d’être uniforme en Europe. Certains pays, comme la Pologne, la Tchéquie et la Lituanie, considèrent la Chine comme un défi sécuritaire majeur. Mais d’autres, comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont des intérêts économiques importants en Chine, ce qui tempère clairement leur volonté de s’opposer à Pékin.

La Russie et la Chine réaffirment régulièrement leurs relations étroites et leurs liens stratégiques de plus en plus denses. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont publié une déclaration commune le 8 mai dernier pour confirmer leur coopération constructive. La Chine doit donc être considérée en tandem avec la Russie. Cependant, on ne sait pas encore jusqu’où les pays européens sont prêts à aller pour faire face aux implications sécuritaires de l’hégémonisme chinois.

Par conséquent, je mettrais en garde contre des attentes trop élevées, en particulier en ce qui concerne l’implication militaire européenne en Asie de l’Est. Compte tenu de ces limites, il reste néanmoins avantageux pour Tokyo d’avoir des partenaires européens, même s’ils sont peu nombreux. Et le Japon continue de déployer des efforts pour y parvenir.

La question reste de savoir si les forces européennes viendront à la défense de Taïwan ou du Japon. De manière réaliste, nous pouvons tout au plus espérer un soutien politique, moral ou logistique. Si l’Europe s’implique, ce sera dans le cadre de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord. Celui-ci stipule qu’une attaque contre un membre de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous.

Ainsi, si la Chine attaquait les États-Unis en Asie de l’Est en cas de crise à Taïwan, cela pourrait finalement déclencher une intervention européenne. Mais même dans ce cas, toute intervention européenne resterait probablement limitée.

Il a été question de créer un bureau de l’OTAN au Japon, voire d’établir une « OTAN asiatique », une idée dont Tokyo s’est fait le fer de lance. Que pensez-vous d’une telle initiative ? Est-il même possible ou réaliste de créer une telle organisation dans un avenir prévisible ?

Il y a deux choses différentes. L’idée d’un bureau de l’OTAN à Tokyo a été rejetée par la France l’année dernière. En effet, dans la pratique de l’OTAN, l’ambassade d’un pays membre fait office d’ambassade de contact (CPE) pour un pays partenaire. Actuellement, la Norvège et la Roumanie jouent ce rôle au Japon. Bien que l’idée d’un bureau dédié semble s’être dissipée, un bureau de l’OTAN à Tokyo sera nécessaire pour renforcer la visibilité de l’OTAN dans la région indo-pacifique. Et cela sera dans l’intérêt de l’OTAN.

D’autre part, l’idée d’une « OTAN asiatique » a été lancée l’année dernière par le Premier ministre Ishiba dans un article publié sur le site web de l’Hudson Institute. Cependant, elle a été accueillie avec beaucoup de scepticisme et de critiques de la part de divers acteurs, l’Inde en particulier s’y opposant fermement.

L’analogie avec l’OTAN peut être trompeuse. Nous ne disposons pas d’une structure de défense collective comparable à l’OTAN en Asie de l’Est. Par exemple, le groupe Quad, qui comprend les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde, ne vise aucun pays en particulier et ne comporte aucun engagement de défense mutuelle. Ishiba n’a pas précisé si son OTAN asiatique inclurait ou non la Chine. Si tel est le cas, il ne s’agirait pas d’une OTAN, mais d’une OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).

Sur le plan politique, le simple fait d’invoquer le terme « OTAN asiatique » tend à effrayer les partenaires potentiels, en particulier ceux qui ont une politique étrangère non alignée ou prudente. Ce fut le cas de l’Inde. J’aimerais voir une telle structure émerger à terme, mais de manière réaliste, ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. Nous devons travailler avec ce dont nous disposons.

Il existe de nombreux partenariats de sécurité qui se recoupent en Asie de l’Est et du Sud-Est. Les Philippines ont conclu des accords de coopération en matière de défense avec le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie et le Japon, entre autres ; l’Indonésie a des liens de sécurité avec l’Australie, les Philippines, la Malaisie et le Vietnam, etc. La liste est longue. Ainsi, si une guerre éclatait dans la région indo-pacifique, n’est-il pas probable que la plupart des pays seraient impliqués d’une manière ou d’une autre ? Donc, s’il ne s’agit pas d’une alliance formelle, cela fonctionne-t-il comme un système de défense de facto ?

C’est une bonne observation. À cet égard, les États-Unis ont longtemps maintenu ce que l’on appelle un modèle de sécurité « en étoile » en Asie, contrairement à la structure de sécurité collective de l’OTAN. Ce modèle est centré sur des alliances bilatérales entre les États-Unis et leurs partenaires régionaux plutôt que sur une alliance multilatérale unique. En effet, ces dernières années, nous avons assisté à la formation d’un « réseau » de partenariats de défense entre les « rayons ». Les mini-alliances, y compris militaires, sont en plein essor.

Donc, si l’on veut parler d’une « OTAN asiatique », le cadre de sécurité émergent qui inclut les États-Unis, le Japon, l’Australie et les Philippines – que certains ont commencé à appeler la « Squad » – est ce qui s’en rapproche le plus. Si l’idée d’une OTAN asiatique devait être développée davantage, cette architecture minilatérale serait le point de départ naturel. D’autres pays pourraient rejoindre le Squad à un stade ultérieur.

En ce sens, je dirais que le Quad, en particulier compte tenu de la position ambivalente de l’Inde, est moins susceptible de servir de noyau à une future OTAN asiatique. Au contraire, un regroupement fondé sur un alignement plus fort en matière de défense, à l’image du Squad, offre une base plus réaliste pour une coopération militaire plus approfondie dans notre région.

Parlons de la situation géopolitique dans la péninsule coréenne. Du point de vue occidental, l’animosité persistante entre la Corée du Sud et le Japon constitue un obstacle majeur à la mise en place d’une architecture de sécurité efficace en Asie de l’Est. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Existe-t-il une voie réaliste pour que Séoul et Tokyo se réconcilient et développent une vision commune de la sécurité régionale, en particulier face à l’affirmation croissante de la Chine ?

L’animosité entre la Corée du Sud et le Japon est enracinée dans des questions structurelles et historiques, notamment dans l’interprétation de l’histoire et dans la question non résolue de l’île de Takeshima, occupée par la Corée du Sud. Ces différends de longue date entravent sérieusement l’établissement de relations bilatérales stables entre Tokyo et Séoul.

Il faut également tenir compte du paysage politique profondément divisé de la Corée du Sud. Le pays est divisé non seulement selon des lignes régionales, mais aussi entre ses blocs politiques conservateurs et progressistes. Dans ce contexte, les conservateurs ont tendance à favoriser des relations plus étroites avec le Japon, tandis que les progressistes sont généralement plus critiques à l’égard d’une telle coopération.

Avec les récentes élections en Corée du Sud, le pouvoir politique est passé aux mains des progressistes, marquant un tournant radical dans la politique étrangère envers le Japon. Contrairement à l’ancien président Yoon Sung-yeol, le nouveau président Lee Jae-myung s’est montré réticent à établir de bonnes relations avec le Japon, confirmant ainsi la tendance dominante.

Bien qu’il semble différer de Moon Jae-in, l’ancien président qui s’était opposé au Japon, le nouveau gouvernement de Lee ne devrait pas suivre la voie tracée par le gouvernement Yoon en matière de renforcement des relations avec le Japon. Il faudra voir si le pragmatisme de Lee tempère l’approche anti-japonaise ou s’il attise les sentiments anti-japonais à des fins politiques.

La Corée du Sud a toujours été et reste un voisin difficile. En 2005, Shinzo Abe s’est lassé des différends historiques, non seulement avec la Chine, mais aussi avec la Corée du Sud. Cette lassitude explique en partie pourquoi le Japon a cherché à élargir sa perspective stratégique au-delà d’une Asie de l’Est étroitement définie. L’ancien rédacteur des discours d’Abe, Tomohiko Taniguchi, a décrit cette situation comme une « impasse géopsychologique » pour le Japon. Tokyo a donc développé des partenariats dans toute la région indo-pacifique afin de ne pas dépendre de ses voisins immédiats pour mener sa diplomatie.

Sous l’administration Yoon, le Japon et les États-Unis ont travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que la Corée du Sud reste à leurs côtés dans le cadre d’un accord trilatéral conclu à Camp David en août 2023. Cependant, le changement d’attitude de Séoul et l’affaiblissement des relations entre le Japon et la Corée du Sud auront sans aucun doute des répercussions sur cette trilatérale. Si Tokyo dispose peut-être d’autres options, l’efficacité de la dissuasion collective contre la Chine et la Corée du Nord dépend encore largement de la capacité de Séoul et Tokyo à maintenir au moins une coopération fonctionnelle.

Qu’en est-il d’une Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire ? Elle se montre de plus en plus belliqueuse, non seulement en soutenant agressivement la guerre d’agression de la Russie en Ukraine, mais aussi en agissant de manière plus affirmée dans l’ensemble. Comment Tokyo compte-t-il faire face à Pyongyang à l’avenir ?

La Corée du Nord est depuis longtemps l’une des trois principales préoccupations du Japon en matière de sécurité, avec la Chine et la Russie. Son comportement de plus en plus provocateur frustre profondément les dirigeants et les décideurs politiques japonais depuis de nombreuses années.

Kim Jong-un peut sembler fou, mais il n’est pas aussi irrationnel que l’on pourrait le croire. Ses provocations, tout comme la portée de ses missiles testés, sont calculées. Même lorsqu’il vise le Japon, il le fait en évitant délibérément de franchir nos lignes rouges. Mais en faisant survoler le Japon par ses missiles, le régime nord-coréen sous-estime le Japon. Quoi qu’il en soit, nous devons considérer la Corée du Nord comme une menace structurelle pour notre sécurité et agir en conséquence.

Pyongyang n’abandonnera jamais volontairement ses armes nucléaires ou son programme de missiles balistiques. C’est une question d’existence. Par conséquent, la meilleure ligne de conduite pour le Japon est de continuer à approfondir sa coopération avec les États-Unis tout en renforçant ses propres capacités militaires, notamment le développement et le déploiement de missiles de croisière à longue portée.

Qu’en est-il du bouclier antimissile japonais ?

Le Japon a déployé le système de défense antimissile Aegis, qui constitue un élément important de notre posture défensive. Cependant, son entretien coûte extrêmement cher aux contribuables japonais. La stratégie de la Corée du Nord, en revanche, est beaucoup plus rentable : elle consiste simplement à développer des ogives nucléaires et des missiles balistiques.

Cela crée une situation très asymétrique entre le faible coût de l’offensive pour la Corée du Nord et le coût élevé de la défense pour le Japon. Le principe de « défense défensive » (senshu boei) privilégié par le Japon a des conséquences fâcheuses en termes de coûts financiers et de capacités de défense. Tokyo doit investir des sommes colossales dans la défense simplement pour suivre le rythme, mais même ainsi, sa défense antimissile n’est pas infaillible. En cas d’attaque missile à grande échelle de la Corée du Nord, il est peu probable que tous les missiles entrants puissent être interceptés.

C’est la dure réalité. Le Japon doit donc se préparer au pire scénario. Nous n’avons d’autre choix que d’investir à la fois dans une défense active et dans une dissuasion offensive crédible, même si les coûts sont élevés.

Comment l’issue de la guerre russo-ukrainienne influence-t-elle les perspectives de sécurité du Japon ? Et si, par exemple, la Russie finit par gagner et annexe une grande partie du territoire ukrainien, comment cela pourrait-il affecter la réflexion du Japon sur l’acquisition de ses propres armes nucléaires, surtout s’il ne peut plus compter entièrement sur les États-Unis pour le défendre ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fondamentalement changé la perception de la guerre par le Japon. Comme je l’ai mentionné précédemment, le pacifisme reste une force importante dans la société japonaise et, compte tenu de notre histoire, la grande majorité de la population reste opposée au nucléaire. Ainsi, l’idée que le Japon développe ses propres armes nucléaires reste un sujet tabou sur le plan politique et social.

Les dirigeants politiques japonais sont extrêmement prudents. Ils craignent d’être perçus comme des partisans de l’armement nucléaire et évitent donc même de soulever la question dans le débat public. Le sujet est à peine abordé au niveau national, même si un petit nombre d’experts en sécurité, encore minoritaires, commencent à estimer qu’il mérite au moins d’être discuté.

Je pense que le Japon devrait envisager des accords de partage nucléaire avec les États-Unis, à l’instar de certains pays de l’OTAN. Au-delà de cela, le Japon devrait commencer à réfléchir sérieusement à la manière de se doter de capacités nucléaires, ne serait-ce qu’au niveau des plans d’urgence. Un tel débat devrait au moins avoir un effet dissuasif.

Quant à la Russie, ses actions en Ukraine ont de graves implications pour la paix et la stabilité en Asie de l’Est. Si Poutine est perçu comme ayant gagné la guerre, que ce soit par une victoire totale ou par un cessez-le-feu lui permettant de conserver de vastes territoires annexés, cela porterait gravement atteinte aux normes du droit international dans notre région.

Il est donc dans l’intérêt national du Japon de veiller à ce que l’issue de la guerre en Ukraine ne ressemble pas à une victoire russe. À cet égard, une impasse prolongée, dans laquelle Moscou ne pourrait prétendre avoir triomphé ni annexer légalement les territoires ukrainiens occupés dans le cadre d’un accord de paix éventuel, pourrait être l’option la moins dommageable. Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de reconnaître les annexions russes par le biais d’accords de paix, qui auraient un impact durable sur la paix et la stabilité dans le système international actuel.

Pensez-vous qu’une victoire russe en Ukraine encouragerait la Chine à prendre des mesures militaires contre Taïwan ?

Oui, je le pense. Tous ces développements et dynamiques géopolitiques sont liés d’une manière ou d’une autre. Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, cela a provoqué une onde de choc en Asie de l’Est, en particulier à Taïwan. On craignait réellement que la Chine ne saisisse cette occasion pour lancer sa propre opération militaire.

Mais la riposte farouche, courageuse et résiliente des Ukrainiens a eu un effet dissuasif puissant. Le Japon doit continuer à les soutenir autant que possible. Les Ukrainiens ont rappelé au monde entier, y compris à Pékin, que l’agression pouvait se heurter à une forte résistance. En ce sens, Taïwan, et plus largement l’Asie de l’Est, ont été indirectement protégés par le peuple ukrainien qui défendait sa patrie.