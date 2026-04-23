Comment Pékin a cloué au sol le président taïwanais

Le 21 avril 2026, trois États africains ont retiré à quelques heures du décollage les autorisations de survol accordées à l’appareil présidentiel taïwanais, sous pression économique chinoise.

Pour la première fois, un chef d’État démocratiquement élu a été empêché de se déplacer chez un allié par l’action coordonnée d’États tiers agissant sous contrainte d’une puissance tierce.

Pékin vient de démontrer que le droit aérien international peut devenir un instrument d’encerclement d’une démocratie — sans conflit armé, sans sanction formelle, en toute légalité.

Par Romain Blachier, président de l’Association France-Formosa, chroniqueur et enseignant en sciences politiques

Le mardi 21 avril 2026 en soirée, une conférence de presse est convoquée à Taipei. Le secrétaire général de la présidence, Pan Men-an, lit une déclaration courte : le voyage officiel du président Lai Ching-te en Eswatini, le dernier pays d’Afrique qui reconnaît Taïwan, est reporté. Les Seychelles, Maurice et Madagascar ont retiré, sans préavis et à quelques heures du décollage, les autorisations de survol accordées à l’appareil présidentiel. La cause, selon Taipei : une pression chinoise « intense », incluant menaces de suspension d’allègements de dette et de sanctions économiques.

Pékin confirme le lendemain, par la voix de son porte-parole au ministère des Affaires étrangères : Guo Jiakun exprime « sa haute appréciation » aux trois pays pour avoir « soutenu le principe d’une seule Chine ». Washington parle d’une « campagne d’intimidation ». Bruxelles publie un communiqué, sans nommer Pékin.

Il faut nommer précisément ce qui vient de se produire. Pour la première fois, un chef d’État démocratiquement élu a été empêché de se déplacer dans un pays allié, non par un conflit armé, non par une sanction internationale, non par un accident diplomatique, mais par l’action coordonnée de trois États tiers agissant sous la pression économique d’un quatrième. C’est cette combinaison qui est nouvelle, et c’est elle qu’il faut regarder en face.

Sans précédent

On se souvient de juillet 2013. L’avion du président bolivien Evo Morales, rentrant de Moscou, se voit refuser successivement l’espace aérien français, portugais, espagnol et italien, et atterrit en urgence à Vienne. L’épisode a été qualifié de violation de souveraineté par une grande partie de l’Amérique latine. Mais Morales n’était pas la cible : la cible était Edward Snowden, supposé, à tort, se trouver à bord. François Hollande le dit lui-même quelques heures plus tard : « Dès que j’ai su que c’était l’avion du président bolivien, j’ai autorisé le survol. » Les capitales européennes ont ensuite présenté leurs excuses, reconnaissant l’erreur. Elles n’ont pas cherché à bloquer un président élu.

L’affaire Eswatini ouvre une situation nouvelle : les trois États qui ont retiré l’autorisation l’ont fait de leur propre droit souverain, confirmé par eux publiquement. Le ministère malgache des Affaires étrangères a rappelé à Reuters que « la diplomatie malgache ne reconnaît qu’une seule Chine » et que « la décision a été prise dans le plein respect de la souveraineté malgache sur son espace aérien ».

Rien à attaquer devant l’OACI, dont Taïwan est de toute façon exclue depuis 2016. Rien à porter devant une juridiction internationale. Un acte parfaitement légal dans ses composantes, coercitif dans son résultat, qui produit l’effet politique d’une sanction sans avoir la forme d’une sanction. Pékin a trouvé le point exact où le droit aérien international atteint sa limite : l’article 3 de la Convention de Chicago de 1944 prévoit qu’un vol d’État ne peut survoler le territoire d’un autre État qu’avec une autorisation préalable. Un vol d’État peut donc être refusé. Il suffit d’organiser les refus. Désormais, on peut emprisonner le président taïwanais dans son territoire.

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Un continuum qui vient de plus loin

L’épisode couronne une décennie de politisation méthodique de l’espace aérien autour de Taïwan. En janvier 2015, la Civil Aviation Administration of China ouvrait unilatéralement la route M503, au plus près de la ligne médiane du détroit. Les protestations taïwanaises obtiennent alors un compromis : la route est déplacée de six milles nautiques vers l’ouest. En janvier 2018, Pékin annonce sans consultation l’ouverture des routes annexes W121, W122, W123. En février 2024, la CAAC supprime l’« offset » négocié en 2015 ; les vols chinois passent désormais à moins de huit kilomètres de la ligne médiane. En juillet 2025, la W121 est activée en direction est-ouest, à la veille des exercices militaires taïwanais Han Kuang.

Chaque étape a été présentée comme une optimisation du trafic aérien. Chacune a réduit l’espace de manœuvre de Taïwan, déplacé la frontière de fait, érodé les procédures du contrôle aérien taïwanais. L’addition compose une stratégie : densification civile de l’espace aérien au service d’un effacement politique.

« Le périmètre d’intervention chinois sur l’aviation taïwanaise n’a plus de limite géographique fixe : il coïncide désormais avec la carte des dépendances économiques de Pékin. »

Jusqu’en avril 2026, cette stratégie s’appliquait autour de Taïwan. L’affaire Eswatini en marque l’extension : la fermeture du ciel de Taïwan, jusqu’à l’autre bout du monde. D’une logique de pression continue dans le détroit, on passe à une logique de projection mondiale.

Nommer la méthode

La question déborde Taïwan. Elle engage la capacité des démocraties à nommer une coercition quand elle emprunte une forme inédite. Le droit aérien hérité de Chicago a été conçu à une époque où l’on refusait un survol pour des raisons de sécurité ou de conflit ouvert. Il n’a pas anticipé qu’un État tiers puisse en faire, par influence économique, un instrument d’encerclement d’une démocratie à distance.

Pékin vient de démontrer que la méthode est opérationnelle. Chaque silence, désormais, vaudra confirmation. Rien n’interdit que le dispositif soit répliqué demain contre un chef d’État des Palaos, du Paraguay ou du Guatemala, ou contre un ministre européen en tournée dans une région où la Chine dispose de leviers. Les précédents, en géopolitique, ne sont des précédents que s’ils sont nommés comme tels.

Reste à savoir qui, en Europe, aura le courage du mot juste.