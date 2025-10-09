Israël et le Hamas valident la première phase du plan Trump pour Gaza

Le 8 octobre 2025, Donald Trump a annoncé que l’État d’Israël et le mouvement Hamas avaient accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza. Selon les informations rapportées par l’agence Reuters et confirmées par plusieurs sources diplomatiques, cette première étape prévoit la libération des otages israéliens encore détenus et un retrait progressif des forces israéliennes de plusieurs zones de la bande de Gaza.

Le président américain a salué cet accord comme un tournant historique, affirmant sur sa plateforme Truth Social qu’il s’agissait du « premier pas concret vers une paix durable au Proche-Orient ». Selon les termes de l’accord, une partie des otages doit être remise dans un délai de soixante-douze heures après l’entrée en vigueur de la trêve, en échange de la libération de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël.

Le plan de Donald Trump, dévoilé en septembre 2025, repose sur un ensemble d’environ vingt points destinés à encadrer un cessez-le-feu durable et à redéfinir la gouvernance de Gaza. Il prévoit un arrêt total des hostilités, l’échange de prisonniers et d’otages, un retrait militaire israélien progressif, la démilitarisation du Hamas et la mise en place d’une autorité de transition internationale ou arabe chargée d’administrer temporairement le territoire. Le plan inclut également un programme de reconstruction de grande ampleur, financé par des contributions internationales, et ouvre la possibilité d’une reconnaissance politique future pour Gaza, sous conditions de sécurité strictes.

Les réactions à cette annonce sont partagées. En Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a salué une avancée potentielle, tout en soulignant la nécessité de préserver la sécurité nationale et de garantir la neutralisation complète du Hamas. Le mouvement palestinien, de son côté, a confirmé avoir accepté la première phase du plan, principalement axée sur l’échange d’otages et la suspension des combats, mais il reste prudent quant à la suite du processus. Plusieurs responsables du Hamas ont rappelé que les points concernant la démilitarisation et la gouvernance future de Gaza demeurent sujets à négociation.

Sur la scène internationale, les réactions oscillent entre espoir et prudence. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié cet accord de « pas important vers le rétablissement d’un cessez-le-feu durable et d’un accès humanitaire sûr à Gaza ». Des gouvernements européens et arabes, dont la France, l’Égypte et le Qatar, ont exprimé leur soutien, tout en insistant sur la nécessité d’un mécanisme de vérification crédible pour garantir la mise en œuvre du plan.

Les médiateurs, notamment le Qatar, l’Égypte et la Turquie, jouent un rôle essentiel dans le suivi du processus et la coordination de l’aide humanitaire. Les Nations unies et les ONG internationales se préparent à surveiller de près l’évolution de la situation sur le terrain, où les besoins humanitaires restent immenses après deux années de guerre dévastatrice.

Pour Donald Trump, cette annonce représente un succès diplomatique majeur. Pour les habitants de Gaza et d’Israël, elle incarne surtout une lueur d’espoir fragile après des mois de souffrances et de destructions. La réussite ou l’échec de cette première phase dépendra désormais de la capacité des deux camps à transformer un accord politique en réalité concrète sur le terrain.