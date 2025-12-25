Conflits, revue de géopolitique
Joyeux Noël !

25 décembre 2025

Photo : Lorenzo Monaco, 1406, Nativité (c) MET

Un très joyeux Noël à tous les lecteurs de Conflits. L’ensemble de la rédaction souhaite à chacun d’entre vous des moments de joie et de paix en famille. 

Pour cette année, Conflits vous propose deux archives de Marcel Pagnol, interrogé par Pierre Tchernia. Dans le premier extrait, celui-ci parle du métier de professeur et de la traduction d’Hamlet qu’il a réalisé.

Dans cet extrait, il parle du château qu’il a acquis pour créer la cité du cinéma

Ici, il raconte la pêche à Saint-Tropez

Pour terminer, la scène de la pétanque dans Fanny

À propos de l’auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.

