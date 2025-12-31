La Corée du Nord, la guerre en Ukraine et le théâtre indo-pacifique

Marianne Péron-Doise, Sciences Po

En octobre 2024, la révélation de la présence de militaires nord-coréens sur le front russo-ukrainien et de leur engagement aux côtés des forces russes dans la guerre de haute intensité déclenchée par Vladimir Poutine a suscité choc et malaise. Dans les mois suivants, les services de renseignement de Séoul et de Kiev ont évoqué le déploiement de jusqu’à 12 000 soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk, où avait alors lieu une incursion ukrainienne.

Cet envoi de troupes combattantes a révélé l’ampleur de la coopération militaire russo-nord-coréenne et la proximité existant entre les deux régimes depuis la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord en juin 2024. Il était déjà établi que Pyongyang livrait des armes et des munitions à Moscou, mais le flou persistait sur le contenu de leur partenariat stratégique et de leur engagement de défense mutuel.

L’analyse la plus courante était qu’en échange de ses livraisons d’armements, Kim Jong‑un escomptait des transferts de technologies et d’expertise pour ses programmes d’armes. Ceci sans négliger une indispensable assistance économique et un approvisionnement dans les domaines de l’énergie et des denrées alimentaires. On sait désormais que ce « deal » inclut également l’envoi de militaires nord-coréens sur le théâtre ukrainien. Un millier d’entre eux auraient été tués et 3 000 sérieusement blessés durant les trois premiers mois de leur déploiement. Ces chiffres élevés s’expliqueraient par leur manque de familiarité avec le combat actif mais aussi par leur exposition en première ligne par le commandement russe

Cinq mille spécialistes du génie et mille démineurs nord-coréens auraient également rejoint la région de Koursk à partir de septembre 2025. Parallèlement, le nombre d’ouvriers nord-coréens envoyés sur les chantiers de construction russes augmente, révélant un peu plus combien les renforts humains que Pyongyang envoie sans s’inquiéter de leur emploi s’avèrent profondément nécessaires pour une Russie qui épuise sa population.

Le retour de Kim Jong‑un au premier plan

On peut estimer qu’un contingent de 12 000 soldats et officiers constitue une quantité dérisoire pour un pays comme la Corée du Nord, qui dispose de plus d’un million d’hommes sous les drapeaux. Cette implication n’a pas changé le cours de la guerre russo-ukrainienne. Mais elle n’a pas non plus incité les États européens à s’engager davantage militairement, par crainte de provoquer une escalade russe. L’année 2025 les aura vu tergiverser alors que les États-Unis entamaient un désengagement stratégique assumé, confortant indirectement la posture russe.

C’est en Asie, à Séoul comme à Tokyo, que cette présence militaire nord-coréenne sur le théâtre européen a suscité le plus d’inquiétudes et a été perçue comme une menace directe et sérieuse. On peut y voir le résultat du fiasco diplomatique de l’administration Trump sur le dossier nord-coréen, amplifié par l’arrivée en 2022 de l’ultra-conservateur Yoon Suk-yeol à la tête de la Corée du Sud. Celui-ci, à peine nommé, avait adopté une ligne particulièrement offensive face à Pyongyang, n’hésitant pas à évoquer l’éventualité que son pays se dote de capacités nucléaires.

Ces dernières années, humilié par l’absence de résultats après ses deux rencontres au sommet avec Donald Trump en 2018 et en 2019, alors qu’il espérait une levée partielle des sanctions, le dictateur nord-coréen Kim Jong‑un n’a eu de cesse de reprendre une stratégie de provocation, notamment vis-à-vis de la Corée du Sud, bouc émissaire tout désigné de sa perte de face.

L’épisode de Covid et la fermeture totale du régime de 2020 à 2021 n’auront fait qu’accentuer ce retour de balancier vers une diplomatie extrême dont la multiplication des tirs de missiles balistiques tout au long de 2022 aura été une manifestation spectaculaire.

Le rapprochement avec la Russie, autre « paria », lui aussi sous embargo et en quête de munitions, aura permis à Kim Jong‑un de raffermir sa stature d’homme d’État et de se poser en allié indispensable de Moscou.

La chaîne de causalités politico-diplomatiques qui aura conduit à cette situation, à bien des égards impensable, ne fait qu’arrimer davantage la sécurité de l’Europe à celle de l’Indo-Pacifique. Une équation qui n’a pas été clairement analysée par l’Union européenne et beaucoup de ses États membres, en dépit des ambitions dans le domaine de la sécurité et de la défense affichées dans les nombreuses stratégies indo-pacifiques publiées à Bruxelles ces dernières années (dont celle de la France, de l’UE, de l’Allemagne et des Pays-Bas).

L’étrange configuration d’une « guerre de Corée » revisitée

L’environnement diplomatico-militaire de ce rapprochement russo-nord-coréen n’est pas sans rappeler la guerre de Corée dans laquelle l’alliance entre Kim Il-sung (le grand-père de l’actuel dirigeant nord-coréen) et Joseph Staline a joué un rôle majeur.

Conflit emblématique de la guerre froide, la guerre de Corée a pérennisé la partition de la péninsule en deux régimes distincts, fortement opposés, tout en redistribuant les équilibres stratégiques régionaux. Les États-Unis se retrouvaient durablement ancrés en Asie de l’Est et leurs deux principaux alliés, le Japon et la Corée du Sud, constituaient un front mobile autour d’un bloc communiste formé par la Corée du Nord, l’Union soviétique et la Chine maoïste. La différence majeure réside dans le fait que pour Washington, à l’époque, l’Asie constituait un théâtre secondaire par rapport à la primauté stratégique du « monde occidental ».

Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; les administrations américaines successives n’ont de cesse de réaffirmer l’identité pacifique des États-Unis et l’importance décisive des enjeux indo-pacifiques. Mais si l’administration Trump 2, focalisée sur la Chine – rival systémique – monnaye désormais son assistance à ses alliés européens, le Japon et la Corée du Sud se montrent particulièrement proactifs dans leur soutien multidimensionnel à l’Ukraine.

La question se pose en Corée du Sud de savoir si le voisin du Nord mène en Russie une guerre par procuration et comment y répondre. En se servant de l’Ukraine pour se rapprocher de la Russie, Pyongyang opérationnalise ses moyens conventionnels, peu rodés au combat réel, en envoyant ses troupes s’aguerrir sur le front russe. Conjuguant à terme capacités nucléaires, balistiques et conventionnelles, le régime des Kim gagne en crédibilité face à l’alliance Washington-Séoul-Tokyo. Il démontre ainsi qu’il n’est plus dans une logique de survie mais d’affirmation de puissance aux côtés de ses pairs.

Vers un axe Moscou-Pékin-Pyongyang durable ?

Jusqu’où cette entente militaire entre la Russie et Pyongyang peut-elle aller ? Et quel rôle la Chine entend-elle y jouer ?

Durant des années, Pékin a fait ce qu’il fallait en termes d’assistance humanitaire et économique pour éviter que le régime nord-coréen ne s’effondre et que les États-Unis n’en profitent pour orchestrer avec la Corée du Sud une « réunification » en leur faveur. Désormais, la Chine doit jouer le même rôle vis-à-vis de la Russie et éviter que celle-ci ne s’épuise dans sa guerre d’agression. Le soutien nord-coréen est donc bienvenu, dans la mesure où Pékin ne peut trop ouvertement aider Moscou. En revanche, la Chine s’irrite de ne pas être en position dominante au cœur de cette nouvelle construction triangulaire.

Il n’en reste pas moins que la réalité de cette forte conjonction d’intérêts entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord – illustrée notamment par la première rencontre simultanée entre leurs leaders, le 3 septembre dernier à Pékin, à l’occasion d’un défilé commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale – renvoie à une coalition d’opportunité particulièrement dangereuse pour la sécurité européenne. Ce que ni Bruxelles, ni Washington n’ont su, ou voulu prendre en compte pour le second, pour qui l’aide militaire à Kiev s’est muée en opportunité commerciale.

Plus fondamentalement, le rapprochement entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord (auquel les cercles stratégistes américains rajoutent l’Iran sous l’acronyme CRINK, China, Russia, Iran, North Korea) tend à constituer un front anti-occidental face à un ensemble euro-atlantique fragmenté. Il affirme d’ailleurs un certain niveau de cohérence alors que les États-Unis n’entendent plus assumer leur rôle de leader traditionnel du libéralisme international. Aux côtés de la Chine et de la Russie, la Corée du Nord contribue ainsi au narratif d’un Sud prenant sa revanche contre un Nord donneur de leçons et pratiquant les doubles standards quant au respect du droit international.

Sécurité asiatique versus sécurité euroatlantique

Le phénomène le plus marquant résultant de la constitution de l’axe Russie-Corée du Nord-Chine est la porosité entre les théâtres asiatique et européen, les pays d’Asie s’impliquant désormais davantage dans les questions de sécurité européenne.

L’intérêt grandissant de Séoul et de Tokyo envers l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) et leur souci d’accroître la coopération avec l’Alliance en élargissant les interactions conjointes à travers le mécanisme de Dialogue Otan-pays partenaires de l’Indo-Pacifique (Australie, Corée du Sud-Japon-Nouvelle-Zélande) en témoigne.

L’ancien président Yoon (il a été destitué en avril 2025) a manifesté son soutien à l’Ukraine dès 2022 par une aide humanitaire et économique massive, y compris en livrant des équipements militaires non létaux de protection.

La Corée du Sud, qui est un acteur industriel très actif en matière d’exportation d’armements, a diversifié son aide militaire en livrant des équipements lourds (munitions, chars, lance-roquettes multiples) à plusieurs pays européens – Norvège, Finlande, Estonie et principalement la Pologne, comme elle fidèle allié des États-Unis au sein de l’Otan. La coopération industrielle en matière d’armement entre Séoul et Varsovie devrait par ailleurs se poursuivre, permettant à la Corée du Sud de participer durablement à la sécurité de l’Europe et, plus largement, à celle de l’Otan.

Prendre en compte la nouvelle réalité

Le Japon et la Corée du Sud peuvent-ils s’impliquer davantage dans la guerre russo-ukrainienne et contribuer à une sortie de crise qui déboucherait sur des négociations équilibrées ? Il est de plus en plus difficile de nier l’impact de la guerre en Ukraine sur les équilibres stratégiques en train de se redéployer en Asie et de maintenir des partenaires comme la Corée du Sud et le Japon en marge de l’Otan, ce qui revient à ne pas prendre en compte leurs capacités à renforcer les efforts européens en faveur de la résistance ukrainienne.

Nier la réalité d’un front commun regroupant Russie, Corée du Nord et Chine serait une erreur d’appréciation stratégique qui peut se retourner contre la sécurité européenne alors que le discours chinois sur la gouvernance mondiale s’impose de plus en plus au sein du « Sud Global ».

Marianne Péron-Doise, Chercheur Indo-Pacifique et Sécurité maritime Internationale, chargé de cours Sécurité maritime, Sciences Po

