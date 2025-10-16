La dynastie Mérieux : symbole de Lyon, des vaccins et… de la discrétion

François Delorme, Université Grenoble Alpes (UGA)

Pour comprendre Lyon et les Lyonnais, les vacanciers les plus cinéphiles peuvent regarder Un revenant (1946), un film de Christian-Jacque avec Louis Jouvet. Ceux qui préfèrent les brocantes ou les bouquinistes peuvent chercher Callixte ou l’introduction à la vie lyonnaise (1926 et 1937), de Jean Dufourt.

La ville et ses habitants ont heureusement évolué depuis. La réputation d’entre soi, de discrétion, le souci d’être économe de sa bourgeoisie ne sont plus complètement d’actualité. Lyon a d’autres traits : influence du catholicisme social, de l’économie humaine et de la résistance intellectuelle avec les Cahiers du Témoignage chrétien pendant la Seconde Guerre mondiale.

Économiquement, la soie a été la gloire de Lyon au XIXe siècle notamment. De grands noms, comme la famille Gillet, pilier du capitalisme lyonnais, sont tombés dans l’oubli. Si Lyon a su prendre le virage de la chimie, seule la famille Brochier maintient encore une présence vivante dans la soie.

La famille Mérieux est un cas spécifique : d’ascendance soyeuse par son père, le fondateur Marcel Mérieux débute en travaillant avec Louis Pasteur. Puis, en 1897, il crée l’Institut Mérieux, laboratoire d’analyses médicales et de production de sérums. Il donne à la production de vaccins une dimension industrielle.

Aujourd’hui, la famille Mérieux est la 16e fortune française et la 443ᵉ fortune mondiale, pour un montant estimé à plus de 9 milliards d’euros.

Quelles leçons de cette réussite ?

Vaccin pour le plus grand nombre

Le catholicisme social et la discrétion sont assurément les caractéristiques principales de la famille Mérieux. La philanthropie est illustrée par une vision : le vaccin doit servir au plus grand nombre.

Ce mantra de Charles Mérieux, le fils de Marcel, se perpétue. Il le pousse, en 1974, à lancer le projet d’une vaccination de tout le Brésil contre une souche de la méningite, dont seul son laboratoire détient le vaccin. La production, l’acheminement et la livraison des vaccins, devant rester à -20 degrés, sont une réussite industrielle. Le pari de cette folle épopée est tenu : près de 90 millions de Brésiliens vaccinés, l’épidémie endiguée.

Fruit de cette expérience et de ses réflexions, Charles Mérieux crée Bioforce en 1983 pour poursuivre cet engagement humanitaire sous une forme structurée et institutionnalisée.

Philanthropie et tragédie

Aujourd’hui, cette action philanthropique se poursuit par le biais de plusieurs structures et fondations, notamment la fondation Christophe-et-Rodolphe-Mérieux, du nom des deux garçons d’Alain et Chantal Mérieux, tragiquement disparus. Au-delà de la santé, à Lyon, Alain Mérieux a pris plusieurs initiatives comme L’entreprise des possibles, au profit d’associations luttant contre l’exclusion.

« Vous savez, je reçois plus que je donne. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis à Chantal et à moi de survivre et de vivre. Je crois que j’ai trouvé la paix », confesse Alain Mérieux

Cette stratégie philanthropique n’est pas seulement l’héritage d’une histoire ancienne, elle est aussi un vaccin pour un présent marqué par les drames personnels.

En 1926, Marcel Mérieux perd son fils aîné Jean. En 1975, Christophe, 9 ans, fils aîné d’Alain Mérieux, est enlevé puis libéré en échange d’une rançon de 20 millions de francs. En 1993, Jean Mérieux se tue dans un accident de voiture. En 1996, Rodolphe Mérieux, le fils cadet d’Alain Mérieux trouve la mort dans le Boeing de la Trans World Airlines qui explose au large de New York. En 2006, Christophe est emporté par une crise cardiaque.

Capitalisme familial

Rhône-Poulenc entre au capital de l’Institut Mérieux en 1967. Le groupe devient le leader des vaccins humains et vétérinaires. Comme le souligne Alain Mérieux, les producteurs constituent alors une sorte de « club ».

La vaccination du Brésil change la dimension de l’entreprise : son chiffre d’affaires passe de 20 millions de francs en 1974, dont 5 % à l’export, à 411 millions en 1977, dont 23 % à l’export.

Comme le précisent Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier dans les Dynasties lyonnaises. Des Morin-Pons à Mérieux, du XIXe siècle à nos jours (2003), sous l’égide de Rhône-Poulenc, l’Institut Mérieux rachète l’Institut Pasteur en 1985 puis le Canadien Connaught. Pasteur Mérieux Connaught devient le leader mondial du vaccin.

En 1993, la privatisation de Rhône-Poulenc marque le départ d’Alain Mérieux. Cette décision est motivée par un rejet de la financiarisation et une certitude que l’indépendance passe par un contrôle du capital par la famille.

« J’ai refusé les stock-options à outrance. La financiarisation me révulsait. J’ai voté trois fois avec la CGT. C’était malsain. J’ai préféré tout abandonner, j’ai vendu. Ça a été très dur. »

Biomérieux et test Covid-19

Alain Mérieux se consacre à Biomérieux, crée en 1963 avec l’entreprise états-unienne de matériel médical Becton Dickinson dans le diagnostic in vitro. Avec la société d’investissement de la famille lorraine Wendel CGIP, il rachète les 49 % du capital détenu par le laboratoire états-unien. L’entreprise compte alors 3 000 salariés et réalise 2,4 milliards de francs de chiffre d’affaires.

En 2004, la famille Wendel vend sa participation par le biais d’une introduction en bourse. Le groupe double son chiffre d’affaires par rapport aux années 1960 avec 900 millions d’euros de chiffres d’affaires. Au premier trimestre 2025, l’entreprise réalise un peu plus d’un milliard de chiffre d’affaires et plus de 14 000 collaborateurs.

L’avenir s’appelle Alexandre Mérieux, aux commandes depuis 2017. Ses propos le placent dans la continuité d’un héritage familial et lyonnais. Mérieux devient notamment un des producteurs des millions de tests durant la pandémie de Covid-19 : Biomérieux rachète en 2011 la société Argène, qui développe depuis 2008 une gamme de diagnostics respiratoires.

En 2022, c’est sous son impulsion que la holding de la famille Agnelli prend 10 % du capital de l’Institut Mérieux qui couvre l’ensemble des activités du groupe, dont Biomérieux.

Homo familiae

Mérieux incarne-t-elle l’entreprise familiale typique, centrée sur l’humain et les valeurs ? Homo familiae. Cette dimension a été décrite par Gérard Hirigoyen : une entreprise est fondée sur des valeurs et privilégie le long terme au court terme. Elle se distingue ainsi de la rationalité purement économique de l’Homo œconomicus.

Il est amusant de constater que les deux grands-parents d’Alexandre ont choisi chacun l’une des deux voies pour assurer leurs développements, à la même période, à la fin des années 1960.

Charles Mérieux se range aux côtés de Rhône-Poulenc, dans une vision plus financière qui a conduit l’entreprise à être leader dans le vaccin. Paul Berliet fait le choix de Michelin, entreprise familiale caractéristique. Berliet est alors le troisième producteur européen et le septième mondial dans le poids lourd. Lorsqu’en 1974, l’entreprise clermontoise décide de se recentrer sur le pneumatique, il n’est pas fait grand cas de Berliet qui est cédé à Renault…

Plutôt qu’une conclusion théorique, les derniers mots reviennent à Alain Mérieux, ayant résisté au président Giscard d’Estaing qui voulait lui faire vendre à Rhône-Poulenc les 59 % du capital de Mérieux qu’il détenait :

« Celui qui n’a pas le contrôle du capital ne peut plus se battre. Si un dirigeant n’a pas la majorité, il est vite balayé », confie-t-il à la journaliste Catherine Nay.

