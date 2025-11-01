Conflits, revue de géopolitique
La vieille ville de Jérusalem : un carrefour d’histoire et de spiritualité

1 novembre 2025

Photo : La vieille ville de Jérusalem (c) AFP

Art et Géopolitique, Moyen-Orient

par

La vieille ville de Jérusalem, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un lieu unique au monde. Sur moins d’un kilomètre carré, elle concentre une densité exceptionnelle de monuments religieux, historiques et culturels.

Entourée de murailles construites au XVIᵉ siècle par le sultan Soliman le Magnifique, la vieille ville se divise en quatre quartiers : juif, chrétien, musulman et arménien, chacun marqué par des lieux emblématiques de foi et de mémoire.

Dans le quartier juif, le lieu le plus célèbre est le Mur occidental, souvent appelé Mur des Lamentations. Vestige du second Temple détruit par les Romains en 70, il demeure le site le plus sacré du judaïsme, où les fidèles viennent prier et glisser des messages entre les pierres anciennes. À proximité, la Cité de David, un vaste site archéologique, révèle les origines antiques de Jérusalem et témoigne de son rôle central dès l’époque biblique.

La vieille ville de Jérusalem (c) AFP

Le quartier chrétien abrite, lui, l’un des sanctuaires les plus vénérés au monde : l’Église du Saint-Sépulcre. Construite au IVᵉ siècle, elle est selon la tradition le lieu du Golgotha, où Jésus a été crucifié, et de son tombeau. C’est un haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Les visiteurs peuvent également emprunter la Via Dolorosa, le chemin de croix qui retrace la marche de Jésus vers sa crucifixion. Ce parcours, jalonné de quatorze stations, est un moment fort de recueillement pour de nombreux pèlerins.

Le quartier musulman s’organise autour de l’Esplanade des Mosquées, connue aussi sous le nom de Haram al-Sharif. Cette vaste place, qui domine la vieille ville, est sacrée pour les musulmans comme pour les juifs. On y trouve la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam après La Mecque et Médine, ainsi que le Dôme du Rocher, reconnaissable à son dôme doré. Édifié au VIIᵉ siècle, il commémore, selon la tradition musulmane, le voyage nocturne du prophète Mahomet. Pour les juifs, cet endroit correspond à l’emplacement du Temple de Salomon, ce qui en fait un lieu de convergence mais aussi de tensions religieuses et historiques.

Le quartier arménien, plus calme et moins fréquenté, reflète la longue présence arménienne en Terre Sainte. Sa cathédrale Saint-Jacques, centre spirituel de la communauté, témoigne de la richesse culturelle et religieuse de ce groupe installé à Jérusalem depuis le IVᵉ siècle. Ce quartier a conservé un caractère monastique, qui contraste avec l’animation des souks et des ruelles voisines.

Au-delà de ces monuments majeurs, la vieille ville est un entrelacs de marchés, de couvents, de mosquées, de synagogues et de sites archéologiques. Chaque pierre raconte une histoire millénaire faite de rencontres, de pèlerinages, mais aussi de conflits. Plus qu’un musée à ciel ouvert, Jérusalem est un lieu vivant, traversé par des habitants, des pèlerins et des visiteurs venus du monde entier. Elle reste un carrefour où l’histoire, la foi et la culture continuent de s’entrelacer, faisant de cette cité l’une des plus fascinantes au monde.

À propos de l’auteur
Revue Conflits avec AFP

