L’Art officiel rend hommage à Georges Mathieu

Une exposition remarquable entièrement consacrée à Georges Mathieu connaît ses derniers jours d’ouverture à l’Hôtel de la Monnaie.

L’évènement est significatif et marque un tournant dans la politique du Ministère de la Culture et indique une évolution.

Exposition Georges Mathieu, Hôtel de la Monnaie. Jusqu’au 7 septembre.

Georges Mathieu a été entre les années 1950 et 1980 l’artiste français le plus célèbre. Trois noms étaient alors connus dans le monde entier : De Gaulle, Brigitte Bardot et Georges Mathieu. Celui-ci était non seulement célèbre mais aussi populaire. Il avait un public qui aimait son panache, l’authenticité de son art, son énergie vitale, sa vision positive du monde et de l’art. Il pratiquait une abstraction que l’on pourrait qualifier d’héroïque, de monumentale. Sa peinture reflétait les mouvements de l’âme grâce aux gestes créateurs de tout son corps et ses mains. Il n’hésitait pas à investir pour cela les murs de la rue, avant que le mot « tagueur » n’existe.

Mathieu est aussi connu pour avoir réalisé le logo de la chaîne Antenne 2, la pièce de 10 francs, en 1974, commande du ministère des Finances de Valéry Giscard d’Estaing, et une série d’affiches pour Air France.

Un artiste international

Trop français, trop internationalement renommé ! Il fut après une première visite pleine de succès à New York en 1956, totalement ostracisé en 1958, lors de la seconde. En pleine guerre froide, il ne convenait pas qu’un artiste français ait une telle aura. Alors commença une campagne de dénigrement qui s’amplifia et finit par être prise en charge par le ministère de la Culture de façon systématique à partir de 1983. C’est alors que les innombrables courants de l’art moderne (dont l’abstraction) qui foisonnaient alors en France furent décrétés obsolètes par notre bureaucratie, et appartenir désormais aux poubelles de l’histoire. L’école de Paris fut ainsi descendue des cimaises muséales avec, en tête, l’exemple du Musée Beaubourg de l’art du XXe siècle. Quelques directives des Inspecteurs de la création du Département des Arts Plastiques de la rue de Valois ont suffi pour enterrer un art qui faisait alors référence dans le monde et avait un public.

La consigne désormais était : n’est « contemporain » que l’artiste conceptuel, consacré-coté à New York. Un art unique était imposé.

Georges Mathieu, le plus connu de ces artistes non conformes, disparut de toute visibilité, ainsi que ses semblables dont la création se poursuivit dans l’ombre.

Le résultat de cette politique est facile à constater aujourd’hui en répondant à cette question : pouvez citer trois noms d’artistes français actuels mondialement connus et admirés ?

2025 – Le lancement de la marque Mathieu

Soudain en 2022, l’opprobre sur Mathieu disparaît. Une exposition de ses œuvres a lieu à New York, ainsi que des ventes internationales.

Que se passe t-il ? Christie’s et Sotheby’s viennent de redistribuer les cartes. Ils ont, comme toujours, trois départements de ventes : Celui de l’« Art ancien », immuable ; celui de « Impressionnistes et Modernes » auquel ils intègrent désormais la création des artistes « Post war » (1945-1960 » et enfin le département « Art contemporain » qui vend y compris sur le premier marché l’art d’après 1960.

L’Art Post war devient donc historique. L’art de l’après guerre européen et celui de l’Ecole de Paris, n’ont plus lieu d’être condamnés comme des épigones, pasticheurs de la modernité, ils sont réintégrés dans le cours de l’histoire. La guerre froide culturelle est finie et ses décombres sont enfin exploitables et financiarisables.

La remontée des cotes après 2022 fut spectaculaire. En quelques mois les artistes « post war » les plus célèbres sont redevenus visibles. Les réseaux de fabrication de la valeur se sont mobilisés avec une efficacité remarquable : expositions muséales, ventes internationales, implication des médias. Ainsi Mathieu est devenu aujourd’hui un produit international financier, sécurisé, très sur.

Ainsi La guerre culturelle connaît des métamorphoses perpétuelles. Mais immuablement le ministère de la Culture suit New York depuis 45 ans. Aujourd’hui en France, il célèbre en même temps, Maurizio Cattelan en organisant une exposition triomphale au Louvre Metz où sa célèbre Banane scotchée a encore fait le buzz après avoir été dévorée par un visiteur. Il célèbre aussi Georges Mathieu à l’Hôtel de la Monnaie par une très belle exposition qu’il faut courir aller voir avant sa fermeture.

Fermeture le 7 septembre https://www.monnaiedeparis.fr/fr/exposition-georges-mathieu