Le déminage naval entre dans l’ère des drones

La mine navale, arme asymétrique par excellence, voit sa domination contestée par une nouvelle génération de drones navals capables de détecter et neutraliser les engins explosifs sans exposer aucun être humain.

La chaîne opérationnelle robotisée — vaisseau-mère, drones de surface, sonars autonomes, drones de neutralisation — change radicalement le rapport coût-efficacité du déminage et réduit l’avantage traditionnel du poseur de mines.

Dans un contexte de tensions en mer Rouge et d’Ormuz, où l’Iran dispose de plusieurs milliers de mines stockées, cette technologie répond à une menace concrète et immédiate.

La mine navale est l’une des armes les plus anciennes et les plus redoutées de la guerre maritime. Peu coûteuse à fabriquer, facile à déployer, elle peut paralyser un détroit stratégique, bloquer un port commercial ou interdire l’accès à une zone côtière pendant des mois. Quelques dizaines de mines suffisent à rendre inopérante une flotte entière. La contre-mesure a longtemps reposé sur des plongeurs démineurs et des chasseurs de mines conventionnels. Des navires lents, vulnérables, qui exposaient leurs équipages aux mêmes dangers que les engins qu’ils cherchaient à neutraliser. Cette logique est en train de basculer.

Une chaîne opérationnelle entièrement robotisée

L’infographie de l’AFP, réalisée à partir des données des marines néerlandaise, belge, française et britannique ainsi que des industriels Exail, Thales, Saab et Raytheon, décrit une chaîne opérationnelle en quatre temps qui illustre la révolution en cours.

Tout commence par le vaisseau-mère, qui reste hors de la zone de danger et lance depuis sa position sécurisée un système de drones coordonnés. C’est le principe fondateur de ce nouveau déminage : aucun être humain n’entre dans la zone minée. L’opérateur reste à bord, à l’abri, et commande à distance l’ensemble de la séquence.

Le premier étage de détection mobilise deux types de capteurs complémentaires. En surface, un drone hélicoptère balaie la zone au laser et au radar pour détecter les mines proches de la surface — les plus dangereuses pour les navires de surface. Simultanément, un détecteur sonar remorqué ou autonome, lancé depuis un drone de surface naval (DSN), scrute les fonds pour identifier les mines posées sur le sédiment ou ancrées en profondeur. Ces sonars à haute résolution peuvent cartographier des dizaines de kilomètres carrés de fonds marins en quelques heures, là où des plongeurs mettraient des semaines.

Le deuxième étage est la neutralisation proprement dite. Un drone de neutralisation, petit engin sous-marin téléopéré, lancé lui aussi depuis un DSN, s’approche de la mine identifiée et dépose à son contact une charge explosive. La détonation est ensuite déclenchée à distance, sous confirmation de l’opérateur humain. Cette validation finale est essentielle : elle maintient le contrôle humain dans la boucle de décision létale, conformément aux exigences du droit des conflits armés.

Le troisième étage, particulièrement ingénieux, est le dragage actif. Le drone dragueur de mines imite les signatures acoustiques et magnétiques d’un navire commercial, les mêmes signaux qui déclencheraient l’explosion d’une mine à influence, pour faire sauter les engins piégés sans qu’aucun navire réel ne les survole. C’est une version robotisée et sans risque humain d’une technique de dragage vieille de plusieurs décennies.

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Un changement de paradigme stratégique

Ce système représente bien plus qu’une amélioration technique du déminage conventionnel. Il change la nature même de l’opération.

La mine navale tirait sa redoutable efficacité, en partie, de son coût asymétrique : poser une mine coûte quelques milliers d’euros, neutraliser une mine coûtait jusqu’à présent des centaines de milliers d’euros en équipements et en temps de personnel hautement qualifié, sans compter le risque humain. La robotisation réduit drastiquement ce déséquilibre. Un drone de neutralisation coûte certes cher à l’unité, mais il est réutilisable, il opère vingt-quatre heures sur vingt-quatre et il peut être produit en série.

L’autre changement est la vitesse. Un chasseur de mines conventionnel peut traiter quelques kilomètres carrés par jour dans les meilleures conditions. Un système de drones coordonnés multiplie cette cadence par un facteur considérable, grâce à la capacité de déploiement simultané de plusieurs engins et à la continuité des opérations sans contrainte d’endurance humaine.

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La pertinence opérationnelle en 2026

Cette technologie n’est pas théorique. Elle répond à des menaces concrètes et actuelles. Les tensions en mer Rouge, le contexte d’Ormuz où l’Iran dispose de plusieurs milliers de mines navales stockées et d’une doctrine établie de guerre des mines, les exercices répétés de la marine iranienne dans le détroit, tout cela donne à ce type de système une pertinence opérationnelle immédiate.

La France, avec Exail et Thales, est l’un des leaders mondiaux de cette filière. Le système SLAM-F (Système de Lutte Anti-Mines du Futur) développé en coopération avec la Belgique et les Pays-Bas, intègre précisément l’architecture décrite dans cette infographie. Il équipera les marines des trois pays d’ici à la fin de la décennie.

La mine navale restera une arme redoutable. Mais elle ne sera plus, comme elle l’a été pendant un siècle, une arme quasi impunie. Le drone lui a trouvé son adversaire à sa mesure.

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Source infographie : AFP, 23 avril 2026. Marines néerlandaise, belge, française et britannique ; Exail, Thales, Saab, Raytheon.