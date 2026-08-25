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Le fil et la carte

25 août 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Giovanni Battista Moroni, Le Tailleur (c) Wikipédia

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Art et Géopolitique

Le fil et la carte

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Un chef d’État ne s’habille jamais par hasard. Le costume sombre ou la tunique nationale, la cravate rouge ou son absence calculée, le col fermé du révolutionnaire ou le complet du banquier : chaque choix est une arme, chaque pli un argument. Le vêtement du pouvoir est un discours — le plus silencieux, et souvent le plus franc. Cesare Vecellio se propose d’en décrypter les codes et les discours. 

Il y a quatre siècles, à Venise, j’ai entrepris de graver les habits de toutes les parties du monde. J’y voyais déjà ce que l’on feint parfois d’ignorer : que rien n’est plus politique qu’un vêtement. Sous chaque étoffe se cache un rang, une nation, une alliance ; sous chaque coupe, un message adressé à ceux qui savent le lire.

Je reprends aujourd’hui ce fil. Car le costume d’un dirigeant n’est jamais un détail : c’est une dépêche qu’il rédige avec du drap et des boutons, et qu’il livre au monde entier avant même d’ouvrir la bouche. La cravate que l’on noue ou que l’on ôte, l’uniforme que l’on ressort, la tradition que l’on convoque ou que l’on renie : tout est calcul, tout est signal.

Dans « Le fil et la carte », je propose de suivre le fil de l’étoffe pour en retrouver la carte — celle des puissances, des stratégies et des batailles symboliques. Nous y lirons les habits des chefs comme on lit une dépêche diplomatique : attentivement, car ils en disent souvent davantage.

Cesare Vecellio

Giovanni Battista Moroni, Le Tailleur (c) Wikipédia

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À propos de l’auteur
Cesare Vecellio

Cesare Vecellio

Cousin du Titien, Cesare Vecellio (1521-1601) a publié à Venise en 1590 un ouvrage fondateur : Habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo. C'est, avant la lettre, un traité de la géopolitique du vêtement. Pour Conflits, et depuis Venise, il analyse les vêtements portés par les dirigeants et les peuples pour décrypter leurs langages et leurs discours.