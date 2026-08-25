Il y a quatre siècles, à Venise, j’ai entrepris de graver les habits de toutes les parties du monde. J’y voyais déjà ce que l’on feint parfois d’ignorer : que rien n’est plus politique qu’un vêtement. Sous chaque étoffe se cache un rang, une nation, une alliance ; sous chaque coupe, un message adressé à ceux qui savent le lire.

Je reprends aujourd’hui ce fil. Car le costume d’un dirigeant n’est jamais un détail : c’est une dépêche qu’il rédige avec du drap et des boutons, et qu’il livre au monde entier avant même d’ouvrir la bouche. La cravate que l’on noue ou que l’on ôte, l’uniforme que l’on ressort, la tradition que l’on convoque ou que l’on renie : tout est calcul, tout est signal.

Dans « Le fil et la carte », je propose de suivre le fil de l’étoffe pour en retrouver la carte — celle des puissances, des stratégies et des batailles symboliques. Nous y lirons les habits des chefs comme on lit une dépêche diplomatique : attentivement, car ils en disent souvent davantage.

Cesare Vecellio