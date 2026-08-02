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Le mètre carré géopolitique. L’immobilier français dans le grand jeu mondial

2 août 2026

Temps de lecture : 3 minutes

Photo : Mètre carré géopolitique (c) Conflits

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Économie, énergies et entreprises, Géopolitique de la France

Le mètre carré géopolitique. L’immobilier français dans le grand jeu mondial

par

Nouvelle série · Géoéconomie

Le mètre carré géopolitique

Partir d’un bien immobilier français concret, situé, daté, pour remonter aux dynamiques globales qui en déterminent la valeur.

Introduction + 17 épisodesÉté 2026

Un appartement dans le Marais, une parcelle de vigne à Saint-Émilion, un chalet de moyenne montagne : chacun a un prix au mètre carré — et chacun raconte, pour qui sait le lire, une histoire qui dépasse de très loin sa valeur marchande.

Dans la lignée de l’économiste Jean Fourastié, qui étudiait son village du Quercy pour remonter aux tendances nationales et mondiales, la série part de cas immobiliers réels pour analyser leurs conséquences géopolitiques — croiser le micro et le macro, et démythifier les passions immobilières françaises par les faits et les chiffres.

« Le mètre carré n’est pas seulement une unité de mesure marchande. C’est une unité de cristallisation géopolitique. »

De cette méthode se dégage une thèse : le tropisme immobilier français — près de 60 % du patrimoine des ménages, contre 30 % aux États-Unis — prive l’économie nationale du capital dont ses entreprises ont besoin. Une question de souveraineté économique autant que de patrimoine individuel.

Sources mobilisées : base DVF (Etalab), indices Notaires-INSEE, Notaires de France, Banque de France, AMF, OCDE, BCE, INSEE, SDES, Eurostat.

La série sur la cartele local où se cristallise le global

Ép. 1 · Roquebrune-sur-Argens1Roquebrune-sur-ArgensÉp. 2 · Villers-sur-Mer2Villers-sur-MerÉp. 3 · Saint-Malo3Saint-MaloÉp. 4 · Laval4LavalÉp. 5 · Grenoble5GrenobleÉp. 6 · Paris (le Marais)6Paris (le Marais)Ép. 10 · Bordeaux · St-Émilion10Bordeaux · St-ÉmilionÉp. 11 · Blagnac (Toulouse)11Blagnac (Toulouse)Ép. 12 · Annemasse12AnnemasseÉp. 14 · La Corse14La CorseÉp. 15 · Nantes15NantesÉp. 16 · Gravelines16GravelinesÉp. 17 · Cap-Ferret17Cap-FerretÉp. 17 · Île de Ré17Île de Ré

Survolez un point pour afficher le titre de l’épisode. La carte deviendra cliquable au fil des parutions. Les volets transversaux (acheter / louer, Pinel, SCPI, moyenne montagne) sont des enjeux nationaux, sans lieu unique.

Le sommairel’introduction et dix-sept épisodes

Publication au fil de l’été 2026 — les titres seront activés à chaque parution.

00

Introduction

Méthode, théorie, ambition

Fourastié, Marseille, Buchanan, Olson et la géoéconomie locale appliquée au foncier français

01

Var

Roquebrune-sur-Argens : la Côte d’Azur n’est plus ce qu’elle était

Le littoral subi : densification, retrait des capitaux internationaux, érosion silencieuse

02

Calvados

Villers-sur-Mer : la station fantôme

Le littoral capturé : 80 % de résidences secondaires, attractivité paradoxale, désertification permanente

03

Ille-et-Vilaine

Saint-Malo : quand la mairie spolie ses habitants

Le littoral réglementé : régulation Airbnb, piège des héritiers bretons, marché noir compensatoire

04

Mayenne

Laval : le piège démographique d’une ville qu’on disait paisible

La ville moyenne transférée : loi SRU, diffusion francilienne, dépossession patrimoniale silencieuse

05

Isère

Grenoble : la métropole qui s’effondre

La métropole effondrée : effondrement démographique, fuite des entreprises, narcotrafic transnational

06

Paris

Paris, le Marais : l’illusion de richesse

La métropole d’illusion : fiscalité sur valeur théorique, dépossession invisible, mythe du patrimoine-richesse

07

Enjeu national

Payer un loyer, c’est jeter de l’argent par la fenêtre. Vraiment ?

L’arbitrage acheter/louer : tunnel de Friggit, six pièges du raisonnement acheteur, anomalie française

08

Enjeu national

Pinel : 7,3 milliards d’euros pour un échec annoncé

Le transfert public-privé organisé : sur-tarification du neuf, captivité réglementaire, bénéficiaires réels

09

Enjeu national

SCPI : la crise silencieuse de l’épargne immobilière française

Le transfert privé-privé organisé : illusion de liquidité, frais cumulés, dévalorisation post-2022

10

Gironde

Bordeaux, Saint-Émilion, Pomerol : le vignoble à l’épreuve du monde

Le terroir mondialisé : retrait chinois, décrochage américain, captation par les fonds, plan d’arrachage public

11

Haute-Garonne

Blagnac : la prospérité adossée

La banlieue industrielle : rente géoéconomique européenne, captation locale par la fiscalité, vulnérabilité concentrée

12

Haute-Savoie

Annemasse : la frontière comme machine à prix

Le mètre carré transfrontalier : différentiel salarial suisse, Léman Express, Lex Koller, asymétrie européenne

13

Enjeu national

La moyenne montagne : 204 stations fermées, et celle d’après

Le déclassement climatique : seuil des 2 000 mètres, piège des résidences de tourisme, dépréciation irréversible

14

Corse

La Corse : l’île qui hérite et n’habite plus

L’île dérogatoire : loi Miot, blocage successoral, fracture littoral-intérieur, exclusion de la jeunesse insulaire

15

Loire-Atl.

Nantes : la ville qu’on aimait

La métropole basculée : criminalité structurelle, chaînes logistiques mondiales, dévaluation immobilière accélérée

16

Nord

Gravelines : le mètre carré stratégique

Le Nord qui ne décroche pas : sanctuarisation régalienne, renaissance industrielle dunkerquoise, mètre carré d’avenir

17

Gironde · Charente-M.

Cap-Ferret et Île de Ré : la rente sanctuarisée

Le littoral capté : capture privée du foncier par les outils publics, théorie des choix publics

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Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.