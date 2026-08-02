Le mètre carré géopolitique. L’immobilier français dans le grand jeu mondial

Le mètre carré géopolitique
Partir d’un bien immobilier français concret, situé, daté, pour remonter aux dynamiques globales qui en déterminent la valeur.
Un appartement dans le Marais, une parcelle de vigne à Saint-Émilion, un chalet de moyenne montagne : chacun a un prix au mètre carré — et chacun raconte, pour qui sait le lire, une histoire qui dépasse de très loin sa valeur marchande.
Dans la lignée de l’économiste Jean Fourastié, qui étudiait son village du Quercy pour remonter aux tendances nationales et mondiales, la série part de cas immobiliers réels pour analyser leurs conséquences géopolitiques — croiser le micro et le macro, et démythifier les passions immobilières françaises par les faits et les chiffres.
« Le mètre carré n’est pas seulement une unité de mesure marchande. C’est une unité de cristallisation géopolitique. »
De cette méthode se dégage une thèse : le tropisme immobilier français — près de 60 % du patrimoine des ménages, contre 30 % aux États-Unis — prive l’économie nationale du capital dont ses entreprises ont besoin. Une question de souveraineté économique autant que de patrimoine individuel.
Sources mobilisées : base DVF (Etalab), indices Notaires-INSEE, Notaires de France, Banque de France, AMF, OCDE, BCE, INSEE, SDES, Eurostat.
Survolez un point pour afficher le titre de l’épisode. La carte deviendra cliquable au fil des parutions. Les volets transversaux (acheter / louer, Pinel, SCPI, moyenne montagne) sont des enjeux nationaux, sans lieu unique.
Publication au fil de l’été 2026 — les titres seront activés à chaque parution.
Méthode, théorie, ambition
Fourastié, Marseille, Buchanan, Olson et la géoéconomie locale appliquée au foncier français
Roquebrune-sur-Argens : la Côte d’Azur n’est plus ce qu’elle était
Le littoral subi : densification, retrait des capitaux internationaux, érosion silencieuse
Villers-sur-Mer : la station fantôme
Le littoral capturé : 80 % de résidences secondaires, attractivité paradoxale, désertification permanente
Saint-Malo : quand la mairie spolie ses habitants
Le littoral réglementé : régulation Airbnb, piège des héritiers bretons, marché noir compensatoire
Laval : le piège démographique d’une ville qu’on disait paisible
La ville moyenne transférée : loi SRU, diffusion francilienne, dépossession patrimoniale silencieuse
Grenoble : la métropole qui s’effondre
La métropole effondrée : effondrement démographique, fuite des entreprises, narcotrafic transnational
Paris, le Marais : l’illusion de richesse
La métropole d’illusion : fiscalité sur valeur théorique, dépossession invisible, mythe du patrimoine-richesse
Payer un loyer, c’est jeter de l’argent par la fenêtre. Vraiment ?
L’arbitrage acheter/louer : tunnel de Friggit, six pièges du raisonnement acheteur, anomalie française
Pinel : 7,3 milliards d’euros pour un échec annoncé
Le transfert public-privé organisé : sur-tarification du neuf, captivité réglementaire, bénéficiaires réels
SCPI : la crise silencieuse de l’épargne immobilière française
Le transfert privé-privé organisé : illusion de liquidité, frais cumulés, dévalorisation post-2022
Bordeaux, Saint-Émilion, Pomerol : le vignoble à l’épreuve du monde
Le terroir mondialisé : retrait chinois, décrochage américain, captation par les fonds, plan d’arrachage public
Blagnac : la prospérité adossée
La banlieue industrielle : rente géoéconomique européenne, captation locale par la fiscalité, vulnérabilité concentrée
Annemasse : la frontière comme machine à prix
Le mètre carré transfrontalier : différentiel salarial suisse, Léman Express, Lex Koller, asymétrie européenne
La moyenne montagne : 204 stations fermées, et celle d’après
Le déclassement climatique : seuil des 2 000 mètres, piège des résidences de tourisme, dépréciation irréversible
La Corse : l’île qui hérite et n’habite plus
L’île dérogatoire : loi Miot, blocage successoral, fracture littoral-intérieur, exclusion de la jeunesse insulaire
Nantes : la ville qu’on aimait
La métropole basculée : criminalité structurelle, chaînes logistiques mondiales, dévaluation immobilière accélérée
Gravelines : le mètre carré stratégique
Le Nord qui ne décroche pas : sanctuarisation régalienne, renaissance industrielle dunkerquoise, mètre carré d’avenir
Cap-Ferret et Île de Ré : la rente sanctuarisée
Le littoral capté : capture privée du foncier par les outils publics, théorie des choix publics