Le mètre carré géopolitique. L’immobilier français dans le grand jeu mondial

Partir d’un bien immobilier français concret, situé, daté, pour remonter aux dynamiques globales qui en déterminent la valeur.

Un appartement dans le Marais, une parcelle de vigne à Saint-Émilion, un chalet de moyenne montagne : chacun a un prix au mètre carré — et chacun raconte, pour qui sait le lire, une histoire qui dépasse de très loin sa valeur marchande.

Dans la lignée de l’économiste Jean Fourastié, qui étudiait son village du Quercy pour remonter aux tendances nationales et mondiales, la série part de cas immobiliers réels pour analyser leurs conséquences géopolitiques — croiser le micro et le macro, et démythifier les passions immobilières françaises par les faits et les chiffres.

« Le mètre carré n’est pas seulement une unité de mesure marchande. C’est une unité de cristallisation géopolitique. »

De cette méthode se dégage une thèse : le tropisme immobilier français — près de 60 % du patrimoine des ménages, contre 30 % aux États-Unis — prive l’économie nationale du capital dont ses entreprises ont besoin. Une question de souveraineté économique autant que de patrimoine individuel.

Sources mobilisées : base DVF (Etalab), indices Notaires-INSEE, Notaires de France, Banque de France, AMF, OCDE, BCE, INSEE, SDES, Eurostat.