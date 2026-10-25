Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Les Bourses mondiales évoluent prudemment en vue d’une semaine chargée

26 octobre 2026

Temps de lecture : 9 minutes

Photo :

Abonnement Conflits

Économie, énergies et entreprises

Les Bourses mondiales évoluent prudemment en vue d’une semaine chargée

par

Les Bourses mondiales évoluent prudemment lundi, entre le repli des cours du pétrole, l’accalmie sur la dette française, l’attente des décisions de politique monétaire des grandes banques centrales et des résultats des géants de l’IA.

“Les actions progressent légèrement (…) tandis que les cours du pétrole reculent après avoir atteint un plus haut de six mois, mais l’appétit pour le risque reste fragile à l’approche d’une semaine chargée pour les marchés, marquée par de nombreuses décisions de banques centrales et des publications de résultats clés”, commente Neil Wilson, de Saxo Markets.

  • Sont attendues les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque du Japon (BoJ) et de la Banque centrale européenne (BCE), mais également les résultats des géants du secteur tech Alphabet et Microsoft mercredi, puis Amazon jeudi.

“La réaction des marchés à ces résultats et, surtout, aux derniers plans de dépenses d’investissement pourrait rivaliser en importance avec la décision de politique monétaire de la Fed compte tenu des récentes turbulences des marchés liées à l’IA”, estiment les économistes de la Deutsche Bank.

  • En Europe, vers 11H00, la Bourse de Paris prenait 0,59 %, Francfort 0,79 %, Londres 0,43 % et Milan gagnait 0,64 %.
  • À New York, les contrats à terme sur les trois principaux indices laissaient présager une ouverture dans le vert : celui sur l’indice Nasdaq prenait 0,11 %, le S&P 500 gagnait 0,18 % et le Dow Jones 0,42 %.

Le pétrole recule. Sur les marchés pétroliers, le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du brut, reculait de 1,81 %, à 114,61 dollars le baril, et celui de WTI américain cédait 2,29 %, à 100,91 dollars vers 11H00.

  • Pour les analystes du cabinet DNB, “les marchés prennent conscience que la voie diplomatique n’est pas totalement fermée” entre l’Iran et les Etats-Unis.

“Le répit temporaire sur les cours du brut a atténué la pression immédiate sur les anticipations d’inflation, sans pour autant résoudre le problème macroéconomique de fond”, tempère Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

“Les prix de l’énergie restent élevés, les risques géopolitiques continuent de peser sur les matières premières et les décideurs monétaires font face à un regain de pressions sur les coûts, alors que les signaux de croissance deviennent plus contrastés”, relève-t-il.

Depuis janvier, le baril de Brent est passé de 61 à 110 dollars

Cours du Brent, en dollars par baril, à chaque séance du 2 janvier au 26 octobre 2026

5060708090100110120 $janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.117,27 $ le 23 octobre71,13 $ le 2 juillet110,35 $le 26 octobre2 janvier 202660,61 $5 janvier 202661,13 $+0,52 $ (+0,9 %) sur la séance6 janvier 202659,96 $−1,17 $ (−1,9 %) sur la séance7 janvier 202660,36 $+0,40 $ (+0,7 %) sur la séance8 janvier 202662,43 $+2,07 $ (+3,4 %) sur la séance9 janvier 202663,08 $+0,65 $ (+1,0 %) sur la séance12 janvier 202664,56 $+1,48 $ (+2,3 %) sur la séance13 janvier 202665,72 $+1,16 $ (+1,8 %) sur la séance14 janvier 202665,46 $−0,26 $ (−0,4 %) sur la séance15 janvier 202664,14 $−1,32 $ (−2,0 %) sur la séance16 janvier 202664,32 $+0,18 $ (+0,3 %) sur la séance19 janvier 202664,22 $−0,10 $ (−0,2 %) sur la séance20 janvier 202664,38 $+0,16 $ (+0,2 %) sur la séance21 janvier 202665,43 $+1,05 $ (+1,6 %) sur la séance22 janvier 202665,09 $−0,34 $ (−0,5 %) sur la séance23 janvier 202666,51 $+1,42 $ (+2,2 %) sur la séance26 janvier 202665,58 $−0,93 $ (−1,4 %) sur la séance27 janvier 202667,16 $+1,58 $ (+2,4 %) sur la séance28 janvier 202669,06 $+1,90 $ (+2,8 %) sur la séance29 janvier 202670,71 $+1,65 $ (+2,4 %) sur la séance30 janvier 202670,69 $−0,02 $ (−0,0 %) sur la séance2 février 202666,30 $−4,39 $ (−6,2 %) sur la séance3 février 202667,28 $+0,98 $ (+1,5 %) sur la séance4 février 202667,96 $+0,68 $ (+1,0 %) sur la séance5 février 202667,11 $−0,85 $ (−1,3 %) sur la séance6 février 202667,68 $+0,57 $ (+0,8 %) sur la séance9 février 202668,30 $+0,62 $ (+0,9 %) sur la séance10 février 202668,41 $+0,11 $ (+0,2 %) sur la séance11 février 202668,36 $−0,05 $ (−0,1 %) sur la séance12 février 202667,28 $−1,08 $ (−1,6 %) sur la séance13 février 202667,30 $+0,02 $ (+0,0 %) sur la séance16 février 202667,74 $+0,44 $ (+0,7 %) sur la séance17 février 202667,37 $−0,37 $ (−0,5 %) sur la séance18 février 202669,34 $+1,97 $ (+2,9 %) sur la séance19 février 202670,56 $+1,22 $ (+1,8 %) sur la séance20 février 202670,56 $+0,00 $ (+0,0 %) sur la séance23 février 202670,18 $−0,38 $ (−0,5 %) sur la séance24 février 202670,00 $−0,18 $ (−0,3 %) sur la séance25 février 202669,90 $−0,10 $ (−0,1 %) sur la séance26 février 202670,22 $+0,32 $ (+0,5 %) sur la séance27 février 202672,48 $+2,26 $ (+3,2 %) sur la séance2 mars 202677,74 $+5,26 $ (+7,3 %) sur la séance3 mars 202681,53 $+3,79 $ (+4,9 %) sur la séance4 mars 202683,64 $+2,11 $ (+2,6 %) sur la séance5 mars 202686,65 $+3,01 $ (+3,6 %) sur la séance6 mars 202694,82 $+8,17 $ (+9,4 %) sur la séance9 mars 2026100,40 $+5,58 $ (+5,9 %) sur la séance10 mars 202694,77 $−5,63 $ (−5,6 %) sur la séance11 mars 202696,90 $+2,13 $ (+2,2 %) sur la séance12 mars 2026103,93 $+7,03 $ (+7,3 %) sur la séance13 mars 2026107,20 $+3,27 $ (+3,1 %) sur la séance16 mars 2026105,10 $−2,10 $ (−2,0 %) sur la séance17 mars 2026107,85 $+2,75 $ (+2,6 %) sur la séance18 mars 2026112,61 $+4,76 $ (+4,4 %) sur la séance19 mars 2026112,55 $−0,06 $ (−0,1 %) sur la séance20 mars 2026112,78 $+0,23 $ (+0,2 %) sur la séance23 mars 2026105,70 $−7,08 $ (−6,3 %) sur la séance24 mars 2026102,87 $−2,83 $ (−2,7 %) sur la séance25 mars 2026101,60 $−1,27 $ (−1,2 %) sur la séance26 mars 2026104,04 $+2,44 $ (+2,4 %) sur la séance27 mars 2026109,70 $+5,66 $ (+5,4 %) sur la séance30 mars 2026112,32 $+2,62 $ (+2,4 %) sur la séance31 mars 202697,14 $−15,18 $ (−13,5 %) sur la séance1er avril 202698,85 $+1,71 $ (+1,8 %) sur la séance2 avril 2026106,87 $+8,02 $ (+8,1 %) sur la séance3 avril 2026108,27 $+1,40 $ (+1,3 %) sur la séance6 avril 2026103,47 $−4,80 $ (−4,4 %) sur la séance7 avril 202697,12 $−6,35 $ (−6,1 %) sur la séance8 avril 202694,14 $−2,98 $ (−3,1 %) sur la séance9 avril 202692,43 $−1,71 $ (−1,8 %) sur la séance10 avril 202694,65 $+2,22 $ (+2,4 %) sur la séance13 avril 202694,34 $−0,31 $ (−0,3 %) sur la séance14 avril 202692,71 $−1,63 $ (−1,7 %) sur la séance15 avril 202694,62 $+1,91 $ (+2,1 %) sur la séance16 avril 202693,42 $−1,20 $ (−1,3 %) sur la séance17 avril 202690,38 $−3,04 $ (−3,3 %) sur la séance20 avril 202693,89 $+3,51 $ (+3,9 %) sur la séance21 avril 202698,05 $+4,16 $ (+4,4 %) sur la séance22 avril 2026101,19 $+3,14 $ (+3,2 %) sur la séance23 avril 2026103,22 $+2,03 $ (+2,0 %) sur la séance24 avril 202698,97 $−4,25 $ (−4,1 %) sur la séance27 avril 2026101,13 $+2,16 $ (+2,2 %) sur la séance28 avril 2026105,52 $+4,39 $ (+4,3 %) sur la séance29 avril 2026111,64 $+6,12 $ (+5,8 %) sur la séance30 avril 2026111,64 $+0,00 $ (+0,0 %) sur la séance1er mai 2026109,56 $−2,08 $ (−1,9 %) sur la séance4 mai 2026113,95 $+4,39 $ (+4,0 %) sur la séance5 mai 2026109,51 $−4,44 $ (−3,9 %) sur la séance6 mai 2026103,72 $−5,79 $ (−5,3 %) sur la séance7 mai 2026102,82 $−0,90 $ (−0,9 %) sur la séance8 mai 2026100,77 $−2,05 $ (−2,0 %) sur la séance11 mai 2026104,46 $+3,69 $ (+3,7 %) sur la séance12 mai 2026107,45 $+2,99 $ (+2,9 %) sur la séance13 mai 2026106,51 $−0,94 $ (−0,9 %) sur la séance14 mai 2026107,41 $+0,90 $ (+0,8 %) sur la séance15 mai 2026109,53 $+2,12 $ (+2,0 %) sur la séance18 mai 2026110,39 $+0,86 $ (+0,8 %) sur la séance19 mai 2026111,39 $+1,00 $ (+0,9 %) sur la séance20 mai 2026106,55 $−4,84 $ (−4,3 %) sur la séance21 mai 2026105,01 $−1,54 $ (−1,4 %) sur la séance22 mai 2026103,16 $−1,85 $ (−1,8 %) sur la séance25 mai 202694,73 $−8,43 $ (−8,2 %) sur la séance26 mai 202694,81 $+0,08 $ (+0,1 %) sur la séance27 mai 202692,29 $−2,52 $ (−2,7 %) sur la séance28 mai 202691,12 $−1,17 $ (−1,3 %) sur la séance29 mai 202692,88 $+1,76 $ (+1,9 %) sur la séance1er juin 202694,81 $+1,93 $ (+2,1 %) sur la séance2 juin 202695,90 $+1,09 $ (+1,1 %) sur la séance3 juin 202697,07 $+1,17 $ (+1,2 %) sur la séance4 juin 202695,55 $−1,52 $ (−1,6 %) sur la séance5 juin 202693,25 $−2,30 $ (−2,4 %) sur la séance8 juin 202693,76 $+0,51 $ (+0,5 %) sur la séance9 juin 202692,81 $−0,95 $ (−1,0 %) sur la séance10 juin 202694,14 $+1,33 $ (+1,4 %) sur la séance11 juin 202689,93 $−4,21 $ (−4,5 %) sur la séance12 juin 202686,85 $−3,08 $ (−3,4 %) sur la séance15 juin 202682,97 $−3,88 $ (−4,5 %) sur la séance16 juin 202679,81 $−3,16 $ (−3,8 %) sur la séance17 juin 202678,52 $−1,29 $ (−1,6 %) sur la séance18 juin 202679,08 $+0,56 $ (+0,7 %) sur la séance19 juin 202679,81 $+0,73 $ (+0,9 %) sur la séance22 juin 202678,15 $−1,66 $ (−2,1 %) sur la séance23 juin 202676,59 $−1,56 $ (−2,0 %) sur la séance24 juin 202673,66 $−2,93 $ (−3,8 %) sur la séance25 juin 202674,39 $+0,73 $ (+1,0 %) sur la séance26 juin 202673,51 $−0,88 $ (−1,2 %) sur la séance29 juin 202673,18 $−0,33 $ (−0,4 %) sur la séance30 juin 202673,35 $+0,17 $ (+0,2 %) sur la séance1er juillet 202671,20 $−2,15 $ (−2,9 %) sur la séance2 juillet 202671,13 $−0,07 $ (−0,1 %) sur la séance3 juillet 202671,55 $+0,42 $ (+0,6 %) sur la séance6 juillet 202672,20 $+0,65 $ (+0,9 %) sur la séance7 juillet 202675,47 $+3,27 $ (+4,5 %) sur la séance8 juillet 202678,54 $+3,07 $ (+4,1 %) sur la séance9 juillet 202676,33 $−2,21 $ (−2,8 %) sur la séance10 juillet 202676,22 $−0,11 $ (−0,1 %) sur la séance13 juillet 202681,42 $+5,20 $ (+6,8 %) sur la séance14 juillet 202685,10 $+3,68 $ (+4,5 %) sur la séance15 juillet 202685,36 $+0,26 $ (+0,3 %) sur la séance16 juillet 202685,67 $+0,31 $ (+0,4 %) sur la séance17 juillet 202687,72 $+2,05 $ (+2,4 %) sur la séance20 juillet 202689,75 $+2,03 $ (+2,3 %) sur la séance21 juillet 202692,19 $+2,44 $ (+2,7 %) sur la séance22 juillet 202696,27 $+4,08 $ (+4,4 %) sur la séance23 juillet 2026100,52 $+4,25 $ (+4,4 %) sur la séance24 juillet 202698,24 $−2,28 $ (−2,3 %) sur la séance27 juillet 202688,21 $−10,03 $ (−10,2 %) sur la séance28 juillet 202683,82 $−4,39 $ (−5,0 %) sur la séance29 juillet 202687,42 $+3,60 $ (+4,3 %) sur la séance30 juillet 202688,01 $+0,59 $ (+0,7 %) sur la séance31 juillet 202690,12 $+2,11 $ (+2,4 %) sur la séance3 août 202685,26 $−4,86 $ (−5,4 %) sur la séance4 août 202679,21 $−6,05 $ (−7,1 %) sur la séance5 août 202678,92 $−0,29 $ (−0,4 %) sur la séance6 août 202681,68 $+2,76 $ (+3,5 %) sur la séance7 août 202683,25 $+1,57 $ (+1,9 %) sur la séance10 août 202687,22 $+3,97 $ (+4,8 %) sur la séance11 août 202689,75 $+2,53 $ (+2,9 %) sur la séance12 août 202689,20 $−0,55 $ (−0,6 %) sur la séance13 août 202687,81 $−1,39 $ (−1,6 %) sur la séance14 août 202689,38 $+1,57 $ (+1,8 %) sur la séance17 août 202691,70 $+2,32 $ (+2,6 %) sur la séance18 août 202692,42 $+0,72 $ (+0,8 %) sur la séance19 août 202693,11 $+0,69 $ (+0,7 %) sur la séance20 août 202694,37 $+1,26 $ (+1,4 %) sur la séance21 août 202694,39 $+0,02 $ (+0,0 %) sur la séance24 août 202690,94 $−3,45 $ (−3,7 %) sur la séance25 août 202686,93 $−4,01 $ (−4,4 %) sur la séance26 août 202687,14 $+0,21 $ (+0,2 %) sur la séance27 août 202688,65 $+1,51 $ (+1,7 %) sur la séance28 août 202689,40 $+0,75 $ (+0,8 %) sur la séance31 août 202688,58 $−0,82 $ (−0,9 %) sur la séance1er septembre 202695,26 $+6,68 $ (+7,5 %) sur la séance2 septembre 202696,42 $+1,16 $ (+1,2 %) sur la séance3 septembre 202696,83 $+0,41 $ (+0,4 %) sur la séance4 septembre 202696,97 $+0,14 $ (+0,1 %) sur la séance7 septembre 202698,33 $+1,36 $ (+1,4 %) sur la séance8 septembre 2026100,35 $+2,02 $ (+2,1 %) sur la séance9 septembre 2026103,18 $+2,83 $ (+2,8 %) sur la séance10 septembre 2026108,42 $+5,24 $ (+5,1 %) sur la séance11 septembre 2026106,36 $−2,06 $ (−1,9 %) sur la séance14 septembre 2026107,16 $+0,80 $ (+0,8 %) sur la séance15 septembre 2026108,73 $+1,57 $ (+1,5 %) sur la séance16 septembre 2026106,92 $−1,81 $ (−1,7 %) sur la séance17 septembre 2026104,99 $−1,93 $ (−1,8 %) sur la séance18 septembre 2026103,80 $−1,19 $ (−1,1 %) sur la séance21 septembre 2026101,35 $−2,45 $ (−2,4 %) sur la séance22 septembre 202699,94 $−1,41 $ (−1,4 %) sur la séance23 septembre 2026103,20 $+3,26 $ (+3,3 %) sur la séance24 septembre 2026101,35 $−1,85 $ (−1,8 %) sur la séance25 septembre 202699,19 $−2,16 $ (−2,1 %) sur la séance28 septembre 202699,05 $−0,14 $ (−0,1 %) sur la séance29 septembre 202697,27 $−1,78 $ (−1,8 %) sur la séance30 septembre 202697,69 $+0,42 $ (+0,4 %) sur la séance1er octobre 2026101,66 $+3,97 $ (+4,1 %) sur la séance2 octobre 2026102,20 $+0,54 $ (+0,5 %) sur la séance5 octobre 2026100,71 $−1,49 $ (−1,5 %) sur la séance6 octobre 2026100,91 $+0,20 $ (+0,2 %) sur la séance7 octobre 2026101,48 $+0,57 $ (+0,6 %) sur la séance8 octobre 2026103,69 $+2,21 $ (+2,2 %) sur la séance9 octobre 2026104,68 $+0,99 $ (+1,0 %) sur la séance12 octobre 2026105,77 $+1,09 $ (+1,0 %) sur la séance13 octobre 2026106,29 $+0,52 $ (+0,5 %) sur la séance14 octobre 2026106,07 $−0,22 $ (−0,2 %) sur la séance15 octobre 2026106,27 $+0,20 $ (+0,2 %) sur la séance16 octobre 2026108,75 $+2,48 $ (+2,3 %) sur la séance19 octobre 2026109,34 $+0,59 $ (+0,5 %) sur la séance20 octobre 2026110,41 $+1,07 $ (+1,0 %) sur la séance21 octobre 2026110,51 $+0,10 $ (+0,1 %) sur la séance22 octobre 2026113,78 $+3,27 $ (+3,0 %) sur la séance23 octobre 2026117,27 $+3,49 $ (+3,1 %) sur la séance26 octobre 2026110,35 $−6,92 $ (−5,9 %) sur la séance
Source : Investing.com, contrat à terme sur le Brent, cours quotidiens ; dernier cours le 26 octobre 2026 à 13 h UTC.
Revue Conflits

Légère accalmie sur la dette française. Sur le marché de la dette souveraine, le taux d’emprunt français à échéance 10 ans évoluait à 4,98 % vers 11H00, contre 5,01 % vendredi à la clôture.

  • Le taux français à 10 ans avait dépassé la semaine dernière le seuil symbolique de 5 % pour la première fois depuis 2002. Il a même frôlé 5,14 % jeudi, un niveau inédit depuis juin 2002.
  • “La France a également bénéficié d’un coup de pouce vendredi soir, lorsque Moody’s a déjoué les attentes du marché en maintenant la note souveraine à Aa3, assortie d’une perspective négative”, soulignent les économistes de la Deutsche Bank.

L’élection de Lula au Brésil surprend les marchés. Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a été réélu dimanche, décrochant contre toute attente un quatrième mandat inédit, mais son rival conservateur Flavio Bolsonaro a annoncé son intention de faire annuler le scrutin.

“Le résultat a pris à contre-pied un marché qui intégrait de plus en plus une victoire de Bolsonaro”, relèvent les économistes de la Deutsche Bank.

  • La victoire de Lula devrait peser sur les actifs brésiliens, sa politique étant perçue comme moins favorable aux marchés que celle de Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro.
  • À Madrid, le géant espagnol des télécommunications Telefónica dévissait de 7,11 %, le Brésil étant l’un de ses quatre principaux marchés. Également très implanté au Brésil, le géant bancaire espagnol Santander perdait 3,75 % vers 11H00 GMT.
  • À Paris, l’action Carrefour fléchissait de 1,01 %, le Brésil étant le deuxième marché du groupe.

    • Vous venez de lire un article en accès libre

    La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

    Voir aussi

    Face à la Chine, l’UE passe à la vitesse supérieure

    Les 8 et 9 octobre, le commissaire Maroš Šefčovič négocie à Pékin : trêve commerciale ou coup d'envoi d'une guerre entre les deux blocs ? Bruxelles affiche enfin sa fermeté pour écarter un « China Shock 2.0 », au risque, toutefois, de se nuire à elle-même. Par Cedric Gemehl. Article...

    Hermès : la France produit, l’Asie consomme

    Implantée dans 43 pays, avec plus de 300 magasins répartis sur cinq continents, la carte des magasins Hermès dit quelque chose de précis sur la mondialisation. D'un côté, une implantation française dense en ateliers de production, ancrée dans les régions ; de l'autre, une diffusion...

    Venise, ou l’État qui ne pouvait pas dévaluer

    De 1284 à 1797, la République de Venise n'a jamais modifié le poids ni le titre de sa monnaie d'or : aucun autre État européen n'approche de cette constance. Elle n'a pas davantage accordé d'exemption fiscale à sa noblesse — une vertu remarquable, et qui n'en était pas une : elle...

    Plus d‘articles
    À propos de l’auteur
    Revue Conflits avec AFP

    Revue Conflits avec AFP