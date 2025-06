Les forces militaires en Inde et au Pakistan : comparaison et enjeux stratégiques

L’Inde et le Pakistan sont engagées depuis leur naissance dans une rivalité militaire permanente. Si leur développement militaire répond à des impératifs sécuritaires, il s’inscrit aussi dans une logique de prestige, de dissuasion et d’influence régionale.

Forces armées de l’Inde

Effectifs et structure

L’Inde dispose de l’une des armées les plus importantes du monde, avec environ 1,4 million de soldats actifs et plus de 2 millions de réservistes. Les forces indiennes sont divisées en trois branches principales :

L’Armée de Terre : près de 1,2 million de membres, avec une capacité importante en chars (T-90, Arjun), artillerie, et systèmes de missiles.

La Marine indienne : en pleine modernisation, avec un porte-avions (INS Vikramaditya) et un deuxième (INS Vikrant) récemment mis en service, ainsi qu’une flotte de sous-marins nucléaires.

L’Armée de l’Air : dotée de chasseurs modernes (Rafale, Su-30MKI), de radars sophistiqués, et d’un programme spatial de soutien.

Nucléaire et dissuasion

L’Inde possède environ 180 ogives nucléaires, une doctrine de « non-utilisation en premier » (No First Use) et un système de « triade nucléaire » (capacité de frappe depuis la terre, la mer et les airs). Le programme balistique indien inclut les missiles Agni (jusqu’à 5 000 km de portée).

Industrie de défense

L’Inde investit massivement dans sa base industrielle de défense (programme « Make in India »), tout en restant dépendante des importations, notamment de la Russie, de la France et d’Israël.

Forces armées du Pakistan

Effectifs et organisation

Le Pakistan compte environ 660 000 soldats actifs, avec environ 500 000 réservistes. Ses forces armées comprennent :

L’Armée de Terre : bien équipée en blindés chinois et américains, avec une doctrine orientée vers le conflit avec l’Inde.

La Marine pakistanaise : plus modeste, mais en modernisation avec l’aide de la Chine.

L’Armée de l’Air : équipée de chasseurs F-16 (États-Unis) et JF-17 (coproduction sino-pakistanaise).

Capacités nucléaires

Le Pakistan détient environ 160 ogives nucléaires. Contrairement à l’Inde, il n’a pas de politique de « non-utilisation en premier » et a développé des armes nucléaires tactiques pour contrer une invasion indienne conventionnelle.

Dépendance technologique

Le Pakistan s’appuie fortement sur la Chine pour ses équipements militaires, sa formation et ses systèmes balistiques (missiles Shaheen, Babur, etc.).