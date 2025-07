Les techniques de pêche : filets, chaluts, dragues et autres méthodes

Derrière les poissons que l’on retrouve sur les étals se cache une diversité de techniques de pêche, chacune adaptée aux espèces ciblées, aux milieux marins ou fluviaux, et aux réglementations en vigueur. Panorama des principales méthodes.

La pêche au filet

Le filet est l’un des outils les plus anciens et les plus répandus.

Filet maillant

Utilisé pour piéger les poissons dans les mailles du filet (maquereaux, bars, merlus, soles…).

dans les mailles du filet (maquereaux, bars, merlus, soles…). Placé verticalement dans l’eau ; les poissons s’y engagent et restent coincés.

Peut être posé (immobile) ou dérivant.

Filet trémail

Composé de trois nappes superposées : une fine entre deux nappes plus grossières.

Cible les espèces comme la langoustine ou les poissons plats .

ou les . Très sélectif, souvent utilisé en pêche artisanale.



La pêche au chalut

Le chalut est un grand filet tracté par un ou plusieurs bateaux.

Chalut de fond

Traîné le long du fond marin.

Cible des espèces démersales (qui vivent près du fond) : cabillaud , lotte , crevettes , poissons plats .

, , , . Problématique : risque de dégradation des habitats marins (coraux, herbiers…).

Chalut pélagique

Traîné dans la colonne d’eau (pas sur le fond).

(pas sur le fond). Cible les espèces pélagiques : thon , sardine , anchois , maquereau .

, , , . Moins destructeur pour le fond marin.

La pêche à la drague

Utilisée pour récolter des coquillages (palourdes, coquilles Saint-Jacques, huîtres sauvages…).

(palourdes, coquilles Saint-Jacques, huîtres sauvages…). Composée d’un cadre métallique et d’un filet, traîné sur le fond.

Peut avoir un impact important sur les fonds fragiles.

Autres techniques

Ligne et palangre

Ligne de pêche simple ou mécanisée, ou longue ligne avec de multiples hameçons (palangre).

simple ou mécanisée, ou longue ligne avec de multiples hameçons (palangre). Très sélective : permet de cibler certaines espèces (thon, morue).

: permet de cibler certaines espèces (thon, morue). Impact faible sur les fonds marins.

Senne coulissante

Filet circulaire refermé autour d’un banc de poissons (thonidés, sardines).

Pêche très efficace et massive.

Casier

Petite cage déposée sur le fond.

Cible les crustacés ( homards , crabes ) ou certains poissons.

, ) ou certains poissons. Méthode douce, peu d’impact sur l’environnement.

Pêche à la main ou en plongée