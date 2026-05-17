Livre – Boléro. Ahmet Altan

Ahmet Altan signe un roman d’une rare sophistication littéraire qui conjugue thriller psychologique, érotisme littéraire et dénonciation politique, sur fond de Turquie contemporaine autoritaire.

À travers le triangle dangereux d’Asli, physiothérapeute indépendante, de son amant Mehmet, ancien procureur corrompu, et de l’épouse de ce dernier, le roman orchestre une montée en tension hypnotique inspirée du Boléro de Ravel.

Encore inédit en Turquie, ce roman confirme la place d’Ahmet Altan parmi les voix littéraires majeures de notre époque — et rappelle que la littérature reste l’un des derniers espaces de liberté dans les régimes autoritaires.

Boléro, Ahmet Altan, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud, 2025, 22 €

Publié en octobre 2025 chez Actes Sud, Boléro explore les zones d’ombre de la Turquie contemporaine à travers un personnage féminin fort. Le roman demeure encore inédit dans le pays de l’auteur, ce qui souligne le caractère subversif d’une œuvre qui interroge autant les mécanismes de la passion que ceux du pouvoir autoritaire. Troublant, hypnotique et subversif, ce roman confirme la place d’Ahmet Altan parmi les voix littéraires majeures de notre époque.

L’intrigue : un triangle dangereux

Asli, physiothérapeute indépendante et épanouie vivant à Ankara, se rend chaque week-end dans la propriété de Mehmet, ancien procureur condamné pour corruption et violences qui l’a engagée pour soulager son dos. Si la nuit ils entretiennent une relation passionnée, Mehmet tient Asli à distance le jour. Lorsqu’elle rencontre Romaïssa, l’épouse de son amant, une complicité naît entre elles, faite de moments privilégiés au bord de la piscine. Sous le soleil brûlant d’Anatolie, Asli plonge dans l’intimité troublante de ce couple et dans le passé obscur de Mehmet, au risque de perdre son identité même.

Une architecture narrative inspirée de Ravel

Le titre renvoie à une double lecture : le boléro comme danse gracieuse à trois temps, issue de la tradition espagnole, et celui de Maurice Ravel qui fonctionne en strates s’accumulant progressivement pour enrichir le motif initial. Le rythme de l’écriture, l’apparente redondance d’un phrasé entêtant, la quasi-perversité de dialogues en suspension apportent au texte un côté obsessionnel, proche d’une rengaine envahissante, où chaque phrase musicale se nourrit de la phrase précédente pour en faire une partition obnubilante.

La répétition et la progression du boléro guident la montée en intensité de la passion et du trouble psychologique, jusqu’à une fin qui se clôt brusquement, comme la pièce musicale. Cette structure confère au roman un mouvement continu et hypnotique vers un point de rupture inéluctable.

« Cette thérapeute qui n’ignore rien de l’activité cérébrale dans sa complexité chimique se voit bousculée pour littéralement sombrer dans une relation toxique qu’elle ne domine pas. »

Une plongée dans la psychologie de l’emprise

Le roman orchestre un récit où chaque phrase semble revenir sur la précédente pour la nuancer, la contredire ou la raviver, mêlant confessions, hallucinations et fulgurances sensuelles. Asli, femme de science et de raison, médecin spécialisée en physiothérapie neuromusculaire, se trouve paradoxalement dépossédée de sa maîtrise habituelle. Cette thérapeute qui n’ignore rien de l’activité cérébrale dans sa complexité chimique se voit bousculée pour littéralement sombrer dans une relation toxique qu’elle ne domine pas.

Ce qui caractérise l’étude psychologique d’Asli, c’est l’écartèlement moral de ce personnage trouble dans sa force même : femme forte, indépendante, médecin qui voyage seule et assume sa sexualité, mais qui ne peut résister à cette attirance contre nature. Ahmet Altan décrit avec justesse l’âme d’Asli qui vit une forme de dédoublement vertigineux et extrêmement sensuel qui la révèle à elle-même.

Une critique politique masquée

À travers l’entrelacs des relations libertines de son personnage, au mode de vie sélectif réservé aux élites socialement et culturellement privilégiées, Ahmet Altan souligne avec subtilité l’extrême besoin de liberté et de transgression qui agite son pays, toujours plus entravé par les abus et les brimades d’un pouvoir autoritaire aux abois.

La Turquie contemporaine, avec sa violence d’État et sa corruption endémique, ancre ce drame intime dans un décor digne d’un roman noir. Le domaine à la campagne, enclave de luxe et de brutalité latente, est une scène où la tyrannie politique et la domination charnelle se répondent en écho. Mehmet, figure de parrain moderne évoluant dans la zone grise où l’illégalité structure l’ordre social, incarne cette corruption systémique.

« Le roman s’achève sur une note ambivalente, abandonnant son lecteur à la puissance de ses propres interprétations, comme une méditation sur la performativité du silence. »

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Un style au service de l’envoûtement

Ahmet Altan maîtrise parfaitement les armes d’une littérature placée aux confins du thriller psychologique. L’écriture épouse les états de dissociation d’Asli, créant une prose à la fois sensuelle et clinique, capable de décrire avec la même précision les mécanismes du désir et ceux de l’aliénation. On retrouve ce qui passionne dans l’intelligence émotionnelle du maître autrichien Stefan Zweig, à la hauteur duquel Ahmet Altan se hisse en maître à son tour. Comme l’auteur de La Confusion des sentiments, Altan excelle dans l’exploration des états limites de la conscience, là où la raison vacille face aux pulsions.

Le roman s’achève sur une note ambivalente, abandonnant son lecteur à la puissance de ses propres interprétations, comme une méditation sur la performativité du silence. Le silence de Mehmet et Romaïssa n’est pas un vide, mais un espace actif de suggestion qui force Asli à y projeter ses fantasmes, la rendant co-créatrice du piège qui se referme sur elle.

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Un auteur sous surveillance

Ahmet Altan vit en résidence surveillée dans son appartement d’Istanbul et ne peut quitter le territoire turc. Journaliste, il a été emprisonné plusieurs années, accusé d’avoir participé au putsch manqué de juillet 2016. En septembre 2021, son roman Madame Hayat a été couronné par le prix Femina étranger. Son père, Çetin Altan, journaliste et homme politique, avait été condamné à près de deux mille ans de prison pour ses articles contre l’autoritarisme du pouvoir militaire. Une trajectoire familiale qui dit beaucoup de la relation entre littérature et pouvoir en Turquie — et qui confère à chaque roman d’Altan une dimension supplémentaire : celle d’un acte de résistance.