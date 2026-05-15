Livre – Histoire de la Stasi

Une plongée documentée dans la machine de surveillance est-allemande : comment, pendant près de quarante ans, la police politique de la RDA a infiltré les foyers, les lieux de travail et les cercles d’amitié jusqu’à transformer la peur en outil de gouvernement.

91 000 employés officiels, deux millions de « collaborateurs non officiels », 5 à 6 millions de dossiers individuels pour seize millions d’habitants : la Stasi reste le record absolu de surveillance de masse à l’ère prédigitale.

À l’heure des débats sur la surveillance numérique et la reconnaissance faciale, cette histoire résonne avec une actualité troublante.

Histoire de la Stasi : L’outil d’une dictature, Jean-Louis de Montesquiou, Perrin, 2025, 21 €

Cette histoire de la Stasi (1949-1990) plonge le lecteur au cœur de la machine de surveillance la plus redoutable du bloc de l’Est, dévoilant comment, pendant près de quarante ans, la police politique de la RDA a infiltré les foyers, les lieux de travail, les salles de classe et même les cercles d’amitié, jusqu’à transformer la peur en outil de gouvernement.

Des chiffres vertigineux

Avec des moyens rudimentaires comparés à ceux des officines de renseignements occidentaux, mais avec des quantités stupéfiantes d’informateurs, la Stasi, dirigée par le sinistre Erich Mielke, un stalinien pur jus, s’impose comme le premier employeur de la RDA avec 91 000 employés officiels et deux millions de « collaborateurs non officiels » pour surveiller seize millions de personnes. Cet instrument coercitif coûtait 2 % du budget national, a surveillé un adulte sur dix — record absolu pour l’ère prédigitale — et a produit 5 à 6 millions de dossiers individuels, plus ou moins épais en fonction de l’importance de l’opposant, comme les soixante volumes consacrés à la militante Ulrike Poppe.

L’ouverture des archives et leur consultation par tout citoyen en faisant la demande ont généré des procédures judiciaires dans l’Allemagne réunifiée : sur près de deux cents stasistes inculpés, une centaine à peine a été condamnée, pour 400 000 victimes dont 200 000 emprisonnements et 1 000 meurtres politiques.

« Ce n’est pas la vie des autres mais l’envie des autres dont il est question : le besoin de connaître leur intimité pour leur faire peur, et leur faire peur pour les contrôler. »

La méthode : archives et témoignages

Grâce à des archives longtemps inaccessibles, à des témoignages poignants et à une mise en récit fluide, le livre donne à comprendre de l’intérieur comment un État a pu recruter des centaines de milliers d’informateurs, manipuler des vies entières et contrôler chaque geste du quotidien. L’auteur entreprend l’autopsie d’un organisme avec ses recrutements, ses méthodes, ses cibles et ses amnésies après quarante ans d’activité.

Dans cet ouvrage dûment sourcé, d’une écriture plaisante, Jean-Louis de Montesquiou nous fait visiter un univers sordide, comme l’était le siège de la Stasi sur la Normannenstrasse à Berlin : rien d’impressionnant dans cette triste résidence devenue musée, la banalité à tous les étages. Cette banalité architecturale fait écho à la « banalité du mal » chère à Hannah Arendt : l’horreur bureaucratique se cache souvent derrière des façades grises et des bureaux ordinaires.

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Au-delà de La vie des autres

Le film La vie des autres (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck a beaucoup aidé à comprendre le mécanisme de surveillance dans la République démocratique allemande, mais il y avait dans cette fiction comme une note d’espoir — l’idée qu’un agent de la redoutable Stasi ait pu être sensible à l’existence de ceux qu’il espionnait. Mais Jean-Louis de Montesquiou ne laisse pas de place à ce genre d’hypothèse : tant cette pieuvre totalitaire fut impitoyable, et c’est même ce côté implacable qui a assuré sa longévité. Ce n’est donc pas la vie des autres mais l’envie des autres dont il est question, le besoin de connaître leur intimité pour leur faire peur et leur faire peur pour les contrôler.

« À l’heure des débats sur la surveillance numérique, les données personnelles et les technologies de reconnaissance faciale, cette histoire de la Stasi à l’ère prédigitale résonne avec une actualité troublante. »

Une résonance contemporaine

Le livre met aussi en lumière les logiques psychologiques, bureaucratiques et idéologiques qui ont permis à la Stasi de devenir un modèle effrayant d’État-surveillant, avant que le système ne se fissure et s’effondre. À l’heure des débats sur la surveillance numérique, les données personnelles et les technologies de reconnaissance faciale, cette histoire de la Stasi à l’ère prédigitale résonne avec une actualité troublante. Jean-Louis de Montesquiou expose les fondements des systèmes de contrôle des populations, offrant une grille de lecture pour comprendre les dérives potentielles de nos sociétés hyperconnectées.

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