Livres 14 mars  

Piraterie, secret d’État, Pie VII, FBI, Michel Rocard. Sujets des livres de cette semaine.

Sophie Muffat, Géopolitique de la piraterie, Puf, 15€

Voici un ouvrage qui se distingue par son approche à la fois historique, analytique et prospective du phénomène de la piraterie. Plutôt que de s’en tenir aux clichés romantiques ou aux images sensationnalistes, l’auteure démontre comment la piraterie est un miroir des grandes évolutions géopolitiques et économiques du monde.

L’un des points forts du livre réside dans son effort de mise en perspective historique. Muffat ne se limite pas à la piraterie somalienne ou à celle du détroit de Malacca, souvent évoquées dans les médias. Elle remonte aux racines du phénomène, des corsaires de la Renaissance aux pirates barbaresques, en passant par les flibustiers des Caraïbes et les figures de la piraterie asiatique. Elle montre ainsi comment la piraterie s’inscrit dans une continuité historique, façonnée par les rivalités économiques et les failles du système international.

Loin d’être une activité anarchique et désorganisée, la piraterie est décrite comme un système structuré, impliquant des réseaux financiers, des soutiens étatiques ou para-étatiques, et même des complicités au sein d’États faillis. Muffat explore aussi les motivations des pirates : pour certains, c’est un moyen de survie dans des régions où l’économie légale est inexistante, tandis que d’autres sont attirés par des gains rapides et l’absence de gouvernance maritime efficace.

L’auteure insiste sur l’adaptation constante de la piraterie face aux mesures sécuritaires mises en place par les États et les compagnies maritimes. Elle évoque par exemple l’utilisation des nouvelles technologies, le rôle croissant des cyberattaques dans les détournements de navires, ainsi que l’apparition de nouvelles zones de piraterie dans le golfe de Guinée ou au large des côtes sud-américaines.

Muffat met en évidence les limites des stratégies actuelles de lutte contre la piraterie. Si la militarisation des routes maritimes (avec des patrouilles internationales ou des escortes privées) a permis de réduire certains actes de piraterie, elle ne s’attaque pas aux causes profondes du problème, notamment la pauvreté et l’absence d’alternatives économiques pour les populations côtières concernées.

Et de rappeler que si la piraterie n’est pas qu’un simple vestige du passé, elle est surtout un phénomène évolutif qui s’adapte aux transformations du commerce mondial et aux fractures géopolitiques.

Tigrane Yegavaian

Antoine Lefébure, Vie et mort du secret d’État. Du secret du roi à Wikileaks, Passés composés, 24€

L’ouvrage, dont l’ambition est d’être accessible à un large public, ouvre la voie d’un sujet peu étudié : celui du secret d’État. Depuis le secret des papes jusqu’à l’intelligence artificielle, en passant par le secret des rois puis des présidents, on apprend avec intérêt l’histoire du secret d’État : ses origines, ses mutations, les défis auxquels il est aujourd’hui confronté. L’occasion d’engager une réflexion nouvelle sur le pouvoir, la légitimité du secret et de la dissimulation au nom de la toute-puissante raison d’État, à un moment de bascule où le secret d’État se trouve toujours plus contesté.

Jean-Claude Demory, Napoléon contre Pie VII. Ou comment kidnapper un pape, Nouveau Monde Éditions, 22,90€

Pour Bonaparte Premier consul en 1799, la paix religieuse est nécessaire à la paix civile. Dans une entreprise strictement politique, il décide alors de réintroduire en France le culte catholique et de renouer avec Rome, où Pie VII vient d’être élu. Le Concordat est signé, qui réintroduit le culte mais place l’Église de France sous la tutelle directe du Premier consul. En allant sacrer l’empereur à Paris, le pape espère renégocier les termes de l’accord, sans succès. Dès 1804, la situation se tend : Pie VII décide d’inclure les États pontificaux dans le blocus imposé à l’Europe. Napoléon ordonne l’occupation militaire de Rome, et le pape est arrêté et détenu en exil, à Savone puis Fontainebleau, jusqu’en 1814. La querelle devient spirituelle : un terrain que ne maîtrise pas l’empereur, empêtré dans une bataille qu’il n’est pas sûr de gagner.

Laurent Moënard, Charles-Joseph Bonaparte. L’inventeur du FBI, Passés composés, 22€

Peu connue, la branche américaine des Bonaparte, issue du frère cadet de Napoléon, a pourtant marqué l’histoire des États-Unis. Charles-Joseph Bonaparte, arrière-petit-neveu de l’empereur, est à l’origine de la création du Bureau of Investigation (BOI), futur FBI, en 1908. Né à Baltimore en 1851, avocat engagé contre la corruption et les monopoles, il fut un acteur clé des réformes démocratiques américaines. Républicain convaincu, il servit sous Theodore Roosevelt comme secrétaire de la Marine (1905-1906) puis procureur général (1906-1909), laissant une empreinte durable sur les institutions judiciaires du pays.

Vincent Duclert, Rocard. Une biographie internationale, Passés composés, 23€

Dans cette biographie internationale de Rocard, on découvre un homme politique dont les convictions se traduisent en actes. Pour Michel Rocard, la connaissance exacte de la réalité doit accompagner la décision politique et sa mise en œuvre immédiate. C’est cette connaissance qui lui a manqué lorsque, premier ministre, il fut mis à l’écart par Mitterrand lors du déclenchement d’une opération militaire au Rwanda visant à la survie du régime extrémiste hutu, qui, déjà, préparait le génocide tutsi. Des années plus tard, il s’engagera pour le Rwanda et tentera de faire entendre sa voix, qui appelait à la prise de responsabilités de la France. Il n’a pas été écouté. Mais son engagement international ne se limite pas au Rwanda : en faveur de l’indépendance algérienne dès son plus jeune âge, il a évité une guerre civile en Nouvelle-Calédonie – épisode que l’on retient sous le nom de « miracle calédonien » – et s’est battu toute sa vie pour la cause palestinienne. Une expérience unique d’action internationale fondée sur une diplomatie de combat et sur des choix de vérité.