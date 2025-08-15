Livres 15 août

L’Inde fondamentale et nouveaux livres d’Erri De Luca. Aperçu des livres de la semaine

Louis Renou, L’Inde fondamentale, Les Belles lettres, 2023, 23€

Livre exigeant, ardu, complexe, mais fondamental. L’Inde fondamentale est une réédition de l’ouvrage original paru en 1978, douze ans après la mort de Louis Renou. Grammairien et indianiste, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Louis Renou (1896-1966), est de ces savants qui ont su explorer et comprendre les civilisations non européennes. Par l’étude des textes, par la philologie, par l’analy se des mythes, il entre dans la pensée de l’Inde pour l’étudier et la faire connaître. Son œuvre reste essentielle pour aller au-delà des clichés sur l’Inde, connaître ses structures de pensées, sa religion et sa philosophie. Un ouvrage qu’il devenait impossible à trouver et que les Belles Lettres ont eu l’heureuse idée de rééditer pour permettre au lecteur de mieux connaître et l’Inde et le travail de Louis Renou.

Erri De Luca : Récits de saveurs familières (2025) et Récolte à la lumière du jour (2025), Gallimard

Éditeur français d’Erri De Luca, Gallimard publie deux de ses ouvrages récents.

Récits de saveurs familières est une exploration de la cuisine italienne et des souvenirs de l’auteur, dans sa cuisine d’enfance et dans ses voyages. Des plats italiens surgissent, des éléments de base, comme le sel, le pain, la tomate. De Luca les raconte avec des mots simples, qui vont au fond des choses et qui montrent ce qu’il y a d’intemporel et d’essentiel dans ces saveurs quotidiennes. Chaque récit est accompagné d’une analyse du nutritionniste Valerio Galasso, permettant de mettre en correspondance la vision littéraire et la vision médicale.

Récolte à la lumière du jour est un recueil de poèmes que Gallimard a l’heureuse initiative de publier en version bilingue, ce qui permet de découvrir le sens propre de la langue italienne d’Erri De Luca. Des poèmes de la simplicité de la vie, de la simplicité du regard dont le poète sait tirer l’essentiel et, par ses mots, aide le lecteur à regarder plus loin et plus haut.

Ceux qui connaissent et qui suivent Erri De Luca trouveront dans ces deux livres son verbe habituel, ce pour quoi il est apprécié, c’est-à-dire sa capacité à lire les textes, notamment la Bible, et à lire le monde dans lequel il vit et les aspects du quotidien. Les autres pourront découvrir un lettré, un écrivain italien qui compte parmi les plus importants de sa génération et qui, désormais installé dans les environs de Rome, continue de parler de Naples, sa ville d’enfance, et d’apporter des fragments du sud dans sa langue universelle.