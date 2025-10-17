Livres 17 octobre

Europe, batailles de France, sous-marins, Inquisition, troupes de Marine. Aperçu des livres de la semaine.

Guillaume Lagane, Géopolitique de l’Europe : Le crépuscule d’une puissance ?, PUF, 2025, 215 pages, 15 euros.

Spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et enseignant bien connu des candidats aux concours administratifs, l’auteur interroge la place géopolitique de l’Europe dans un monde en recomposition profonde, pose les défis (militaires, démographiques, technologiques, stratégiques) et envisage les scénarios possibles d’évolution. Dans cette synthèse, l’auteur croise des données géopolitiques (militaires, démographiques, technologiques) avec des interprétations stratégiques et des prospectives. On y retrouve des cas concrets (Europe – Russie, États-Unis, alliances, frontières floues) qui incarnent les tensions entre les ambitions d’autonomie européenne et les dépendances structurelles. Parmi les thèmes repris, Lagane interroge notamment le déclin relatif de l’Europe dans plusieurs registres (militaire, démographique et technologique), la question de l’autonomie stratégique européenne (peut-elle se défendre seule, faire réduire la dépendance de ses choix de l’OTAN ou des États-Unis ?). Mais aussi les interactions avec les États-Unis, la Russie, la Chine et le dilemme entre coopérer et concurrencer. Pour l’auteur, la notion « d’Europe liquide », en ce sens que ses contours géographiques, politiques et stratégiques sont moins fixes qu’autrefois, ce qui pose le défi de construire une cohésion face aux ruptures est/ouest, nord/sud, frontaux externes. L’auteur n’ignore pas les tendances structurelles lourdes telles que le déclin démographique, le retard technologique (intelligence artificielle, spatial) qu’il confronte aux contraintes diplomatiques et militaires. À ses yeux, l’Europe subit un triple choc. Militaire, d’abord, avec le retour de la guerre à grande échelle en Europe orientale ; économique, avec la remise en question du libre-échange (notamment via les tensions avec les États-Unis) et qui fragilise un modèle longtemps assumé. Idéologique, enfin avec les convulsions du libéralisme démocratique – à la fois internes (populisme, crise de confiance) et externes (influence du « trumpisme ») qui fragilisent le récit européen.

Si l’auteur ne nie pas la faiblesse du vieux continent, il pose la question de l’autonomie stratégique perçue comme une nécessité obstruée par le manque de cohésion politique, les disparités entre États et les coûts énormes pour parvenir à un tel objectif. Et de noter que l’un des obstacles les plus durables est culturel et politique : de nombreux Européens perçoivent la puissance comme incompatible avec la diplomatie, la morale, la coopération. Lagane plaide pour un changement de mentalité, pour accepter que puissance et valeurs peuvent coexister. TY

Frère Cyrille, Lettres à un ami post-moderne sur l’Inquisition, éditions Sainte-Madeleine, 17€, 2025

Sur l’Inquisition, le décalage entre la recherche historique et la pensée commune est total. Les poncifs et les préjugés ne cessent d’exister, alors que les historiens ont fait litière de la légende noire qui entoure cette institution juridique. Il faut donc, sans cesse, revenir sur le sujet, pour expliquer et éclaircir ceux qui, de bonne foi, se trompent. C’est le grand intérêt de l’ouvrage de frère Cyrille, que de s’appuyer sur les livres les plus récents et les connaissances les plus fines, pour vulgariser le sujet sous forme d’un dialogue épistolaire avec l’un de ses amis. On découvre ainsi que l’Inquisition est une structure multiple, qui a essentiellement fonctionné à l’époque moderne et non pas au Moyen-Âge, que Galilée n’a pas fini brûlé vif, que le pouvoir politique a toujours tenté d’instrumentaliser cette justice religieuse, que le nombre de morts, enfin, fut beaucoup plus faible que les chiffres fantaisistes qui circulent. Des propos clairs et accessibles pour connaître l’essentiel d’une structure qui continue de secouer l’Europe.

Sous la direction de Benoît Bodart, Histoire des troupes de Marine, Perrin, 2025, 25 €

Créées pour la projection maritime puis développées pour la conquête de l’Empire colonial, les troupes de Marine, qui sont rattachées à l’armée de Terre, ont derrière elles une longue histoire qu’analyse et étudie cet ouvrage collectif dirigé par Benoît Bodart. De la marine de Richelieu aux opérations d’aujourd’hui, de la conquête de Madagascar à la bataille de Bazeille, c’est une histoire ponctuée de hauts faits, de victoires et de transformation. L’ouvrage est agrémenté de nombreuses cartes, qui permettent de situer les événements et les terrains d’expédition. Il s’impose comme un classique indispensable pour tous ceux qui sont intéressés par les troupes de Marine.

Colin et Deschamps, Sous-marins français. 150 ans sous les mers, Triomphe, 2025, 24,90€

La Marine nationale va fêter son 400e anniversaire et les sous-marins français leurs 150 ans d’existence. À cette occasion, les éditions du Triomphe publient une bande dessinée qui, de Jules Verne aux SNLE d’aujourd’hui, retrace l’histoire héroïque et tragique de cet instrument capable de se mouvoir sous l’eau. Tous les grands moments de l’histoire française sont contés, comme l’arrivée du Barracuda et de la classe Rubis. L’ouvrage ne traite pas que des guerres et des combats, mais aussi de la vie quotidienne dans ces longs tubes exigus où les marins peuvent passer de longues semaines. Un métier spécifique, particulier, qui nécessite des qualités différentes des navires de surface. Une BD pour rappeler une longue histoire et pour ouvrir les champs de l’avenir.

Vincent Bernard, Les grandes batailles de l’histoire de France, Eyrolles, 2025, 32 €

Un ouvrage magnifique et dense, composé de 50 cartes, pour retracer les grandes batailles françaises, de l’époque antique à nos jours. Et alors que, très souvent l’histoire militaire évoque les défaites, l’un des mérites de l’ouvrage est de traiter des victoires françaises, comme Muret (1213), Castillon (1453) et la bataille des Alpes (1940). L’ouvrage démontre une fois de plus que la France « s’est faite à coups d’épée » et que la geste militaire fut essentielle pour la composition et l’organisation du royaume. Batailles de guerres civiles, batailles face à des ennemis héréditaires (Espagnols, Anglais, Allemands), batailles pour la libération ou pour la conquête : si les types de bataille sont multiples, l’objectif est toujours le même, assurer sa sécurité et sa liberté. L’épée est ici au service d’un projet politique et d’une indépendance, que les défaites, comme à Sedan (1870), ont mis à mal.