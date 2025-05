Livres 2 mai

Orthodoxie, République, paix en Europe, visions géopolitiques et guerres irrégulières, florilège des livres de la semaine.

Dans une homélie en 2022, le patriarche Cyrille de Moscou déclarait que « la Russie ne conduit pas en Ukraine un combat physique mais métaphysique contre les forces du mal ». Ancien membre du KGB, proche de Vladimir poutine, le patriarche de l’Église orthodoxe russe ne cache pas son soutien à la l’intervention militaire en Ukraine, ce qui a ravivé l’image d’une orthodoxie belliciste, ultraconservatrice et hostile à l’Occident. L’occidental cependant distingue deux orthodoxies : celle, moderne et démocratique, du patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier, et celle, conservatrice et rétrograde, sous la tutelle de Cyrille de Moscou. L’auteur de cet ouvrage, fin connaisseur du monde orthodoxe, dénonce le manichéisme et la simplicité de cette approche. Dans une étude remarquablement claire et pédagogique, l’auteur analyse l’engagement politique et national des églises orthodoxes, sur leur relation avec les divers réseaux d’influence du monde post-soviétique, et sur leur doctrine morale conservatrice. C’est précisément de ce lien avec les nations et le nationalisme que souffre l’orthodoxie. Les années post-soviétiques, les guerres en Yougoslavie et en Ukraine et l’échec du concile panorthodoxe de 2016 révèle la nécessité de séparer, dans le monde orthodoxe, pouvoirs temporel et spirituel.

Léon Gambetta, avocat passionné devenu homme d’État, incarne l’élan républicain du XIXe siècle. Son attachement à une République fondée sur la méritocratie et l’unité nationale fait écho aux thèses de Renan : la nation, pour Gambetta, est un projet politique et moral, construit par la volonté commune et fondée sur une mémoire partagée. Son héritage est immense : au-delà de son action politique – notamment durant la guerre de 1870 ou dans la consolidation des institutions républicaines – il a laissé son nom à d’innombrables rues, places et avenues à travers la France, comme en témoigne le 20e arrondissement de Paris, où l’avenue Gambetta traverse les quartiers populaires qu’il défendait. Cette courte biographie permet de redécouvrir le parcours d’un grand républicain, au service de l’égalité et de la grandeur de la nation.

Peu de traités de paix sont parvenus à établir une paix durable en Europe. On connaît l’échec du traité de Versailles. Yalta et Potsdam sont autant connus pour la fin de la Seconde Guerre mondiale que pour le début de la Guerre froide. 1648 et 1815 ont vu cependant l’établissement d’un ordre européen garantissant une paix stable et durable. L’objet de cet ouvrage est l’année 1648, durant laquelle la paix de Westphalie mit fin à la guerre de Trente Ans, ainsi qu’à de multiples guerres de religion. Unique, novatrice, elle consacre le concept d’État-nation, et permet l’installation du « système westphalien », fondé sur l’homogénéité des États européens et l’équilibre des puissances, sous l’œil et le contrôle du Royaume-Uni, absent du traité. Le droit international doit beaucoup à ce traité de paix, qui intéresse de nouveau le monde contemporain. On peut espérer qu’un tel système de sécurité collective, fondé sur le respect du droit international, soit l’avenir de la géopolitique mondiale. L’auteur nous permet de comprendre la nature de ce système en revenant à ses origines : la paix qui fut signée en 1648.

Gérard Chaliand est l’un des rares géopolitologues français à avoir mené une carrière de terrain. Observateur direct de multiples conflits – du Sahel à l’Afghanistan, en passant par l’Arménie ou le Kurdistan – il s’est toujours tenu à distance des dogmes idéologiques pour privilégier une lecture réaliste des rapports de force mondiaux. Ce recueil rassemble ses textes les plus marquants, écrits sur plusieurs décennies, qui forment une pensée d’une cohérence remarquable. Il témoigne d’un réalisme radical : pour Chaliand, la géopolitique ne se comprend ni par les valeurs proclamées, ni par les discours moraux, mais à travers les intérêts, les rivalités de puissances, les héritages impériaux. Il y décrit la lente érosion de l’hégémonie occidentale, amorcée après la décolonisation du Sud global, et l’émergence d’un monde multipolaire dominé par de nouveaux pôles de puissance, notamment en Asie. L’analyse de l’un des témoins les plus lucides de la mutation géopolitique à l’œuvre.

Cet ouvrage est le fruit d’une enquête précise et fouillée sur l’affrontement entre Israël et le Hezbollah, un conflit asymétrique et prolongé qui échappe aux règles traditionnelles de la guerre. Il revient sur les assassinats ciblés menés par Israël (notamment l’élimination de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah) et les opérations secrètes du Mossad, dont certaines sont dévoilées dans ce livre. Mais au-delà des frappes et des coups d’éclat, l’auteur montre comment le Hezbollah s’est doté d’une profondeur stratégique qui est sa meilleure défense : solidement enraciné au Liban, il s’appuie sur un réseau de soutiens et d’alliés en Irak, au Yémen et en Iran. L’organisation possède aussi des filiales actives à l’étranger, une capacité militaire croissante, un armement sophistiqué, et surtout une expérience du combat forgée sur plusieurs théâtres de guerre. Un livre qui permet de comprendre pourquoi ce mouvement est aujourd’hui l’un des acteurs non étatiques les plus redoutés du Moyen-Orient.