Livres 3 janvier

Bataille de Malplaquet, Umberto Eco, Cléopâtre, Charles Pasqua, Napoléon. Aperçu des livres de la semaine.

Ancien élève de l’École nationale des chartes et spécialiste reconnu de l’histoire de la guerre sous l’Ancien régime, Clément Oury signe le septième opus de la collection « Champs de bataille ». Dans une remarquable étude historique, il restitue toutes les aspérités de la bataille de Malplaquet, en multipliant les points de vue et les perspectives. « Victoire à la Pyrrhus » des Alliés, commandés par le prince Eugène de Savoie et le duc de Malborough, les deux meilleurs généraux de leur temps, elle sauve le règne de Louis XIV, grâce à la résistance acharnée des troupes du maréchal de Villars. La bataille de Malplaquet a toute sa place au rang des grands événements de notre histoire militaire nationale.

Dans ce court discours prononcé le 25 avril 1995 pour les 50 ans de la libération de l’Europe, Umberto Ecco revient sur son enfance dans l’Italie de Mussolini. Il décrit ensuite ce qui constitue le fascisme, au-delà des caractéristiques particulières du régime mussolinien, et donne quatorze points pour reconnaître cette idéologie. Un ouvrage indispensable pour ne pas reproduire au XXIe siècle les erreurs de son aîné.

Dans cet ouvrage fondé sur l’héritage que les siècles nous ont apporté de la reine d’Égypte, Cléopâtre s’exprime à la première personne, et s’adresse au lecteur. Entre mythe et histoire, roman et science historique et archéologique, les auteurs nous font voyager à la cour des Ptolémées, à la rencontre des dieux égyptiens, de César et d’Antoine, à travers les mémoires secrets de Cléopâtre, femme d’État, de lettres et de science, et surtout force de l’amour au nom duquel elle voulut passionnément réunir l’Orient et l’Occident.

Dix ans après la mort de Charles Pasqua, Pierre Manenti signe la première biographie historique de cette figure incontournable de la droite française. Petit-fils de berger corse et fils de policier, véritable modèle de réussite méritocratique, il savait la valeur du travail. Résistant à 16 ans, puis commercial, député, eurodéputé, sénateur, président de conseil général et deux fois premières flics de France, représentant d’une droite nationaliste, patriotique et souverainiste, il rassemble autant à droite qu’à l’extrême droite. Régulièrement mobilisé pour justifier le recours à une politique plus ferme sur l’immigration et la sécurité, Charles Pasqua n’a jamais été aussi présent dans l’imaginaire politique français.

En 1816, Napoléon est exilé à Sainte-Hélène. Cependant, tout espoir n’est pas perdu, et Napoléon attend toujours le verdict qui, peut-être, le tirera de l’exil. Il faut attendre 1818 pour que les puissances européennes statuent sur son sort. Il devient alors, selon ses propres termes, un « homme et rien que cela ». Dans cet ouvrage, ce sont ces dernières années qui sont racontées, où l’on apprend à connaître le dernier Napoléon, solitaire, qui ne court plus après la gloire et le pouvoir. Un récit que fait Michel Dancoisne-Martineau, le conservateur des Domaines français de l’île de Sainte-Hélène depuis 1987.