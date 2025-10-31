Livres 31 octobre

Batailles navales, narcotrafic, guerres civiles, France médiévale, nazisme. Aperçu des livres de la semaine.

Les grandes batailles navales de l’histoire, Glénat, 2025, 40 €

Un grand et bel album avec les dessins de Jean-Yves Delitte pour raconter les grandes batailles navales de l’histoire. Glénat mène avec brio une collection de BD consacrée aux guerres maritimes. Cet ouvrage en est en quelque sorte la synthèse, où comment raconter 2 500 ans d’histoire à l’aide de cartes, de supports graphiques et d’un texte qui raconte ces scènes terribles d’affrontement sur les mers. À mettre entre toutes les mains des passionnés de navires et de combats.

Mathieu Verboud, Christophe Bouquet, Narcotrafic, le poison de l’Europe, La Découverte, 2025, 20 €

L’un des grands sujets du moment, pas uniquement pour des questions sécuritaires, mais aussi pour des raisons sanitaires. Les deux auteurs ont réalisé une enquête de longue haleine pour remonter les réseaux, décortiquer les fonctionnements, comprendre les liens entre les réseaux criminels et les États, à travers l’Europe. Une enquête minutieuse qui permet de comprendre un phénomène complexe et dangereux qui menace l’intégrité même des sociétés.

Antoine Destemberg, Atlas de la France médiévale, Autrement, 2025, 24 €

Troisième édition de ce livre, désormais un classique. 1000 ans d’histoire racontée en cartes qui, comme toujours dans cette collection, associe les sujets politiques, économiques et sociaux. Une histoire complète du territoire français qui, par des effets de zoom, s’intéresse aussi à certaines régions et villes pour montrer un territoire complexe dont l’autorité politique et l’unité humaine est en cours de formation. Les cartes expriment les évolutions, les emprises territoriales, les constructions humaines. Une façon utile d’associer la géographie et l’histoire.

Robert d’Harcourt, Catholiques d’Allemagne, présentée par Michel Grunewald, Salvator, 24 €

Robert d’Harcourt (1881-1965) est l’une des figures intellectuelles d’opposition au nazisme. Membre de l’Académie française et professeur de littérature germanique, il fut l’un des premiers à comprendre la logique interne du nazisme et son danger pour les populations allemandes et européennes. Son livre est un travail essentiel pour comprendre cette période, notamment du côté des catholiques allemands qui ont subi la persécution nazie, à la suite de celle de Bismarck et du Kulturkampf. Mais c’est aussi un ouvrage témoignage sur la lucidité de nombreux acteurs de l’époque. La réédition de l’ouvrage est utilement annotée et commentée par Michel Grunewald, professeur à l’Univeristé de Lorraine, qui permet ainsi de remettre le texte dans son contexte historique et d’éviter tout anachronisme.

Jean-Christophe Buisson, Jean Sévilla (dir), Les Guerres civiles. De la Renaissance à nos jours, Perrin, 2025, 22 €

Un même thème, les guerres civiles, plusieurs éclairages historiques en convoquant de nombreux historiens. Tel est le pari de cet ouvrage qui traite de guerres civiles en Europe, en France et dans le monde. On y trouve ainsi des textes sur la Chine et l’Angola, sur la Commune de Paris et la guerre du Liban.

L’intérêt d’un tel ouvrage est double : d’abord apporter des éclairages sur des événements dramatiques de l’histoire, en en donnant l’essentiel et en apportant une synthèse utile, ensuite de montrer les points convergents et les différences dans l’ensemble de ces guerres civiles. Il y a ainsi matière à dresser une typologie de la guerre civile, dans ce qu’elle a de propre et de différent par rapport aux autres guerres, dans ses crimes et ses déchirements intérieurs. Avec, à chaque fois, cette question lancinante : comment pardonner et reconstruire pour bâtir la paix.